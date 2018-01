La CNMV recomienda a los inversores minoristas no comprar bitcoins

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido a los inversores minoristas que las plataformas que comercializan bitcoins no están reguladas, por lo que recomienda que no adquieran criptomonedas. “La CNMV recomienda no comprar bitcoins a inversores minoristas" afirmó el presidente del supervisor, Sebastián Albella, en su intervención en el Foro ABC-Deloitte.

Albella se ha mostrado “preocupado” por el asunto y ha expresado el interés de la CNMV por proteger a los inversores, dado que los consumidores están invirtiendo de un modo “desordenado”. También ha asegurado que la CNMV no está en contra de las monedas virtuales y que “simpatiza” con la innovación.

El supervisor se reservará la posibilidad de promover cambios normativos para la regulación de los bitcoins, según ha explicado Albella. También ha anunciado que la CNMV tiene intención de advertir sobre aquellas plataformas no reguladas que comercializan criptomonedas, como ya hace con las no autorizadas para ofrecer servicios de inversión. El presidente también ha advertido de que los clientes de las plataformas de bitcoins no están “protegidos” ni por el Fondo de Garantía de Depósitos ni por ninguna otra figura.

Los ICO y la venta directa, las mayores preocupaciones de la CNMV

Albella ha explicado que, de las cinco vías que se han identificado para la comercialización de criptomonedas, la que más preocupa al supervisor es la venta directa. Afirma que, en la mayoría de los casos, las plataformas que venden monedas virtuales no las ponen directamente en la cartera del cliente, sino que se comprometen a invertir sus fondos en bitcoins. Esto genera dos problemas, según Albella: Que estas plataformas no son reguladas y se escudan en que los bitcoins no son valores negociables, sino directamente monedas; y que su tenencia por parte de los clientes está a cargo de entidades no reguladas, lo que da “cierta aprensión”.

Los ICO (‘Initial Coin Offerings’) son otra de las preocupaciones de la CNMV. Los ICO captan dinero de inversores a cambio de ofrecerles monedas virtuales o ‘tokens’ que se registran con arreglo a la tecnología blockchain y que requieren pagos con bitcoins. Albella ha indicado que la CNMV se da por aludida en relación con los security tokens (derechos similares a los que incorporan los valores tradicionales) y los utility tokens (vales que se intercambian por servicios o garantías de una determinada empresa), más que por los ‘ICO puros de monedas’. Éstos son ofertas iniciales de nuevas monedas que compiten con el bitcoin.