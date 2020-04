Aena deja en la cuneta a sus proveedores de ingeniería que optan por el teletrabajo

"Querido presidente, las empresas de ingeniería están profundamente preocupadas por la situación en la que se encuentran los contratos de ingeniería con Aena". De esta manera inicia la carta de Tecniberia, la asociación española de empresas de ingeniería y consultoría, al presidente de Aena, Maurici Lucena, a la que ha tenido acceso Vozpópuli. Una misiva que protesta, principalmente, por la suspensión de los contratos que se pueden realizar mediante el teletrabajo.

"El sector entiende la suspensión temporal parcial de aquellas actividades que no sean viables por precisar de una presencia física en obras no esenciales y otras que se hicieran imposibles en la situación actual (encuestas, control de calidad de servicios, etc…)", asegura la asociación. "Sin embargo, no comprende que se suspendan contratos que, por su naturaleza son perfectamente tele-trabajables, y que están relacionados con los planes de inversión a largo plazo", añaden.

Unas suspensiones que, según explica su carta, no define cuando se reactivan estos contratos suspendidos, en lugar de dejar claro que se levantamiento de forma automática cuando se reactive el estado de alarma. "Estos contratos están siendo suspendidos, exigiendo que las ingenierías renuncien a derechos contractuales. Aena ha llegado incluso a sugerir la rescisión si las ingenierías no renuncian a esos derechos", reprocha Tecniberia al presidente.

El sector pide también que, en este momento en el que el máximo accionista de Aena (El Estado) solicita mantener el teletrabajo en las empresas siempre que fuera posible, se mantenga la posibilidad de estos proveedores de servicios de teletrabajar . Una alternativa que evitaría "tener que recurrir a ERTEs y despidos innecesarios".

"Esperando que puedas atender estas solicitudes de extrema emergencia, quedamos a tu disposición y aprovechamos la ocasión para saludarte afectuosamente y mandarte mucho ánimo en estos durísimos momentos", concluye la misiva de las empresas de ingeniería al presidente de Aena, Maurici Lucena.

"Racionalizando los servicios"

Aena declara a Vozpópuli sobre esta queja de Tecniberia que, ante esta situación excepcional imprevista, que ha provocado el desplome del tráfico aéreo y de los ingresos, "está racionalizando los servicios y proyectos, adaptándolos al actual nivel de actividad. Este ajuste garantiza que las operaciones se puedan recuperar de la misma forma que la demanda en el momento en que se produzca el repunte.

El gestor aeroportuario se defiende con que su voluntad es, en todo momento, "llegar a pactos de mutuo acuerdo y, solo en el caso de no alcanzar este tipo de modelo, se aplica la suspensión parcial o total unilateral de acuerdo con el marco legal derivado del estado de alarma y sus desarrollos normativos, en ningún caso la resolución". Una decisión que las empresas aseguran a este medio que se realiza de forma unilateral y si opción a acuerdo.