Victoria Federica se defiende ante la infanta Elena tras su último altercado en un restaurante: "No me dejan respirar"

Convertida en uno de los miembros más conocidos de la familia del Rey, Victoria Federica ha sabido utilizar esa popularidad para construirse su carrera como influencer. Una trayectoria que comenzó hace poco más de tres años, cuando decidió hacer público su perfil de Instagram, donde comparte algunos detalles de su vida profesional y privada. Sin embargo, el interés que genera no es siempre de su agrado.

Así lo hemos podido ver en diferentes ocasiones, cuando la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar ha protagonizado incómodos desencuentros con la prensa. Unos episodios que han dado paso a una versión más amable y cercana, sobre todo desde su debut en televisión como concursante estrella de ‘El Desafío, pero con los que Victoria Federica sigue teniendo a veces que lidiar.

Así ocurrió recientemente en Madrid, donde la que aseguran que es la nieta favorita del rey Juan Carlos vivió un molesto enfrentamiento en un restaurante, sobre el que incluso la infanta Elena quiso saber detalles.

Aseguran que Victoria Federica tuvo un desencuentro en un restaurante de Madrid. Foto: Europa Press

El altercado de Victoria Federica y su novio en un restaurante de Madrid

Fue el pasado fin de semana cuando la periodista Amparo de la Gama desveló en ‘Fiesta’ el desencuentro que tuvo Victoria Federica cuando estaba cenando con su nuevo novio, el empresario Borja Moreno, en un restaurante en el que la fotografiaron.

“Victoria Federica quiere que su amor se cueza a fuego lento, y estaba tranquilamente en un restaurante que le encanta de Madrid, el Roostiq, con su novio Borja tomándose un cóctel y sus famosos torreznitos, y vio cómo la estaban grabando. Me consta, y me dicen desde dentro del restaurante, que ella se levantó educadamente y les dijo que, evidentemente, estaban en una cena y que no se podía grabar, que por favor dejaran de grabarles” señaló la periodista.

Al parecer, Victoria Federica comenzó a sentirse muy incómoda porque “los disparos llegaban desde varios puntos del restaurante”, algo por lo que se pudo llegar a pensar que no era algo casual, y que posiblemente lo hacían con la intención de venderlas.

“Hay una codicia estos días porque todavía no hay ninguna instantánea de la pareja y están como locos en distintos sitios. Pero claro, en un sitio privado como es un restaurante pues no se puede hacer, hay que mantener la privacidad, y en este caso Victoria Federica lo tiene muy bien aprendido, sabe sus derechos” apuntó.

La infanta Elena, preocupada tras el altercado de Victoria Federica

Aunque acostumbrada a lidiar tanto con los medios como con los curiosos, Victoria Federica intenta evitar estas situaciones que más de un problema le han ocasionado. Algo que bien sabe su madre, quien, preocupada, no dudó en llamar a su hija para conocer los detalles de lo ocurrido.

Así lo asegura ‘Monarquía Confidencial’, que desvela la llamada que la infanta Elena hizo a su hija, y la contundente respuesta que esta le dio. “Victoria Federica es consciente de quién es, pero no da derecho a invadir su intimidad” señalan fuentes cercanas a la hermana del Rey al citado medio, donde detallan la conversación telefónica que mantuvieron madre e hija, y en la que la hermana de Froilán le explicó lo sucedido.

Según dichas fuentes, Victoria Federica fue clara: “No me dejan respirar y también me tengo que defender”. Unas palabras con las que muestra el hartazgo que le genera esta exposición mediática. La misma que preocupa al entorno de su nuevo novio, Borja Moreno Oriol.

“La familia de él está preocupada porque el foco mediático no les gusta de ninguna manera, es más, les asusta y les provoca rechazo. Me cuentan que ya tienen prensa a las puertas de su casa y no les gusta”, señaló hace unos días Alejandro Entrambasaguas.