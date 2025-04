Valeri, la ex amante trans de Escassi, asegura que Hugo Sierra le fue infiel a Adara con ella

El colaborador de 'Tentáculos', Javier de Hoyos, dejó a todos con la boca abierta este lunes tras revelar la supuesta infidelidad de Hugo Sierra a Adara Milonero con Valeri, la amante transexual que estuvo con Álvaro Muñoz Escassi y que provocó la ruptura definitiva de María José Suárez con el jinete, después de que esta le enviara un correo y pruebas a la ex Miss España destapando la infidelidad de él. Ahora, Valeri ha asegurado que también ha mantenido una relación intermitente de seis años, desde 2018, con Hugo Sierra, ex de Adara Molinero e Ivana Icardi. “Anoche a las 2 de la mañana me puse a hablar con Valerie, tiene esos horarios, y en ese momento se animó y me dijo: ‘Te voy a contar una cosa que me está pasando con un chico ya más mayor, desde hace muchos años, un hombre con el que llevo teniendo una relación intermitente, de liarnos, no liarnos, desde hace mucho tiempo pero ya hace unos meses que siento que me está faltando al respeto y quiero contarlo públicamente”, comenzó contando el periodista.

Después, Javier de Hoyos soltó la bomba. “Este hombre es muy famoso porque ha participado en realities de televisión y sobre todo porque tuvo una relación con una de las ganadoras de realities más mediáticas. Os estoy hablando de Hugo Sierra. Y Valeri se lió con él, según cuenta ella, en la época en la que estaba con Adara. Desde ese momento hasta la actualidad, esto es lo que me ha contado Valeri”.

Hugo Sierra habría sido infiel a Adara, según asegura Valeri

El programa que presenta Carlota Corredera emitió la conversación que tuvo Javi de Hoyos con Valeri, donde el periodista le preguntó: “Valeri, me ha llegado una información y es que, ¿tú estás teniendo una relación esporádica con Hugo Sierra?”. Ella respondió: “Yo a Hugo le conozco hace muchos años. Fue grosero conmigo, quiso querer esto, compartir muchas cosas, pero está equivocado conmigo”.

De Hoyos le preguntó: “O sea, que ¿tú tienes una relación esporádica con él desde hace muchos años?”. Entonces, Valeri respondió que “desde el 2018”. La mujer trans explicó que llevaba “liándose con él desde hace seis años” y habían estado “muchas veces”. De ser cierta la versión de Valeri, Hugo Sierra habría sido infiel a Adara y a Ivana Icardi.

Hay que recordar que Adara Molinero y Hugo Sierra comenzaron su relación en enero de 2018 y el 22 de febrero de 2019, nació Martín, el hijo que tienen en común. En diciembre de 2019, su relación acabó después de que Adara besara a Gianmarco Onestini durante su concurso en ‘Gran Hermano VIP’ y comenzara una relación con el italiano. Por su parte, Hugo Sierra comenzó una relación con Ivana Icardi, a quien conoció en ‘Supervivientes 2020’. La pareja rompió definitivamente en marzo de 2022 después de varias idas y venidas y tienen una hija en común, Giorgia.

Javier de Hoyos quiso confirmar si, entonces, cuando Hugo Sierra “estaba con Adara, también se liaba contigo”, a lo que Valeri respondió que la azafata estaba al tanto de lo que pasaba. “Adara lo sabe. Que Adara no lo diga ni nada, porque ella lo sabe”. Después, aseguró que cuando Adara se enteró, “a ella se le hacía normal”, haciendo alusión a que no le pilló por sorpresa.

Tras ello, Valeri se quejó del trato que ha recibido por parte de Hugo Sierra, ex concursante de 'Gran Hermano'. “Lo único que yo digo es que Hugo no me respetó a mí en el momento de que solamente quería mostrarle el morbo a él, pero él no respetó mi morbo”. Después, finalizó diciendo: “Tengo muchas cosas que contar y por ahora, no las voy a contar”.

Después de escuchar la conversación, Javier de Hoyos comentó que a él lo que le había llamado más la atención es que “ella dice que no se sentía respetada por el morbo, porque él solo estaba interesado en su morbo”. Kiko Hernández señaló entonces que “ya todos sabemos lo que es”, haciendo alusión a sus genitales, ya que Valeri no está operada.

De Hoyos comentó que Valeri quiere ir al programa a contar todo esto en directo “y otras bombas”, que tienen que ver con otros famosos con los que ha tenido relaciones. “Quien le haya decepcionado, lo va a sacar”.

Adara Molinero y Hugo Sierra

Adara Molinero confiesa que está "incómoda" con su vida y "desubicada"

Justo este lunes, horas antes de que se conociera esta información, Adara Molinero, de 32 años, que en estos momentos está soltera, publicó en sus redes sociales que algo estaba pasando en su vida. “Estoy sintiendo una revolución interior que jamás en mi vida había sentido”.

Desde hace un tiempo, sus seguidores (adaristas) le habían comentado que estaba “un poco desaparecida” de las redes sociales y si había algún motivo detrás. Ahora, Adara ha admitido que se debe a un proceso interior que está viviendo. “Estoy en un momento en el que estoy como revolucionada, estoy como incómoda con mi vida, me estoy cuestionando mis relaciones y el tema trabajo. Estoy como desubicada y no estoy entendiendo muy bien lo que está pasando”, ha revelado la ex de Rodri Fuertes en un Stories de Instagram.

Después, la hija de Elena Rodríguez, se ha mostrado optimista con la etapa en la que se encuentra. “Supongo que en algún momento todo se recolará”, ha indicado la influencer. Habrá que esperar a ver ahora qué reacción tiene Adara Molinero tras conocer el testimonio de Valeri.