Terelu Campos habla del suicido de su padre, su enfermedad, de amor, de su hija Alejandra Rubio y más aspectos íntimos

Terelu Campos abandonó definitivamente 'Supervivientes 2025' este domingo después de activar el protocolo de abandono el pasado jueves, por segunda vez. Durante estos cuatro últimos días, la hija mayor de María Teresa Campos estuvo en la cabaña, acompañada por el equipo médico y aislada de sus compañeros, valorando si permanecía o no en el reality y al final, entre lágrimas, dijo que no podía continuar. "Yo he cumplido mi tiempo, lo siento. 18 días han sido suficiente para mi cuerpo, no para mi mente, pero sí para mi cuerpo", confesó. De tal forma que Terelu no ha logrado superar a su hermana Carmen Borrego que abandonó a los 21 días de estar en 'Supervivientes' en la anterior edición.

A pesar de que dijo que abandonaba 'Supervivientes', Terelu Campos, de 59 años, aceptó inaugurar el Puente de las Emociones de esta edición antes de poner rumbo a España, donde habló de la trágica muerte de su padre, José María Borrego, que se suicidó pegándose un tiro en Marbella a los 49 años de edad, en julio de 1984, cuando Terelu tenía 18 años y su hermana Carmen, 17. Entonces, él era director de Radio Nacional de España en Marbella y se había quedado a cargo de sus dos hijas ya que María Teresa Campos estaba trabajando en Madrid. La prensentadora señaló que su padre quiso culpabilizar a su madre con ello y que fue un episodio muy doloroso y traumático para ella y su hermana Carmen Borrego.

Además, Terelu Campos también habló de otros aspectos íntimos de su vida como de su enfermedad, la adolescencia, el amor, el éxito, de cómo es como madre con su hija, Alejandra Rubio, que ha cumplido 25 años este lunes 24 de marzo; o de su faceta como abuela, entre otros.

El primer peldaño del Puente de las emociones fue el de la 'adolecencia', como le indicó la presentadora Laura Madrueño. Antes de dar el primer paso, Terelu advirtió que estaba "un poquito mareada" y después ya habló de cómo fue esta etapa de su vida y cómo eran sus padres. "Yo he tenido una infancia feliz. Con una familia normal, clase media, bien, normal, nunca nos ha faltado de nada. Mis padres eran un matrimonio normal. Imagino que tenían sus diferencias pero yo no he vivido una infancia ni con gritos ni cosas, nunca, nunca jamás en mi vida".

Terelu Campos continuó hablando de su etapa cuando era joven y de lo duro que fue, cuando su madre, María Teresa Campos, decidió irse ir a trabajar y vivir en Madrid. "Ya llegada la adolescencia, mi madre se va a vivir a Madrid. Por fin lo hace. Después de muchas ofertas, es capaz de decir ya mis hijas tienen una edad, con 16 años y 15, creo que merezco avanzar profesionalmente y fue valiente y se vino a Madrid. Nos quedamos solas con nuestro padre y bien y ella venía todos los findes de semana y yo le veía la carita de pena cuando se iba, pero hizo muy bien. Yo no he tenido una madre al uso porque ha trabajado mucho y mi padre también, pero no me he sentido diferente nunca. Las mamás de mis amigas estaban en su casa, la mía no, pero no importaba porque yo he recibido muchísimo amor.

Tras ello, Terelu reveló el episodio más trágico de su vida, la muerte de su padre, que se quitó la vida. "Y en la adolescencia, con 18 años, recibo el palo de mi vida. Era un verano, en julio de 1984. Mi padre era director de Radio Nacional en Marbella y...", dijo rompiendo a llorar, mientras su hermana Carmen también lo hacía, para después decir: "Decidió irse a su casa y pegarse un tiro. Vivir con eso no es fácil. Aprendes como tantas personas que les haya pasado. Sé que saben lo que se siente".

La hija de María Teresa Campos desveló que con ello, su padre quiso hacer sentir culpable a su madre. "Y mi madre se quedó sola, con alguien que yo creo que quiso hacerla culpable pero nunca lo consentimos mi hermana y yo. Ella no era culpable de nada, de nada. Solo dio felicidad a su familia a sus hijas y a su marido en un momento. Luego ya, como todos los matrimonios, bueno pues dejan de querer, de amar o de lo que sea, pero nadie es propiedad de de nadie, ni nadie está obligado a estar con nadie y eso no te da derecho a dejar a dos niñas adolescentes, mi hermana menor de edad y a una madre, como intentando señalarla pero nunca lo consiguió. Lo siento papá, pero nunca lo conseguiste. No".

Terelu Campos confesó que le costó mucho perdonar a su padre por lo que hizo. "Lo quiero. He aprendido a quererle después de muchos años de ir a su tumba para decirle que no le perdonaba. Tuvieron que pasar 25 años para subirme a esa escalera y decirle te perdono. Le he perdonado pero no puedo olvidar todo. Lo siento, no puedo olvidar por qué quiso alejarse de nosotras, no puedo olvidar cómo hubiera disfrutado de muchas cosas. He entendido, con el paso del tiempo, que estaba enfermo o eso me han querido hacer creer los especialistas, no sé. Yo nunca le haría eso".

