Yolanda Díaz, protagonista del 'robo' viral de un anillo en la Fashion Week Madrid: "Ha hecho un ‘simpa’ en toda regla"

Fue el pasado 19 de febrero cuando arrancó la MBFW de Madrid, una de las citas más esperadas del año por los amantes de la moda, que acogió las nuevas colecciones de grandes diseñadores. Un encuentro al que acudieron numerosos rostros conocidos, entre ellos Yolanda Díaz, quien se convirtió en el centro de atención. Y es que, ante la ausencia de Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Sánchez, habituales a este front row, la vicepresidenta segunda del Gobierno acaparó todas las miradas.

Feliz y comprometida se mostró Yolanda Díaz el pasado viernes, cuando acudió a la Semana de la Moda de Madrid para presenciar el desfile de Hannibal Laguna. Y es que, tal y como señaló, es una fiel seguidora de la moda. “Sigo con muchísima atención la moda de nuestro país, soy una usuaria de la moda española, que es importantísima en el mundo. Hago, por supuesto, seguimiento de todos los modistos y las modistas y todos los diseños que hacen en nuestro país, pero también de las nuevas creaciones” señaló la ministra de Trabajo, que también quiso mostrar su apoyo a los nuevos creadores: “Acabo de ver muchas experiencias de gente joven emergente. Tenemos un país que es una maravilla de creadores y creadores que son magníficos. Me llevo un montón de recomendaciones”.

Recomendaciones y alguna que otra pieza. Y es que, tal y como desvelaron en las redes sociales, Yolanda Díaz lució una creación de una joven artesana. Un anillo que ha revolucionado las redes sociales, después de descubrirse que la política se lo llevó sin pagar.

Yolanda Díaz, con un llamativo anillo en la MBFW de Madrid. Foto: Europa Press

Yolanda Díaz y el anillo de Tarti que se llevó sin pagar en la Fashion Week de Madrid

Para su asistencia a la MBFW de Madrid, Yolanda Díaz lució un sencillo look protagonizado por un pantalón ancho de lino beige y un jersey cruzado de lana de Sita Murt. Un estilismo que remató con un llamativo anillo que acaparó todas las miradas. Una pieza que se puso a su llegada al evento, donde visitó los stands de algunos artistas.

Artistas como Elena Salvador Torres, de la firma Tarti, quien protagonizó un divertido vídeo en redes sociales reclamando a la ministra de Trabajo el pago de dicha pieza. “Ha pasado por aquí una persona, se ha puesto un anillo, su asistente también y yo no he visto los billetes” señalaba la creadora en un vídeo publicado en el perfil de Sirius Stylist.

“Ha hecho un ‘simpa’ en toda regla. Me ha dicho ‘ahora vuelvo’, pero no ha vuelto” comentaba mostrando una foto de Yolanda Díaz con el anillo puesto. “Vuelve, porfa” reclamaba la propietaria de la pieza quien, horas después, desvelaba el desenlace de la historia.

Y es que la publicación de este vídeo, que se hizo viral en redes sociales, surtió efecto: “Nos escribieron minutos después de que saliese el vídeo, majísima, diciéndonos que con el revuelo, el follón…”

Así, y tal y como ha compartido en su perfil de Instagram, “nos contactaron con mucho cariño para saldar y felicitarnos, les informamos del video y no se molestaron. Agradecemos a todo su equipo que no se hayan ofendido y hayan dejado correr el curso del video. Tarti pagado”.

Además, en la publicación, se muestra tanto el mensaje que recibió (“Hola querida!! Cómo estás? Oye, creo que eres la diseñadora que conocimos ayer en la MFW, entre la locura de medios y de seguir el recorrido no volvimos a tu stand pero tenemos una deuda contigo! Ya me dirás cómo podemos hacerlo. Gracias y un abrazo enorme”); como las palabras que publicó Yolanda Díaz: “El anillo me encanta! Ojalá habernos quedado más tiempo con vosotras, sois geniales”.

Una historia que se ha convertido en la divertida anécdota de la MBFW Madrid, y que se ha sumado al fenómeno Tarti, firma que ya lucen algunos famosos como Lola Índigo.