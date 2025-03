Victoria Federica y su nuevo novio, Joaquín Sánchez, Terelu, Carmen Borrego y su hijo y Laura Escanes, en las revistas

En las revistas del corazón de hoy podemos ver a varias parejas sorpresa presumiendo de amor. Publican las primeras imágenes de Victoria Federica de Marichalar con su nueva ilusión, el empresario Borja Moreno, y a Laura Escanes besándose con su nuevo novio, entre otras. También desvelan todos los detalles y las condiciones especiales con las que Terelu Campos participará en la nueva edición de 'Supervivientes 2025' y la reconciliación de Carmen Borrego con su hijo, José María Almoguera después de casi dos años de mala relación entre ellos.

Además, vemos "el duro momento" por el que están atravesando Joaquín Sánchez y su mujer Susana Saborido tras los últimos testimonio e informaciones que han salido a la luz en los últimos días en varios programas de televisión.

Como cada miércoles, en Vozpópuli te contamos lo más relevante de las revistas. Estas son las portadas de las revistas del corazón de hoy miércoles 5 de marzo de 2025.

Victoria Federica y su nuevo novio en la portada de 'Semana'

Victoria Federica de Marichalar y Borbón tiene nuevo novio, el empresario Borja Moreno, que cuenta con varios locales de ocio nocturno en Madrid y en Marbella. La pareja fue fotografiada en el club de tiro de Somontes, situado en El Pardo de Madrid, deporte que practicaron durante toda la mañana, como cuenta ‘Semana’.

La revista también da todos los detalles de la esperada reconciliación de Carmen Borrego y su hijo, José María Almoguera, después de 18 meses de duros enfrentamientos y una tensa relación. El ansiado abrazo se produjo a la vista de todos, en el plató tras salir él de Gran Hermano Vip’, una prueba de que se habían perdonado.

Portada de Semana

Las condiciones especiales de Terelu Campos en 'Supervivientes'

‘Semana’ también desvela todos los detalles y secretos del fichaje de Terelu Campos por ‘Supervivientes 2025’, cuyo estreno es el próximo jueves 6 de marzo. Se marcha a Honduras pero tiene “una misión secreta”, no será una concursante más sino que tendrá condiciones diferentes al resto de sus compañeros. “Le permitirán que no se lance en helicóptero si no quiere, estará en Honduras como máximo un mes y podrá abandonar cuando crea conveniente, el 26 de abril estrena su obra de teatro en Valladolid y antes tiene que ensayar”, según asegura ‘Semana’, quien también publica que su caché podría ser de “50.000 euros semanales”.

Joaquín Sánchez y su mujer Susana en 'Lecturas'

Joaquín Sánchez y su mujer, Susana Saborido, son los protagonistas de ‘Lecturas’, que destaca que el matrimonio está pasando por “un duro momento” después de filtrarse las conversaciones que el exfutbolista mantuvo con Claudia Bavel, tras hablar una supuesta amiga especial de Joaquín, Cristina Ruiz, y después de que el cuñado de Joaquín, José Manuel haya arremetido contra el matrimonio, según aseguró en ‘De Viernes’.

Sin embargo, frente a todas las polémicas en las que se ha visto envuelto Joaquín Sánchez, el matrimonio continúa unido, como quedó claro en el comunicado conjunto que emitieron, y siguen haciendo vida normal.

La revista también publica que Pepa Flores, más conocida como Marisol, ha puesto a la venta su ático de Málaga por 1,5 millones de euros.

También vemos unas fotos de Carmen Borrego ejerciendo de abuela con su nieto, hijo de José María Almoguera, tras haberse reconciliado, y el reencuentro de Lolita Flores con el gran amor de su vida, Joan Manuel Serrat.

Portada de Lecturas

Terelu Campos y Laura Escanes y su novio, en la portada de 'Diez Minutos'

Terelu Campos también acapara la portada de ‘Diez Minutos’ tras conocerse su fichaje por ‘Supervivientes’. La revista destaca una de las frases que ha pronunciado la presentadora antes de coger el avión a Honduras. “Voy a echar de menos a mi nieto”, ha dicho en alusión a su nieto Carlo, hijo de Alejandra Rubio y Carlo Constanzia.

También publica unas fotos de Laura Escanes y su nuevo novio, el esquiador Joan Verdú, que han sido captados comiéndose a besos mientras se despedían tras pasar unos días de escapada juntos.

Además, publica unas fotos de José María Almoguera y María ‘la jerezana' tras pasar su primera noche juntos después de salir de ’GH VIP’, donde se han conocido.

Portada de Diez Minutos

Nuevas pareja sorpresa en '¡Hola!'

La portada de ‘¡Hola!’ se centra en los premios Oscar 2025. Destaca los looks de Penélope Cruz, Ana de Armas, Paz Vega, Rosalía y Úrsula Corberó. Además de hablar de las sorpresas, polémicas y esperadas reapariciones que se produjeron en la gala.

También publica las primeras fotos de Susanna Griso con su nuevo novio, Luis Enríquez; las imágenes de Adriana Abascal y Manuel Filiberto de Saboya, que ya no esconden su amor, y han aparecido juntos en el carnaval de Venecia y publica una entrevista a Carlos Sainz y a su hijo.