Thibaut Courtois: la grave acusación de la madre de su supuesto hijo secreto y su millonaria vida en España

Thibaut Courtois acapara todas las miradas. Y no solo por su papel clave en el partido que hace unas horas enfrentaba al Real Madrid y al Atlético de Madrid, una vez más, es su vida personal la que protagoniza un nuevo escándalo. Y es que, el portero del club merengue no solo centra los titulares de la prensa deportiva, también del mundo del corazón, dentro y fuera de nuestras fronteras.

Fue el pasado miércoles cuando Courtois se convertía en el protagonista del encuentro en el que se disputaba el paso a cuartos de final de la Champions League. Un partido que se decidió en la ronda de penaltis, cuando el guardameta blanco avisó al árbitro para que revisara el lanzamiento efectuado por Julián Álvarez, la ‘araña’. Un gol que finalmente fue anulado por el colegiado, que comprobó cómo el jugador del Atlético había tocado el balón con el pie de apoyo antes de tirar.

Una polémica decisión que dio la victoria al Real Madrid, provocando las quejas del Atlético de Madrid y de su entrenador, Diego Simeone, lo que llevó a Courtois a responder: “La UEFA lo ve claro, estoy harto de siempre ese victimismo, de siempre llorar por cosas así. Creo que al final los árbitros no quieren beneficiar a un equipo, ni en España ni en Europa”.

Unas contundentes palabras del portero del Real Madrid, quien desde hace días está en boca de todos por las declaraciones de una mujer que asegura ser la madre de su hijo secreto, y le acusa de llevar un alto nivel de vida dejando abandonado a su hijo.

Thibaut Courtois, durante el partido de Champions entre el Real Madrid y el Atlético. Foto: EFE

Las acusaciones de la madre del supuesto hijo secreto de Thibaut Courtois

Ha sido el diario británico ‘The Sun’ el encargado de recoger las palabras de Elsa Izac, una diseñadora de moda de 50 años que asegura ser la madre del hijo secreto de Thibaut Courtois. Un niño llamado Enzo, que nació en septiembre de 2017, que vive en Londres, donde, según Izac, mantuvo un romance secreto en 2014 con el jugador cuando este jugaba en el Chelsea.

Por entonces, Courtois estaba casado con la española Marta Domínguez, madre de sus dos hijos mayores. Según ha relatado Elsa Izac, cuando se quedó embarazada, él le pidió que abortara, pero decidió seguir adelante con la gestación. En el año 2020, un año después de destaparse esta supuesta paternidad, se pidió al portero del Real Madrid que pagara una manutención al niño. Pero tal y como señala ahora la madre, no es suficiente.

Asegura que está a punto de perder su casa por el impago de la hipoteca: “Tengo miedo de que el banco nos desahucie de nuestro hogar y me preocupo cada vez que alguien llama a la puerta. No quiero que nos quedemos en la calle de repente. No es aceptable que tenga que ver a Thibaut viajando en jets privados, de fiesta en yates y dejando a su hijo aquí en este ambiente. ¿No puede dedicar algo más para el cuidado de su hijo?”

De esta manera, Elsa Izac pide al jugador que le ayude a hacer frente a las deudas que tiene con su casa, valorada en tres millones de libras (3,57 millones de euros), que además se encuentra en muy malas condiciones.

Ante estas acusaciones, Thibaut Courtois ha optado por el silencio, algo habitual cuando se habla de su vida privada. Sin embargo, ha centrado de nuevo las miradas en su intimidad, y en la millonaria vida que tiene en España.

Courtois recibió el pasado diciembre el Premio Globe Soccer a la carrera deportiva. Foto Instagram

La millonaria vida de Thibaut Courtois en España: sus propiedades e inversiones

Fue en el año 2018 cuando Thibaut Courtois dejó el Chelsea tras su fichaje por el Real Madrid. El jugador, regresaba a España tras su paso por el Atlético de Madrid, equipo en el que jugó varias temporadas cedido por el equipo británico.

Desde entonces, el portero ha llevado a cabo importantes inversiones en nuestro país. Así lo señala ‘Vanitatis’ que desvela que es el despacho de Julio Senn el encargado de gestionar sus intereses económicos. A través de One TM Financial Investments, su empresa de referencia, Courtois se está construyendo un pequeño imperio inmobiliario: “Pero no solo eso, también ha comprado un equipo de Fórmula 4, es accionista del equipo de e-sports Dux Gaming y administra junto a su mujer su salón de belleza, Pola & Mishel Natural Beauty”.

Según el citado portal, en los resultados del ejercicio 2022, el último del que hay constancia en el Registro Mercantil, la empresa de Courtois reconoce un activo de más de diez millones de euros, un importante aumento respecto al año anterior, cuanto contaba con 363.000 euros.

Entre las propiedades que componen su cartera inmobiliaria se encuentran varias casa a las afueras de Madrid; dos locales comerciales en la mejor zona del barrio de Salamanca que compró a finales de 2023; un terreno destinado a uso industrial en Alcorcón; y la casa de 1.000 metros cuadrados construidos en una parcela de 10.000 que compró a Miguel Bosé en Somosaguas.

Además, tal y como desveló la revista ‘Semana’ a finales del pasado año, Thibaut Courtois se está construyendo una gran vivienda en la urbanización Las Lomas, en Boadilla del Monte. Una mansión de 6.000 metros cuadrados construidos y 15.000 de parcela.

Con un sueldo como portero del Real Madrid de 15 millones de euros anuales, Courtois está sabiendo invertir su fortuna, la cual también destina a una de sus pasiones, el automovilismo. Según señaló la revista ‘GQ’, el portero cuenta con una impresionante colección de vehículos de lujo, con modelos como un Aston Martin Vanquish, un BMW XM, un Ferrari Roma, un Lamborghini Urus, un Mercedes AMG G63 y un Porsche 992 GT3 RS.