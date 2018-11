Las acusaciones de Bankia mantienen a inversores fallecidos en el juicio

El juicio de Bankia está a la vuelta de la esquina y ya se atisba la primera batalla que presenciará la Audiencia Nacional. Diversas defensas consultadas por Vozpópuli señalan que hay diversas irregularidades entre las acusaciones, que dicen representar a más clientes de los que tienen, entre los que incluso habría fallecidos.

Así lo subraya un escrito presentado esta misma semana por Bankia: "Hemos visto desde inversores institucionales que ningún derecho tienen a reclamar en la presente causa, a preferentistas, pasando por personas fallecidas cuyo nombre se sigue utilizando injustamente por algunos para reclamar aun cuando sus herederos ya han sido indemnizados".

Otras fuentes consultadas por este medio señalan que de los 168 personados correctamente según un escrito anterior del banco, al menos 7 han salido en esquelas durante los últimos meses.

Desde las acusaciones reconocen que este hecho se les puede haber escapado entre tantos perjudicados y defienden que los herederos pueden mantener la vía penal para así recuperar el dinero. Algo que niega en su escrito Bankia.

Batalla clave

La batalla de las personaciones es crucial para que 30 de los 34 acusados puedan acogerse a la Doctrina Botín. Como la Fiscalía Anticorrupción no presentó cargos contra estos exconsejeros y exdirectivos de Bankia -sólo contra Rodrigo Rato, Francisco Verdú, José Manuel Fernández Norniella y José Luis Olivas-, si no hubiera denunciantes particulares el caso podría archivarse para ello.

Bankia ya presentó un escrito hace un par de meses reduciendo de 10.789 a 168 los inversores de la salida a Bolsa personados correctamente, como adelantó este medio.

Además, ha puesto a disposición de la Audiencia Nacional un número de cuenta para resarcir a estos 168 perjudicados con los 2 millones que perdieron por la salida a Bolsa.

Bankia quiere que los interrogatorios no empiecen hasta que se haya cribado con exactitud los inversores que pueden estar personados

Para la entidad y el resto de defensas, sólo están legitimados para ser acusaciones los que compraron acciones en la salida a Bolsa y no han llegado un pacto para recuperar el dinero a Bankia. Y se debe expulsar a preferentistas, los que compraron títulos después del 20 de julio de 2011 y los institucionales.

Además, el escrito de Bankia advierte de fallos o irregularidades en los clientes supuestamente representados por asociaciones como Adicae, no por haber fallecido sino por no estar presentados los poderes o acreditado el perjuicio.

Según la entidad financiera, la asociación de consumidores financieros dice tener representados 1.416 perjudicados "y solo dice disponer de 567 documentos acreditativos de sus pretensiones penales y civiles". "El hecho de que Adicae no esté, meses después de ser requerida, en disposición de aportar esos documentos nos hace dudar de que alguna vez los haya tenido", expone el escrito.

"Lo anterior sería razón más que suficiente para que esa Ilma. Sala acordara, conforme ya viene solicitado por nuestra defendida y Bankia, su expulsión del procedimiento, como mínimo parcial, mediante la expulsión de todos aquellos supuestos perjudicados respecto de los que no se acredite el poder de representación y el justo título", añade la representación de Bankia.

Desde Adicae sostienen que "Bankia está empeñada en decir que no hay perjudicados y que los que estamos con ellos no pintamos nada. Lo que no tiene en cuenta es que los pequeños accionistas tienen el legítimo derecho a seguir ejerciendo la vía penal". Y, añaden, que la diferencia en el número de perjudicados declarados puede ser "error material".

En este contexto, Bankia pide que la Audiencia revise que todos los supuestos perjudicados del caso están bien personados durante la fase de cuestiones previas. En principio, ésta tendrá lugar durante siete sesiones de noviembre y diciembre, y los interrogatorios lo harían en enero. Si para entonces sigue habiendo acusaciones con clientes mal personados, "el juicio sería evidentemente nulo".