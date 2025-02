Desvelan la verdad sobre el beso de la princesa Leonor con su compañero y todo lo que ocurrió en la fiesta de Brasil

La princesa Leonor navega rumbo a Montevideo, la capital de Uruguay, donde se espera la llegada del buque escuela Juan Sebastián de Elcano el próximo 5 de marzo. Sin embargo, la hija de los reyes Felipe y Letizia sigue acaparando los titulares por su supuesta relación con un compañero guardiamarina. Una historia que ha dado la vuelta al mundo, tras las imágenes que se publicaron la semana pasada, en las que se ve a la heredera disfrutando de una fiesta en Salvador de Bahía.

Fue el pasado 14 de febrero cuando la princesa Leonor y sus compañeros desembarcaron en la ciudad brasileña, tras 23 días sin pisar tierra firme. Allí, pudieron disfrutar de cinco días en los que, además de algunos compromisos, dispusieron de tiempo libre. Así, la hija de los Reyes acudió junto a sus compañeros a la actuación de la banda Olodum en la Plaça das Artes, en el barrio de Pelourinho, donde fue fotografiada disfrutando de la fiesta con quien se dijo podía ser su pareja. Y es que, tal y como señaló un fotógrafo brasileño, él vio cómo la princesa Leonor se besaba con uno de sus compañeros.

“Vi cómo un chico, de camisa azul, le daba un beso en la boca. Luego fui expulsado de la fiesta” explicó el fotógrafo en ‘TardeAR’. Unas declaraciones que, como era de esperar, han dado mucho de qué hablar. Sin embargo, la falta de imágenes de ese supuesto beso, incluso de más testimonios, despertaron las dudas. Unas sospechas que ahora parecen tener una nueva versión.

La princesa Leonor, el pasado 18 de febrero durante la ofrenda floral en Salvador de Bahía. Foto: EFE

El comentado beso de la princesa Leonor con un compañero y lo que ocurrió en la fiesta de Brasil

La princesa Leonor tiene 19 años y, a pesar de su condición de heredera al trono, disfruta de la vida como cualquier joven de su edad. O al menos lo intenta. Y es que todo cuanto tiene que ver con ella, despierta mucha curiosidad. Por eso, era de esperar que, tarde o temprano, viera la luz alguna imagen del tiempo libre del que dispone en sus escalas.

Así ocurrió la semana pasada cuando se publicaron unas fotografías de la princesa Leonor disfrutando de una fiesta precarnaval con sus compañeros. Un multitudinario evento que ha dado la vuelta al mundo y sobre el que ahora, la revista ‘¡Hola!’ tiene nueva información.

Y es que, según aseguran las fuentes de la revista, la princesa Leonor disfrutó de la fiesta, donde se dejó ver bailando y riendo junto a sus compañeros, pero el comentado beso nunca existió: “Nuestras fuentes niegan rotundamente que se produjera alguna escena cariñosa en la fiesta a la que asistió con sus compañeros y que no es que no hayan salido imágenes, es que no existe el beso”.

“Es mentira. Ni beso, ni nada” señalan a la citada cabecera, donde explican qué es lo que realmente sucedió en la fiesta de Salvador de Bahía con la princesa Leonor: “Cuando se dieron cuenta de que les estaban haciendo fotos, sus compañeros se pusieron de espaldas y la rodearon para protegerla… y a uno de ellos, le tocó enfrentar el foco de frente”.

Así, la revista desmiente tajantemente que la princesa Leonor se diera un beso con uno de sus compañeros. Sin embargo, el que no haya habido beso, no quiere decir que no exista una relación entre ellos. Algo que varias fuentes han señalado, incluso asegurando que los reyes Felipe y Letizia serían conocedores de esta historia, y que habrían decidido “mantenerse al margen”, ya que su hija “no está haciendo nada que no sea acorde a su edad”, apuntan desde 'Monarquía Confidencial'.

Y precisamente es lo que parece hacer la princesa Leonor. Disfrutar de su juventud, de sus amigos y de la gran experiencia que está viviendo. Y es que, tal y como señala la revista, “la princesa, al igual que su hermana Sofía, lleva grabado a fuego que tiene que ‘marcar’ las distancias en público. Aunque solo se trate de amistad. Cualquier gesto cariñoso puede hacerse viral en horas. No importa lo segura que pueda sentirse, ni cuántas personas la protejan, siempre hay un ‘ojo’ que la ve… y una cámara al acecho. Las escenas de amor, o sencilla mente de cariño, están prohibidas”.

La princesa Leonor se embarcó en Elcano el pasado 8 de enero en Cádiz, de donde zarpó el día 11. Foto: Europa Press

Quién es el guardiamarina con el que relacionan a la princesa Leonor

Como decíamos, por el momento no se ha desmentido que la princesa Leonor mantenga una relación con uno de sus compañeros de Elcano. Una supuesta relación que, según aseguran, se remontaría al menos hasta el pasado mes de octubre, cuando fueron vistos “en actitud muy cariñosa”. Así lo señaló en ‘TardeAR’ un fotógrafo que vive en Galicia, que les vio en un bar del centro de Pontevedra: “Estaban solos, viendo un partido entre el Real Madrid y el Celta. La princesa estaba de espaldas, con unos vaqueros, y el chico estaba pegado a la pared, justo al lado de la barra. Él apoyado, y ella hablándole al oído, muy cerca. Era como si le estuviera comiendo el cuello, hablándole al oído, pegados. Estaba solo con él, bailando con él”.

Como era de esperar, tras la publicación de las imágenes, todos quisieron averiguar la identidad del que podría ser el novio de la princesa Leonor, quien aseguran que se trata de un joven de 19 años, procedente de una familia acomodada de Madrid y que estudio en un colegio privado de uno de los barrios más cotizados de la capital. Un joven inteligente y buen estudiante aficionado al deporte, sobre todo a las regatas y al balonmano, unas aficiones que comparte con algunos miembros de la familia real.