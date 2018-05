AIReF: el gasto en pensiones y funcionarios no permitirá llegar al superávit en 2021

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) no se cree los planes del Gobierno para reducir el déficit público y volver al superávit en el año 2021. Y tiene muy claros los motivos: el gasto en pensiones y en empleados públicos va a ser mucho mayor de lo que estima el Ejecutivo e impedirá cumplir los objetivos.

El Gobierno espera reducir el desfase desde el 3,1% al 2,2% este año, al 1,3% en 2019, al 0,5% en 2020 y registrar un superávit de una décima en 2021. Esta senda, según fuentes del organismo fiscalizador, es "improbable", y va siendo cada vez más improbable según avanzan los años.

Las fuentes han explicado que el Gobierno esta senda supone un ajuste del déficit en 3,2 puntos entre 2018 y 2021. Del total, solo ocho décimas se conseguirá a través de la mejora de ingresos y el resto, 2,4 puntos, tienen que venir de la reducción del gasto. Y es justo ahí donde ve muchos problemas la AIReF.

De hecho, recuerda que las medidas incluidas para mejorar el sueldo de los funcionarios y las pensiones lo que hacen es elevar considerablemente el gasto, en lugar de contenerlo. Y son precisamente esas medidas las que hacen muy improbable la posibilidad de reducir el déficit al ritmo que quiere el Gobierno.

Las subidas salariales a los funcionarios costarán mucho más de lo que reconoce el Gobierno

Y es que la Autoridad Fiscal cree que la remuneración de asalariados que ha previsto el Gobierno en el Programa de Estabilidad "no resulta coherente". Ellos creen que el gasto en esta partida será mucho más elevado en el horizonte de previsión de lo que estima el Ejecutivo. En 2019, por ejemplo, la diferencia será de dos puntos.

Tampoco se cree la estimación del año 2018, un ejercicio para el que el Gobierno ha planteado un incremento menor de esta partida que para 2017, a pesar de los salarios públicos subirán este año un 1,75%, un 0,75% más que el año pasado. La Autoridad Fiscal no entiende las cifras que ha planteado el Gobierno.

Impuesto digital

En materia de ingresos, ve las previsiones más creíbles. Eso sí, ha criticado que el Gobierno no haya concretado el famoso impuesto a las digitales con el que pretende financiar las pensiones. Como la AIReF no sabe cómo va a funcionar el impuesto, no lo ha incluido en sus valoraciones.

Por eso, ha pedido al Gobierno que concrete las medidas incluidas en el Programa de Estabilidad para poder verificar su verosimilitud. Además, ha reclamado la implantación de un marco fiscal presupuestario a medio plazo con consenso y participación de todos los agentes para evitar que quede en "papel mojado".