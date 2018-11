Accenture: "Si los bancos no rediseñan su modelo de negocio tendrán problemas”

Si la banca quiere ser rentable en el medio y largo plazo debe redefinir su estrategia. Así lo cree Fernando Rufilanchas, socio financiero de Accenture, que anima a las entidades a plantearse "qué quieren ser" en el futuro para no perecer en un entorno marcado por la digitalización y los bajos tipos de interés.

"Los bancos tienen que hacer una reflexión exhaustiva y estratégica de sus modelos de negocio", plantea Rufilanchas, cuyo discurso coincide con el pronunciado hace algunas semanas por Margarita Delgado, subgobernadora del Banco de España, en un importante encuentro del sector financiero.

En esta línea, el experto asegura en el actual modelo de banca universal de las entidades españolas, basado en la cercanía con el cliente, no hay espacio para todas las entidades. "El banco que no se transforme y que continúe haciendo lo mismo, pero con una cierta dosis de digitalización tendrá problemas”, advierte el experto, que como alternativa propone, otros tres modelos de negocio.

Pronostica que los bancos que tendrán más éxito serán los que adopten un modelo de plataforma donde comercialicen productos propios y de terceros

El primero de ellos sería un modelo plataforma, que consiste en que una entidad financiera provea servicios y productos financieros tanto suyos como de terceros. Según Rufilanchas, es el modelo por el que ha apostado BBVA y en su opinión "uno de los que tendrá más éxito".

Otra opción sería el modelo utility, que consiste en poner el foco en un determinado producto que se pueda poner a disposición de las plataformas, mientras que el último sería el modelo digital killer, que está basado en la especialización en una línea de negocio, ya sea banca privada o financiación al consumo, dando un servicio preferencial al cliente.

Descarta subidas de tipos en 2019

Rufilanchas pronostica que la normalización monetaria llegará más tarde de lo previsto, por lo que insta a las entidades a anticiparse unas subidas de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) en su búsqueda de la rentabilidad. En esta línea, augura que no habrá alzas de tipos en 2019, pues la realidad de la economía europea no invita a ello.

"O los bancos miran bien cuál es su modelo y hacen un análisis exhaustivo de cuáles son sus costes o es difícil que la rentabilidad crezca", insiste el directivo, que, más allá de la transformación digital, reclama cambios organizativos y culturales en las entidades para agilizar sus procesos y poder competir frente a las grandes plataformas digitales. Además, pide a los bancos hacer uso de toda la información de sus clientes y sacar partido de los datos de los que disponen.

En este sentido, critica la política de costes cero de la banca española. "La digitalización tiene un coste y tiene un riesgo. Un banco debe cuantificar cuál es el coste de sus productos y servicios, calificar el riesgo e incorporarlo al precio. Ahora mismo los bancos no cobran, pero si el banco no cobra y no es rentable, el banco desaparece. Un banco para ser rentable tiene que cobrar y para que el cliente pague tiene que ofrecer productos y servicios de valor añadido", apunta.

Espacio para un mayor ajuste

Por otro lado, Rufilanchas estima que en España ha hecho un trabajo de consolidación y ahorro de costes importante, que, en su opinión, que no está acabado.

"Se han cerrado el 40% de las oficinas y se ha reducido un 32% el número de empleados desde la crisis, pero creo que aún queda recorrido. La transformación del sector financiero no está completada", concluye.