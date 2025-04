Yuyito González anuncia su ruptura con Javier Milei y da los detalles en televisión

Amalia González, conocida artísticamente como Yuyito, ha anunciado este lunes que el presidente de Argentina, Javier Milei, y ella han roto tras casi un año de relación. Una noticia que ha dado en directo en sulprograma de televisión ‘Empezar el día’.

La exvedette y presentadora, Yuyito González, de 65 años -nueve años mayor que Milei- ha dado detalles de su separación y ha explicado que la ruptura se ha producido en buenos términos. La pareja dio a conocer su relación en agosto de 2024. Según relató Yuyito, conoció personalmente a Javier Milei durante la promoción de un libro del político ultraliberal en el estadio Luna Park de Buenos Aires.

Javier Milei y Yuyito rompen su relación

Amalia Yuyito González ha confirmado su ruptura con Javier Milei con estas palabras: "Quiero anunciarles que hemos terminado nuestra relación con Javier Milei. He decidido terminarla, él también. Esto es consensuado. Estamos perfectamente bien, en perfectas condiciones de relación, pero hemos tomado esta decisión con dignidad, con entereza y madurez. Y anunciarlo, simplemente, porque así como he compartido todo casi un año, también era justo y lógico que también anunciara esta ruptura".

Después de insistir en que "está todo más que bien", no ha querido explicar el motivo de la ruptura. "No voy a dar ningún tipo de explicación. Sé que me van a esperar 200 millones de micrófonos a la salida del programa pero sepan que no tengo nada para decir más que esto que creo que es lo más importante, que tiene que ver con lo que ha sido una hermosa relación, hermosa, hermosísima, agradecida a Dios por eso".

Después de que la que ex pareja de Javier Milei resaltara lo maravillosa que ha sido su relación con el presidente de Argentina, se ha mostrado optimista con lo que le está por llegar. "Agradecida por lo que viene, por lo que Dios tiene para mi vida, que ya puedo vislumbrar que me va a dar mucha felicidad", concluyó, visiblemente emocionada. Después, González ha continuado presentando el programa y ha recalcado que el tema del día es la muerte del Papa Francisco a los 88 años de edad a causa de un ictus o accidente cerebrovascular, según ha confirmado el parte de defunción.

Por su parte, Milei aún no se ha pronunciado públicamente sobre la ruptura con Yuyito, con quien se mostró públicamente la semana pasada.

Yuyito Gonzalez ex de Milei pic.twitter.com/bzkLp2khEq — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) April 21, 2025

Javier Milei y Amalia Yuyito confimaron su noviazgo en agosto de 2024

Desde que Milei y Yuyito confirmaran su relación en agosto en 2024, habían compartido muchas imágenes y vídeos de ellos dos juntos en las redes sociales. En noviembre del mismo año, cuando Milei iba a cumplir un año de su victoria en las elecciones presidenciales, cumplió con su promesa de volver al programa de la presentadora. "Te cumplí la palabra. Te dije que iba a volver como presidente", manifestó, mientras su pareja no podía ocultar su alegría: "¡Qué emoción!".

Javier Milei concedió a su novia su entrevista más personal en la que llegó a protagonizar un momento que se hizo viral cuando se animó a cantar la canción ‘Libre’, de Nino Bravo, cogido de la mano de Yuyito.

La primera vez que se les vio juntos fue el 23 de julio de 2024 cuando acudieron al palco presidencial del Teatro Colón para disfrutar de la ópera Carmen, lo que causó una gran sorpresa en el mundo del corazón. El 13 de agosto se dieron su primer beso en público durante un evento en el Palacio Libertad. Al día siguiente, Yuyito confirmó con estas palabras su relación con Javier Milei: "Es una cosa sana, pura, inocente (...) Estamos enamorándonos". Por su parte, el presidente de Argentina hizo público su romance con la exvedette y presentadora en agosto de 2024 en las redes sociales en una publicación en la que escribió: "Te amo, amor mío".