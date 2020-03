Aena ofrece a Ilunion renovar su contrato en Barajas pese al conflicto por el 'Delcygate'

Ilunion logró en abril de 2018 la adjudicación de Aena del servicio de inspección de pasajeros del aeropuerto de Madrid-Barajas para un periodo de dos años que está a punto de cumplirse. Un contrato valorado en 58,2 millones de euros, que supone la mayor cuantía de los 344 millones que gasta en total el gestor público por la vigilancia de todos sus aeropuertos.

El encargo vence en julio de este año, pero existe la posibilidad de ampliar el contrato por otro periodo de doce meses si ambas partes están de acuerdo. Las conversaciones ya se han iniciado, aunque la sombra del Delcygate sobrevuela la mesa de negociación.

Como adelantaba Vozpópuli, la empresa de seguridad tuvo que apartar a petición de Aena a uno de sus vigilantes presentes en el encuentro entre José Luis Ábalos y Delcy Rodríguez por, presuntamente, facilitar días después la grabación del lugar de la reunión entre ambos. El vigilante de Ilunion está suspendido de empleo y sueldo durante dos meses, una decisión que ha provocado la convocatoria de una movilización el próximo 12 de marzo ante el Ministerio de Transportes.

Con este ambiente, Ilunion se tiene que jugar cerca de 108 millones de euros. Además del contrato por su servicio de seguridad en Barajas, la empresa de la ONCE ha sido la encargada de la inspección de equipajes y rondas en Aeropuerto de El Prat en Barcelona durante los últimos dos años a cambio de otros 23,2 millones. Además, esta empresa ha vigilado desde 2018 los aeropuertos de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura a cambio de 27,6 millones. Durante los próxios meses deberá negociar con Aena si amplía estos contratos hasta 2021, con opción a una segunda ampliación hasta 2022.

Estamos en el proceso de hablar con todas las compañías en todos los aeropuertos para ver quién quiere activar la prórroga del contrato”, señalan fuentes de Aena Aena

Fuentes de Aena afirman a este medio que las negociaciones no tienen nada que ver con el llamado Delcygate. “Estamos en el proceso de hablar con todas las compañías en todos los aeropuertos para ver quién quiere activar la prórroga del contrato”, detalla un portavoz del gestor aeroportuario. Junto con Ilunion, las empresas que recibirán la llamada del gestor aeroportuario Eulen, Trablisa, Segurisa, ICTS y Prosegur. Este último asumió el contrato de Tenerife y La Palma ante la falta de candidatos en un primer momento.

“Si los candidatos no quieren renovar el contrato, la empresa preparará los pliegos de una nueva adjudicación”, añaden desde Aena. Ilunion y Eulen no han querido ni confirmar ni desmentir su intención de renovar el contrato ante la pregunta de este medio. No obstante, según aseguran fuentes conocedoras del estado del contrato, la empresa de seguridad de la ONCE estaría valorando muy seriamente abandonar este servicio ante la baja rentabilidad que tienen sus contratos, pese a recibir cerca de 50 millones al año.

Ilunion sólo sería partidario de mantenerse en estos contratos si Aena saca una nueva adjudicación que mejore la cuantía del contrato. No obstante, si sale una nueva adjudicación y ninguna empresa opta al nuevo contrato, Ilunion se verá obligado por ley a mantener su servicio para el gestor. El resto de empresas con contrato en vigor de seguridad tampoco ha querido dar su valoración aunque, según apuntan otras fuentes consultadas, existen varias empresas que todavía no han recibido la llamada de Aena.

"Cabeza de turco"

Mientras Aena se pone en contacto con sus proveedores de seguridad, los sindicatos elevan el tono contra Ilunion por la decisión de apartar a su vigilante vinculado al Delcygate. El próximo jueves, Alternativa Sindical prepara su primera movilización ante el Ministerio de Transporte por considerar que el vigilante de Ilunion es una "cabeza de turco" del polémico encuentro entre Ábalos y Rodríguez.

La idea de este sindicato es repetir esta acción cada mes para denunciar este castigo. Por otro lado, este sindicato ha traslado al Juzgado de Instrucción n.º 31 de Madrid la solicitud de investigación de las presiones de Aena a Ilunion para apartar a este vigilante.