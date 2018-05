Admitida una demanda judicial en México para anular la venta de OHL Concesiones

La venta de la división de concesiones de OHL al fondo australiano IFM, la mayor transacción de la historia del grupo español, corre peligro de ser judicializada. Un magistrado mexicano acaba de admitir a trámite una demanda interpuesta por accionistas minoritarios de OHL México, en la que solicitan, entre otras medidas, la anulación de esta operación, que la compañía que preside Juan Villar-Mir de Fuentes terminó de cerrar el pasado 12 de abril.

No obstante, las primeras consecuencias de la decisión judicial no afectan directamente a OHL sino a IFM. El juez que instruye la causa le ha impuesto unas muy duras medidas cautelares que se traducen en un bloqueo absoluto del fondo australiano en OHL México, hasta el punto de que no podrá ejercer sus derechos políticos en la compañía, ni transferir las acciones ni inscribirlas en el sistema de compensación y liquidación mexicano ni tampoco percibir dividendos.

En un auto de ocho páginas, al que ha tenido acceso Vozpópuli, fechado el pasado 2 de mayo, el juez admite a trámite la demanda e impone hasta siete medidas cautelares, dirigidas principalmente a Indeval, la sociedad encargada del registro de valores, para que cree una nueva cuenta en la que depositar las acciones de OHL México y no inscriba operaciones de transmisión de acciones propiedad de IFM; y al propio fondo para que se abstenga de realizar operaciones esos títulos, así como a OHL México para que no inscriba en acta ninguna decisión tomada por el fondo en su calidad de accionista.

La causa de la demanda se encuentra en el hecho de que la adquisición de OHL Concesiones implica, indirectamente, el traspaso de la totalidad de las acciones que OHL controlaba en su filial OHL México, de la que IFM ya poseía un 49%. Las ofertas lanzadas por IFM a los minoritarios para hacerse con el 100% del capital de OHL México han sido realizadas a un precio de 27 pesos por acción. Sin embargo, los accionistas que han presentado la denuncia esgrimen el argumento de que el precio empleado para la operación de compra de OHL Concesiones implica una valoración indirecta de OHL México muy superior, por encima de los 40 pesos por acción, a la de las ofertas de IFM a los minoritarios.

En contra de los expertos independientes

En definitiva, los demandantes sostienen que el fondo australiano pagó una cantidad sensiblemente más elevada a OHL por sus acciones de OHL México que al resto de accionista, una actuación que iría contra la Ley del Mercado de Valores del país azteca.

Las cautelares impuestas por el juez hacen que el fondo australiano no pueda tampoco ejercer los derechos políticos de aquellas acciones que acudan a la OPA en curso

Tras llevarse a cabo la compraventa de OHL Concesiones, IFM controla algo más del 80% de OHL México y ha lanzado una nueva oferta, también a 27 pesos, para comprar los títulos que aún no controla. Sin embargo, las cautelares impuestas por el juez hacen que el fondo australiano no pueda tampoco ejercer los derechos políticos de aquellas acciones que acudan a la OPA en curso.

En este sentido, cabe recordar que los consejeros independientes de OHL México encargaron varios informes de expertos independientes, elaborados por Evercore, Rothschild y Lazard, que consideraban razonable el precio de la OPA.

Fuentes jurídicas apuntaron que la amenaza para OHL es relativa, toda vez que consideran que un tribunal mexicano no tiene competencia para juzgar una operación que se ha realizado en España y, además, a través de sociedades registradas también en el país. No obstante, también mostraron su sorpresa por el hecho de que el magistrado haya admitido a trámite la demanda teniendo en cuenta que una de sus pretensiones es la anulación de la compraventa de OHL Concesiones.

Operación para amortizar deuda

Incluso, otras fuentes apuntan a que la causa ha sido admitida por un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, instancia que corresponde al ámbito local, cuando la normativa jurídica en la que se basa la demanda es de rango federal, por lo que debería ser un tribunal federal el que se encargara del caso.

Fuentes de IFM declinaron hacer comentarios a este diario sobre la información al no haber recibido aún la notificación.

Mientras, fuentes próximas al grupo español apuntaron que la interposición de la demanda forma parte de una campaña de desprestigio contra OHL que inició la mercantil Infraiber en 2015, después de un desencuentro que tuvo con la filial mexicana de la empresa española en el negocio concesional azteca.

OHL cerró la venta de su negocio de concesiones el pasado 12 de abril. Ese mismo día puso en marcha un programa de recompra de bonos, dirigido a los tenedores de las tres emisiones que mantiene vivas, con el objetivo de destinar parte de los ingresos de la operación a amortizar deuda.