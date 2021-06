¿Con cuántos tipos de prenda nos encontraremos si abrimos tu armario de verano? Empieza a contabilizar: camisetas, tops, faldas, vestidos... y así un larguísimo etcétera. Pues ahora es el momento de decirte que no hace falta tanta variedad para destacar en estilo esta temporada. Este año te basta y te sobra con los monos para vestir a diario e ir perfecta en cualquier momento del día y ocasión.

El mono es una prenda bastante controvertida porque levanta pasiones y odios a partes iguales. Si eres de las detractoras, lo sentimos mucho pero ha llegado el momento de pasarse de bando. Este tipo de diseños llevan varias temporadas siendo tendencia sin caerse nunca del listado de los must que no pueden faltar en tu armario y este verano, simplemente, se consolidan como una prenda más con categoría propia en la mayoría de firmas.

Hoy en Vozpópuli nos hemos propuesto convencerte de que tienes que armar tu armario con monos y lo vamos a conseguir demostrándote su gran versatilidad. Para ello te damos diez ocasiones en los que el mono es la única prenda que necesitas. ¡Piensa en las ventajas! Es el momento de disfrutar de la oportunidad que nos brinda la moda de aprovechar este 2X1 y olvidarnos de tener que combinar prendas, colores o estampados.

1) Presumir de operación bikini

Aunque los monos son una traducción femenina de una típica prenda de trabajo masculina, no debemos pensar que una mujer no va a destacar sus encantos luciendo cualquiera de sus versiones. Basta con seguir una serie de trucos para conseguir un 'look' ultrafemenino como, por ejemplo, elegir diseños con patrones como mangas abullonadas o cinturas definidas o apostar por estampados como flores o lunares.

C&A Mono rojo estampado. PVP: 19.99€ // REPLAY Mono verde estampado étnico. PVP: 189€ // MAKSU Mono azul con mangas abullonadas. PVP: 195€ // SÉZANE Mono de flores. PVP: 150€

Sin embargo, el mejor consejo para conseguir que el mono resulte de lo más femenino es lucir piel. No dudes en elegir diseños que dejen al descubierto tus brazos o escote con diseños que prescindan de mangas y se decantes por tirantes. Si quieres dar un paso más allá, y seguir una de las tendencias estrella de la temporada, arriesga eligiendo propuestas con aberturas en la cintura.

BERSHKA Mono de rayas. PVP: 25.99€ // C&A Mono sin mangas estampado. PVP: 49.99€ // BSB Mono blanco. PVP: 87€ // BY LECLAIR Mono mostaza estampado. PVP: 175€

2) Cuando el calor aprieta

Eso sí, si queremos lucir piel y presumir de piernas, la mejor opción serán los monos cortos. Son la mejor elección para los meses de pleno verano ya que son la versión más fresca que podemos encontrar y suelen acompañarse por tirantes o manga corta. Las cuñas clásicas, como las firmadas por Vidorreta o Castañer, serán sus mejores compañeras de viaje.

BA&SH Mono mostaza. PVP: 145€ // BERSHKA Mono verde con escote halter. PVP: 17.99€ // JIJIL Mono marrón con bolsillos. PVP: 109€ // LA REDOUTE Mono con detalle de volantes. PVP: 39.99€

Una de las mejores opciones para el verano del 2021 será elegir un mono corto con un print floral ya que las flores son uno de estampados que más de moda está durante la temporada. ¿Vale cualquier flor? No, es mejor ser selectivo y elegir un dibujo romántico y bucólico que se haga presente con pequeños ramilletes en tonos discretos.

LA REDOUTE Mono verde estampado. PVP: 39.99€ // CHARO RUIZ Mono estampado con mangas farol. PVP: 379€ // SANDRO Mono con estampado de margaritas. PVP: 245€ // LILI SIDONIO Mono con flores rojas. PVP: 67.15€

3) Monos camiseros para cualquier destino

Uno de los estilos que mejor encajan con los monos es el corte camisero. Este tipo de diseños adoptan una imagen similar a la que conseguimos al combinar unos bermudas con una camisa pero, al lograrlo con una única prenda, resulta mucho más trendy. Elige propuestas que den protagonismo a los cuellos y que se ajusten a tu cintura a través de un cinturón.

