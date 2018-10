Ábalos y el taxi logran una victoria 'light' en el Congreso: se convalida el decreto VTC

La normativa del Gobierno sobre vehículos de alquiler con conductor (VTC), aquellas que utilizan plataformas como Uber y Cabify para operar, ya tiene pista libre. Aunque le han puesto algunos baches. El Congreso ha convalidad por mayoría simple este real decreto ley pero se tramitará como un proyecto de ley.

Este escenario significa que se traspasa a las comunidades autónomas la regulación de los VTC y abre la puerta a que dentro de cuatro años los ayuntamientos puedan limitar y suprimir licencias. El Gobierno ha logrado la mayoría simple necesaria gracias al apoyo de Unidos Podemos, Compromís, Colaición Canaria, Nueva Canarias, PNV, ERC y PDeCat.

EL resultado de la votación ha sido 179 votos favorables, 164 en contra y 2 abstenciones. El voto en contra en de PP, Ciudadanos y Foro Asturias han sido insuficientes. La abstención ha llegado por parte de UPN. De esta manera, el Congreso convalida este real decreto, por el que se modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) en materia de VTC.

Una victoria para el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y el taxi, que a prori es el sector más beneficiado con este nuevo marco. No obstante, este triunfo tiene matices. Tras las peticiones de PP, C's, ERC, PNV y PdeCat, el real decreto ley sobre VTC podría incluir enmiendas y será tramitado como proyecto de ley. Es decir, el decreto puede sufrir modificaciones. La tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia también fue aprobada por 184 votos a favor, 160 en contra y 2 abstenciones.

En el caso del PdeCat ya ha anunciado que presentará dos enmiendas. Por un lado, apuntan que no quedan garantizadas las competencias de la Generalitat, "el ámbito competencial debe quedar blindado", afirman. Y, por otro lado, consideran que puede existir una responsabilidad patrimonial que recaerá sobre las comunidades, para Cataluña se estima que este importe pueda alcanzar los 1.000 millones de euros.

Pero abrir el melón de la LOTT no sólo afecta al taxi y a las VTC. Esta normativa incluye también al sector de los camiones, autobuses o ambulancias. Unos sectores que podrían entrar de nuevo en el debate. Pero, principalmente, el problema que genera que se tramite por proyecto de ley es que dilatará aún más este proceso y deja en ascuas un conflicto que a nivel político no se encuentra una solución definitiva.

Ábalos pide "valor"

José Luis Ábalos ha reclamado "valor" a los grupos parlamentarios para atajar el conflicto entre el taxi y los vehículos de alquiler con conductor (VTC), las empresas como Uber y Cabify, y no "dejar pudrir el tema", apoyando el Real Decreto Ley de medidas para este último sector.

"A mí no me da vértigo tomar la decisión y no postergarla", aseveró en el pleno de debate de convalidación de la nueva norma en el Congreso. Así, pidió también que el conflicto y la incertidumbre no se alarguen con su tramitación como proyecto de ley, solicitada por alguno de los grupos. "Estamos ante la convalidación de un Real Decreto Ley que no admite enmiendas", sentenció el titular de Fomento.

Ábalos defendió que el Decreto viene a atender la "urgente y extraordinaria necesidad" de solventar una situación de conflicto que, según indicó, las sucesivas anteriores regulaciones no han resuelto. "Si todos lo hubiéramos hecho bien antes, ahora no estaríamos aquí", aseguró el ministro. "Ni los taxistas me habrían bloqueado el Paseo de la Castellana una semana después de tomar posesión como ministro", añadió.