Última hora del caso de la hija de Anabel Pantoja: un dato clave, lo que ya se ha descartado y más novedades

Mientras continúa la investigación a Anabel Pantoja y David Rodríguez como presuntos responsables de un delito de maltrato infantil a su hija Alma, de dos meses de edad, la pareja trata de llevar una vida normal pese a que no paran de acaparar titulares. En los últimos días en algunos programas de televisión también se habló de una supuesta crisis de pareja, algo que desmintió Antonio Rossi tajantemente y este viernes 14 de febrero, día de San Valentín, ha sido la propia pareja la que ha querido desmentir los rumores de separación. Anabel y David han compartido una foto en la que se ve una piscina, un ramo de rosas blancas y un bocadillo de aguacate con huevo, junto a las palabras: “Todo en súper orden”, hay un emoticono de un corazón. Una foto con la que transmiten que están felices y unidos.

Hoy viernes también se han conocido más novedades del caso de la mano del abogado Jesús A. Bethencourt, que sigue muy de cerca la investigación, así como otras informaciones relevantes de la investigación que favorecen a la pareja y ayudar a esclarecer el origen de las lesiones de la hija de Anabel Pantoja, por descarte.

El abogado Jesús A. Bethencourt se ha pronunciado sobre las posibilidades que hay de que se archive el caso de la hija de Anabel Pantoja después de que la jueza viera en las imágenes del centro comercial no había ningún tipo de zarandeo de David Rodríguez a su hija, según comentó la periodista Leticia Requejo el día antes. Sin embargo, el abogado no piensa lo mismo: “La posibilidad de archivo al estado actual de la causa es de 1 entre un millón”, ha asegurado hoy viernes en el programa ‘TardeAR’.

Bethencourt ha continuado explicando: “Ahora entramos en una fase en la que, dado que los padres no han aportado ninguna versión que justifique los partes médicos de lesiones que presenta la menor, lo siguiente va a ser que los médicos de la clínica Roca, posteriormente del hospital Materno Infantil y, por último, los médicos forenses del Instituto Universitario de Las Palmas, ratifiquen sus informes y ya con esto, vamos a tener prácticamente conformado el grueso de la acusación”. “Mientras eso no se aclare, va a seguir la acusación hacia delante”, ha añadido.

La colaboradora Leticia Requejo ha mostrado su desacuerdo: “Basándome en la información que manejo y sobre todo, en las defensas que tienen Anabel y David en este caso, viendo las imágenes del parking que no son nada aclaratorias a la hora de poder vincular a David y sobre todo, son aclaratorias para descartar un zarandeo, sí se habla de la causa que se podría archivar. Aunque ahora mismo está claro que la jueza está revisando los últimos informes médicos de las últimas revisiones de la niña que son determinantes. Pero con eso se podría archivar más breve que tarde”.

El abogado Jesús A. Bethencourt ha discrepado: “A ver, las grabaciones lo que vienen a decirnos, en definitiva, es lo que ya nos decía el padre pero tampoco una grabación supone un eximente de responsabilidad. No nos dice nada en ese sentido”.

En el programa ‘Vamos a ver’, la periodista Sandra Aladro, también ha aportado más novedades del caso de la hija de Anabel Pantoja, que es que se descarta el uso de objetos durante la crisis de la bebé. “Hay un dato que aportan los facultativos al juzgado, que consideran importante en esas pesquisas que están llevando a cabo para aclarar o conseguir llegar al origen de lo que le sucedió a la menor. Y en el informe médico insisten en dejar claro que no se utiliza en ningún momento ningún tipo de objeto. Eso lo quieren dejar claro los facultativos. Es una información que llega al juzgado y que desde el primer momento esta sobre la mesa porque está clarísimo que así es. No hay ningún tipo de objeto en las actuaciones de manipulación y gestión que se hizo en la situación de crisis”, ha comentado.

Por su parte, el periodista Alfonso Egea ha explicado que este dato es muy relevante para la investigación que hay abierta a Anabel Pantoja y David Rodríguez: “Es muy importante desde el punto de vista jurídico porque en el ámbito penal, que es en el que se mueve esta historia desgraciadamente, tú tienes que llegar a una conclusión cierta del origen de las lesiones por descarte. Es así. Tengo lo que me dice el padre, pero tengo que empezar a descartar opciones. Parece un dato rutinario, pero no lo es en absoluto, porque el hecho de descartar que se utilice algún objeto para que se produzcan esas lesiones te está bajando al grado mínimo o casi inexistente la voluntariedad. Si no hay objeto, estás entrando ya en el panorama accidental o negligente por accidente, pero nunca voluntariedad. Me parece un dato muy interesante”.

Después, Sandra Aladro ha querido destacar algo que también es importante no perder de vista. “Deberíamos volver al principio porque todo lo hemos focalizado en David porque parece ser que es la persona que esta al cuidado exclusivo de la menor cuando sucede la crisis pero no nos olvidemos de que formalmente los dos cuidadores están en el mismo punto de investigados. Hasta día de hoy, si la situación avanza en lo procesal, pues veremos qué realidad hay o si se archiva, pero el juez, en su apertura de negligencias, no atribuye una mayor responsabilidad a uno u otro, investiga e imputa formalmente a los dos cuidadores. Eso creo que es importante recordarlo”.

Este miércoles, la periodista Leticia Requejo también contó en el programa ‘TardeAR’ que Anabel Pantoja y David Rodríguez están preparando una macrodemanda. “La decisión que la pareja ha tomado afecta a todo el país. Anabel y David se han reunido con sus abogados, en este caso, una defensa conjunta, unos abogados que además están en Madrid, se han reunido de forma telemática para preparar una macrodemanda contra todas las difamaciones que se han dicho de ellos y de su hija en los últimos días. Cuando hablo de macrodemanda, es macrodemanda. Ya no solo que se la estén planteando es un hecho, sino que en estos momentos, se está empezando a preparar y van con todo y contra todos”.

La colaboradora de ‘TardeAR’ continuó explicando: “En las últimas semanas, muchos compañeros de otros medios han pasado ciertas líneas. Ellos, a pesar de la situación que tenía tan complicada, han estado muy atentos, tanto Anabel como David, de todo lo que se han dicho y se han sentido difamados”.

Por último, Leticia quiso recalcar: “Sobre todo lo que no van a dejar, es que la mancha de que David es mal padre sobrevuele durante toda su vida. De hecho, Anabel, una de las primeras cosas que me dijo, es que estaba muy afectada porque, al final, su hija iba a crecer y puede ver lo que se ha publicado”.