COS Mono blanco. PVP: 69€ // GUESS Mono con estampado selvático. PVP: 199€ // LA REDOUTE Mono de cuadros vichy. PVP: 62.99€ // ERES Mono camisero negro. PVP: 450€

La estética safari es una de esas tendencias que causan furor verano tras verano. Para el 2021 la mejor opción es embarcarnos en estos aventureros viajes a través de los monos camiseros. Para saber qué diseño es el mejor, bastará con que te abandones a los tonos tierra, sobre todo el caki o el crudo, y elijas modelos donde los bolsillos multiusos sean los reyes del diseño.

SANDRO Mono crudo con bolsillos. PVP: 275€ // LA REDOUTE Mono verde militar. PVP: 39.99€ // BENETTON Mono marrón. PVP: 59.95€ // LILI SIDONIO Mono crudo con solapas redondeadas. PVP: 70.55€

4) Como alternativa a los vaqueros

Uno de los tejidos estrella dentro del universo de los monos es el denim. Este material tan versátil es capaz de dar vida a infinidad de diversos modelos. Uno de nuestros favoritos son los monos completos que presentan tanto mangas como pantalones largos. Puedes llevarlos completamente abrochados en un alarde de estilo pero, cuando el verano irrumpa de lleno, lo mejor es lucirlos abiertos y combinados con un fresco top lencero.

BA&SH Mono vaquero con manga francesa. PVP: 240€ // BARBOUR Mono ceñido. PVP: 199€ // ETAM Mono azul oscuro. PVP: 55.99€ // REPLAY Mono tonos grises. PVP: 249€

El denim tiene aún mucho más que dar y cualquier tipo de mono que se te pueda pasar por la mente tiene su propia versión tejana. Podrás comprobarlo con los diseños camiseros, pero aún podrás conseguir un look más refrescante si te decantas por un tejido que sea más ligero al habitual. El vaquero, con su clásico color azul, encajará de maravilla con un complemento que no podrás quitarte este verano como son los bolsos de rafia.

RAILS Mono camisero con cuello abierto. PVP: 154€ // BERSHKA Mono de tirantes. PVP: 29.99€ // LEFTIES Mono largo azul. PVP: 19.99€ // SALSA Mono camisero cerrado. PVP: 99.95€

5) El nuevo uniforme de trabajo

Una de las tendencias más extravagantes de la temporada es lucir los monos como un uniforme de trabajo más, sea cual sea el empleo al que te dediques. Hay muchas opciones donde elegir, desde el mono de un jardinero, hasta el de un albañil, pasando por el del operario del taller mecánico. Eso sí, la prenda debe de defenderse con total pulcritud y perfectamente planchada, como si fuera tu primer día de trabajo.

COCO LEBREL Mono caki con insignia. PVP: 139€ // YERSE Mono caki. PVP: 150€ // LILI SIDONIO Mono rojo. PVP: 111.95€ // MOD WAVE MOVEMENT Mono azul eléctrico. PVP: 250€

6) Tu nuevo compañero de gym

Los monos no sólo nos van a acompañar este verano en nuestros outfits diarios sino que también podremos usarlos en momentos más específicos de nuestro día a día. Un ejemplo será la hora del deporte cuando no hará falta que los dejemos en la taquilla. Para conseguirlo adoptan su lado más sport con tejidos como la lycra, el neopreno o el algodón para acompañarnos sea cuál sea nuestro ejercicio favorito.

