Última hora del ingreso hospitalario de Shakira, que se vio obligada a cancelar su concierto de Perú

La cantante Shakira, de 48 años, sufrió un inesperado problema de salud momentos antes de subirse al escenario del Estadio Nacional de Lima, donde tenía programados dos conciertos, este domingo 16 de febrero y lunes 17. La artista colombiana anunció que había sido ingresada tras sufrir un fuerte dolor abdominal. “Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento”, anunció a través de un comunicado en su cuenta de X, antes Twitter.

Afortunadamente, Shakira ya ha recibido el alta hospitalaria este lunes, tal y como la ex de Gerard Piqué ha indicado en un Stories de Instagram y se ha conocido por qué fue ingresada, por una gastroenteritis, según han publicado varios medios.

Nada más anunciar la noticia de su ingreso hospitalario por un fuerte dolor abdominal, miles de fans se volcaron en mandarle mensajes de cariño y de una pronta recuperación a la cantante. Tras recibir el alta hospitalaria, Shakira ha querido dar las gracias a sus fans por la preocupación y palabras de amor que le han dedicado en las últimas horas. “Gracias a todos por sus mensajes de cariño. Me dan tanta fuerza!! Los quiero con el alma”.

Hacía 14 años que Shakira no daba un concierto en Perú, por lo que, tras conocer que tenía que ser ingresada, la ex de Gerard Piqué mostró su tristeza por verse obligada a cancelar su primer concierto en Lima. “Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche. Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano”, se lamentó Shakira en el comunicado.

Shakira ya estaría totalmente recuperada del problema abdominal que la obligó a cancelar su concierto de anoche y todo parece indicar que en tan solo unas horas podría retomar su gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ y volverse a subir al escenario para darlo todo con sus fans peruanos.

Shakira le envió un dardo a su ex, Piqué: “Por ti me mudé a un país socialista”

Aunque parecía que la relación entre Shakira y Piqué ya estaba más calmada. La cantante colombiana lanzó un dardo a su ex y padre de sus dos hijos, cuando estaba en el escenario, poco antes de sufrir este inesperado problema de salud.

Shakira modificó la letra de una de sus canciones, ‘Don't Bother’ que dice “por ti renunciaría a todo lo que tengo y me mudaría a un país comunista”. La cantante cambió esta parte de la canción y dijo en su lugar: “Por ti renuncié a todo lo que tenía y me mudé a un país socialista”. Una letra que hace alusión a su expareja, Gerard Piqué, y a que se tuvo que trasladar por él a Barcelona.