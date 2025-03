El polémico fichaje de Terelu por ‘Supervivientes’: desvelan cuánto podría cobrar y el malestar de sus compañeros

Terelu Campos es, sin duda, el fichaje estrella de la nueva edición de ‘Supervivientes’. Tras muchos rumores, era la propia presentadora la que confirmaba hace unos días su participación en el programa. “Soy Terelu Campos y este año, aunque nadie se lo espera, participo en Supervivientes” anunció en un vídeo emitido en ‘¡De viernes!’. Una sorprendente noticia que, como era de esperar, está dando mucho de qué hablar.

A falta de unas horas para que se estrene el reality de supervivencia, todas las miradas están puestas en Terelu Campos y en el papel que jugará en esta edición. Algo que la cadena ha querido teñir de misterio, haciendo que la expectación sea máxima. Eso sí, a pesar del secretismo, son varios los detalles sobre la participación de la presentadora los que se han filtrado. Y no todos han sentado bien.

Las condiciones especiales de Terelu Campos en ‘Supervivientes’ y el malestar de sus compañeros

Como decíamos, el fichaje de Terelu Campos por ‘Supervivientes’ ha sido una gran sorpresa. Sin embargo, aunque pudiera parecer que la presentadora iba a ser una concursante más, parece que no es así. Así lo han desvelado diferentes fuentes que aseguran que la colaboradora de televisión tan solo ejercerá de gancho para el estreno del programa. Lo que le daría importantes privilegios.

Para empezar, Terelu no ha viajado a Honduras junto con el resto de concursantes, quienes pusieron rumbo a la isla el pasado 2 de marzo. Según señala la revista ‘Diez Minutos’, la presentadora tampoco estaría obligada a saltar del helicóptero, una de las pruebas clave del arranque de cada edición de ‘Supervivientes’.

Tal y como ha confirmado Mediaset, Terelu tendrá una “misión especial” en la isla. Algo que, previsiblemente, no la obligará a estar mucho tiempo ya que, según lo previsto, la madre de Alejandra Rubio debutará en el teatro Zorrilla de Valladolid el próximo 26 de abril con la obra ‘Santa Lola’.

Terelu debutará en el teatro el 26 de abril con la obra 'Santa Lola'. Foto: Europa Press

Mientras se desvela el verdadero cometido de la presentadora en Honduras, ha salido a la luz el malestar de algunos de sus compañeros ante estas condiciones especiales. Así lo señalaban hace unas horas el periodista Gonzalo Vázquez en el programa ‘Ni que fuéramos shhh’, donde, citando a un testigo que había presenciado la conversación entre varios concursantes, señalaba: “Están enojados por la presencia de Terelu y se sienten estafados. Y hay tres cabecillas que habrían dicho estas opiniones. Sienten que tiene muchos privilegios y que el hecho de que ella esté ha disminuido su caché y van a luchar ahora por más dinero”.

Según el colaborador del programa, las palabras de estos tres participantes, que según ha señalado serían Álvaro Muñoz Escassi, Pelayo Díaz y Makoke, habrían sido: “No va a durar ni 48 horas”, “Con suerte llega a dos semanas” o “Yo pensé que era la figura y cerré un caché más bajo y ahora voy a hablar con mi representante porque quiero más dinero”.

Kiko Matamoros desvelan la cantidad de dinero que podría cobrar Terelu en ‘Supervivientes’

Y si el existe un malestar entre los concursantes de ‘Supervivientes’ por los posibles privilegios de Terelu Campos, es probable que el sueldo que cobrará por su paso especial tampoco les haga gracia. Una cantidad sin confirmación oficial, pero que Kiko Matamoros, amigo de la presentadora, ha deslizado.

Fue el pasado lunes cuando el colaborador desveló, en el programa presentado por María Patiño, su conversación con Terelu Campos. Unos mensajes tras los que señaló: “De lo que he hablado con ella, puedo deducir: uno, que su papel es más importante que el de cualquier de los que va a estar allí. Ella va a jugar un papel para dinamizar aquello, para darle cierto peso de salida. Que no olvidemos que ella va en unas condiciones físicas muy lastradas debido a su enfermedad, a todo lo que lleva, necesita un cuidado médico especial que no necesitan los concursantes. Y no va a concursar puramente, sino a estar allí para ser un poco la mecha, que de juego a todo eso”.

Pero además, Kiko Matamoros hizo alusión al dinero que Terelu Campos se llevaría por su participación en ‘Supervivientes’: “Por medio millón de euros”. Una cantidad muy elevada para un concursante de este programa, y que podría englobar un lote de colaboraciones en Mediaset, más allá del reality. Y es que, no hay que olvidar algunos cachés altos de otras ediciones, como su hermana, Carmen Borrego, que en la anterior edición se embolsó 17.000 euros semanales, o el propio Kiko matamoros que, según se aseguró, cobró en 2022 25.000 euros a la semana.