COS Mono negro. PVP: 79€ // RAILS Mono gris jaspeado. PVP: 121€ // BERSHKA Mono azul con abertura lateral. PVP: 15.99€

7) Para acompañar a tu bañador

A la hora de elegir el estilismo para ir a la piscina o a la playa solemos acompañar a nuestro traje de baño de prendas como vestidos frescos, pareos, kaftanes o camisolas. A esta particular familia veraniega le ha salido un duro competidor con los monos ya que se convertirán este verano en una de las mejores opciones. En esta elección será fundamental elegir un buen tejido que, además de ser súper cómodo, sea de secado rápido.

LILI SIDONIO Mono rojo. PVP: 52.65€ // BSB Mono con estampado tie dye. PVP: 87€ // LA REDOUTE Mono de rayas. PVP: 47.99€ // BENETTON Mono caki. PVP: 49.95€

8) El 'look' de las noches de verano

Para muchas, las noches de verano son las mejores para salir. Si compartes esta opinión, uno de los outfits que no puedes dejar pasar por alto esta temporada es un mono negro, el invitado perfecto a cualquier fiesta que se precie. Tienes que saber que se llevan de un estilo muy sencillo y, si quieres arriesgar, la opción es darle el protagonismo a la espalda o complementar con llamativas joyas doradas.

BA&SH Mono negro con tirante en la espalda. PVP: 210€ // BERSHKA Mono con abertura bajo el pecho. PVP: 25.99€ // SANDRO Mono con doble tirante. PVP: 245€ // NÜMPH Mono negro con lazada. PVP: 119.99€

9) Para invitadas de altura

Aunque estemos en un año de pocas celebraciones, no nos podemos olvidar de que un mono puede ser una alternativa perfecta al vestido largo o al traje de chaqueta en una boda o un evento especial. La clave es saber elegir un diseño con tejidos luxury o detalles elegantes, que eleven el status del diseño, y acompañarlo de un buen tacón y un clutch joya.

GUESS Mono rojo con volantes. PVP: 149.90€ // LAURA BERNAL Mono bicolor con lazo a la cintura. PVP: 317.50€ // ERES Mono negro con transparencias. PVP: 490€ // COCO LEBREL Mono blanco y negro con lunares. PVP: 119€

Lo mejor de elegir un mono para una celebración especial es que es una prenda que resulta mucho más cómoda. Otra ventaja es que puede estilizar la figura añadiendo altura y disimulando imperfecciones si elegimos un diseño con pantalones de corte palazzo. Y aún hay más, los monos pueden resultar de lo más versátiles ya que, simplemente con cambiar los accesorios, encajan igual de bien en una boda que para ir a trabajar en un día cualquiera.

CHARO RUIZ Mono negro troquelado. PVP: 479€ // BSB Mono verde estampado. PVP: 100€ // PINKO Mono verde con escote halter. PVP: 275€ // LAURA BERNAL Mono rojo PVP: 262.50€

10) Casi de la familia: los petos

Terminamos nuestro repaso por los monos favoritos de la temporada haciendo una parada en un estilo de prenda que, si bien no es un mono en sí, se le asemeja tanto que podríamos considerarlo de la familia. Estamos hablando de los petos cuya diferencia reside en que sus tirantes suelen ir abiertos con botones o trabillas.

DESIGNERS SOCIETY Mono de rayas en tonos tierra. PVP: 99.90€ // SÉZANE Mono blanco. PVP: 145€ // MUS&BOMBÓN Peto beige. PVP: 79.90€ // SESSÚN Mono de rayas en tonos azules. PVP: 195€

¿Cuál es el tejido que mejor identificamos con los petos? ¡Exacto! El denim. En una temporada en el que la década de los 90 ha vuelto con mucho peso, no podía faltar esta prenda estrella del fin de siglo pasado. Para combinarlo, podemos hacer uso de otro de los must de este verano como son los crop tops.

YERSE Peto blanco. PVP: 110€ // SESSÚN Peto vaquero azul PVP: 225€ // LA REDOUTE Peto negro. PVP: 62.99€ // PULL & BEAR Peto vaquero con detalle en patchwork. PVP: 39.99€

¿Con qué tipo de mono te quedas para sumarte a una de las tendencias más fuertes del verano?