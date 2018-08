Abante no teme al ladrillo: entra en Metrovacesa y aumenta en Neinor y Aedas

La apuesta sin temor de Abante por el ladrillo español es otra de las sorpresas que han dejado los informes semestrales de las gestoras. Los fondos de José Ramón Iturriaga, el Okavango y el Kalahari, son los únicos, junto con el small y mid cap de Bankia, que apuestan por las tres grandes promotoras cotizadas.

Iturriaga es fiel defensor de que "hay que invertir en suelo bueno" y por eso en su cartera ya estaban presentes Aedas y Neinor. En una entrevista realizada con este medio a comienzo de año, el gestor explicaba por qué no había acudido a la salida a Bolsa de Metrovacesa.

En su momento, el gestor no vio atractivo el precio al que salió la promotora. Ahora la cosa ha cambiado. Según ha explicado Iturriaga a este medio, la compañía cotiza actualmente a un precio muy competente y se ha quedado a niveles por debajo de su valor en libros.

La promotora dominada mayoritariamente por Santander y BBVA ha perdido más de 3 euros por acción desde que volvió al parqué madrileño. Las otras cotizadas también han sufrido fuertes descuentos. A las compañías les está costando muchos obtener la confianza del mercado, pero lo cierto es que, por el momento, están cumpliendo con sus planes estratégicos.

En concreto, Abante tiene una inversión de 4,8 millones en Metrovacesa. Esta cifra supone un 3,79% de la cartera de Okavango y un 2% del fondo Kalahari. En el caso de Neinor, la apuesta asciende hasta los 5,25 millones de euros y en Aedas, hasta los 5,5 millones. En total, la inversión supera los 15 millones de euros.

El 'value' le echa el ojo al ladrillo

Mientras que las acciones de las promotoras no se recuperan de la sangría bursátil los grandes gestores 'value' españoles aprovechan esta racha bajista para crear sus posiciones en dichos valores. Iturriaga no está solo, ni mucho menos. Iván Martín, gestor estrella de Magallanes también apuesta por Metrovacesa en su fondo ibérico. Pero no es el único, ya que Francisco García Paramés (Cobas) y Lola Solana (Santander AM) también se encuentran invertidos en este valor.

En el caso de Aedas, los que también apuestan por ella es el equipo de Bestinver. En el caso de Neinor, Solana se posiciona como el otro gran apoyo 'value'.

En total hay 33 fondos invertidos en Neinor, con una apuesta de 85 millones. En Aedas esta cifra si sitúa en los 32 fondos, con 42 millones de euros y Metrovacesa, son 25 fondos con una inversión de 54 millones de euros.