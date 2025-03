Teresa Urquijo presume de tripa de embarazada durante un viaje con Almeida a las Fallas

José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo viven uno de sus mejores momentos. A pocos días de celebrar su primer aniversario de boda, la pareja disfruta de una dulce etapa mientras espera la llegada de su primer hijo en común. Un embarazo que el alcalde de Madrid confirmó el pasado 25 de enero a través de sus redes sociales, donde desveló la buena noticia: “Pronto seremos tres en la familia”.

Desde entonces, Martínez-Almeida y Teresa Urquijo han mantenido la discreción que ha regido su relación, algo que no ha impedido al político desvelar algunos detalles de su próxima paternidad. Detalles como el sexo el bebé. “Es un niño, aunque yo quería una niña” señaló durante un acto en Madrid donde también aseguró que su hijo no se llamaría como él: “A Teresa no le gusta nada. El nombre lo va a elegir ella, no me queda duda”.

En estas últimas semanas, han sido pocas las ocasiones en las que hemos podido ver públicamente a Teresa Urquijo, algo que nos ha impedido ver el avance de su embarazo. Hasta ahora. Y es que, una reciente escapada del matrimonio a Valencia nos ha mostrado la primera imagen de la mujer de José Luis Martínez-Almeida presumiendo de tripita.

Martínez-Almeida y Teresa Urquijo se convertirán en padres a principios del próximo verano. Foto: Europa Press

Teresa Urquijo muestra su tripa embarazada durante un viaje a Valencia con Martínez-Almeida

Fue el pasado sábado 15 de marzo cuando Martínez-Almeida acudió como invitado al balcón presidencial del Ayuntamiento de Valencia para presenciar la mascletá de las Fallas, un acto multitudinario que reúne a miles de personas. Junto a él estuvieron otros rostros conocidos, como Ana Rosa Quintana, Carmen Lomana y Cuca Gamarra. Pero también, y siempre en un discreto segundo plano, su mujer.

Así lo hemos podido ver gracias a las redes sociales, donde además de desvelarse la presencia de Teresa Urquijo, hemos podido ver su primera foto embarazada.

En la imagen, publicada en el perfil de Instagram de Alma Elvira Alfonso Silvestre, diputada del PP de Valencia, podemos ver a Teresa Urquijo, de lo más sonriente, quien a pesar de llevar un jersey holgado, no puede ocultar su tripita de embarazada. Un embarazo ya muy avanzado, ya que, según aseguran diferentes fuentes, Martínez-Almeida y su mujer darán la bienvenida a su primer hijo a principios de este verano.

Junto a la imagen, Alma Elvira Alfonso Silvestre ha escrito: “Martínez-Almeida y Teresa Urquijo se llevan puesta la pulsera fallera. Con esta pulsera se comprometen a hacer el año que viene fallero de Falla Pizarro a su hijo”.

Teresa Urquijo luce tripa de embarazada en una foto con Almeida y Alma Elvira Alfonso Silvestre. Foto: Instagram

Martínez-Almeida y Teresa Urquijo se preparan para la llegada de su primer hijo

Felices y emocionados ante esta paternidad, Martínez-Almeida y Teresa Urquijo ya preparan todo para la llegada del bebé. Hace unas semanas, la pareja se mudó a una casa más grande. Una vivienda que han alquilado en el madrileño barrio de Chamberí, cerca de los padres de ella, que, tal y como desveló ‘El Debate’, cuenta “con una superficie construida de 220 metros cuadrados, repartidos en cuatro dormitorios, cocina con office grande, además de tres baños, uno de ellos en suite con el dormitorio principal y con vestidor”. Además, la nueva casa cuenta con armarios empotrados en todas las estancias y un gran salón-comedor con más de 45 metros cuadrados.

Una gran vivienda en la que Martínez-Almeida y Teresa Urquijo darán la bienvenida a su primer hijo para el que, según el alcalde de Madrid, aún no tienen el nombre decidido. Eso sí, lo que el político tiene claro es que cuando nazca su bebé, se cogerá la baja de paternidad: "La cojeré no solo por imperativo legal, sino por convicción. Yo creo que es un momento especial y tan extraordinario e la vida que no debe perderse ni un segundo".