Habla de sus duros comienzos y del éxito de su madre

Laura Madrueño quiso animar a Terelu tras estas desgarradoras palabras y se acercó a ella y le cogió de las manos. "Nos quedamos con ese perdón. Qué fuerte eres", le dijo. Después comentó: "El siguiente peldaño pone 'éxito', porque tu madre y vosotras conseguistéis salir de ahí, y cómo conseguisteis remontar y hacer historia de la televisón". La hermana de Carmen Borrego señaló: "Bueno, mi padre era un grandísimo profesional de la radio también, eh, grandísimo. Yo he heredado de él, lo estricto, la puntualidad, ¿sabes? Eso es muy de mi padre. No es que mi madre no fuera puntual, pero mi padre era muy apretado para eso. Y luego convivir con una madre con esa grandeza y con ese coco, con esa inteligencia, cultura, con ese ‘nunca es suficiente’, ¿sabes? No me paro, si me paro...", dijo llorando. "Se murió porque se paró. Yo sabía que el día que se parara, se moría", comentó entre lágrimas, para después añadir: "Pero yo he disfrutado mucho de mi madre, ha sido todo en mi vida".

Después, Laura le preguntó cómo había vivido ella su éxito y Terelu respondió: "Con muchísima gratitud y desde abajo. La gente piensa que yo llegué y empecé a presentar un programa, madre mía, lo primero que yo hice en la radio, me levantaba a las 4 y media de la madrugada y empezaba un programa a las 6, peor dentro de un equipo con Mara Colás, con la que me he visto hace unas semanas después de muchos años, y qué bonito momento porque aquello fue mágico para mí".

Terelu continuó hablando de su éxito en el trabajo. "Claro, yo me he criado en la radio. Y luego entro en la televisión, con [Jesús] Hermida y tengo la oportunidad de estar con los más grandes, Hermida, mi madre... Con Hermida he conocido a actores que tú veías en las películas de toda la vida, con tu abuela, con tu madre. O sea, soy una privilegiada en eso y luego hay una frase que nunca se me olvida: ’El éxito, Laura, no significa nada si no tienes con quién compartirlo’. Absolutamente nada".

Terelu habla del amor

El siguiente peldaño fue 'el amor'. Terelu Campos habló de con quiénes había compartido sus éxitos. "Con mi familia, mis parejas en esos momentos... Fundamentalmente, mi primer éxito grande con el padre de mi hija [Alejandro Rubio, su exmarido]". Después ya habló de amor y de sus parejas. "Yo no sé si he sido afortunada o desafortunada en el amor, no me lo planteo. Yo creo que he amado y me han amado. No siempre en la misma concordancia, al mismo nivel, a veces has amado más y a veces te han amado más, pero yo no me siento una persona fracasada en el amor, a lo mejor he fracasado en la pareja pero en el amor no. Yo he amado y amo, y el amor no es solo el de un hombre. Cuando llevas muchos años sola, el amor de la gente que te rodea suple el amor de pareja pero a ver, que yo me lo he pasado muy bien, Laura, que me quiten lo bailado. Te lo digo de verdad", dijo provocando las risas de la presentadora.

El siguiente peldaño en el Puente de las Emocioneses fue ‘vivir’. Laura Madrueño le preguntó: "¿Cuánto has luchado tú por vivir?". Fue entonces cuando Terelu Campos habló de la enfermedad de cáncer de mama que le diagnosticaron en dos ocasiones, en 2012 y en 2018. Esta última vez fue la que le llevó a someterse a una doble mastectomía. "Como muchas personas que la vida se les ha cruza una enfermedad, eso es algo que no se elige, a mí se me ha cruzado dos veces, de una manera muy diferente, la primera de la segunda. La primera como muy fuerte y la segunda, como no me lo esperaba, me desbastó. Ahí sentí mi debilidad por primera vez, ahí fui capaz de mostrarme débil con las personas que necesitaban que me mostrara débil, porque las personas que viven alrededor tuya tu enfermedad, sufren, de otra manera, pero sufren y hay veces que se sienten impotentes porque piensan que no te ayudan, porque no les dejas ayudarte. Y yo en mi primer cáncer, no me dejé mucho ayudar, tenía una hija muy pequeña también y yo necesitaba que mi hija no sufriera, que se fuera al colegio no viendo a una mamá enferma. Yo me daba la quimio por la tarde y ese día, a las 8 de la mañana, me levantaba para estar con mi hija y que se fuera al colegio pensando que su madre estaba bien. Y eso sé que hay muchas personas que nos están viendo, que lo hacen todos los días".

Sobre su faceta como madre de Alejandra Rubio y de lo feliz que le hace su nieto

Después, vino el peldaño en el que ponia 'mamá'. Entonces, Terelu Campos habló de cómo cree que ha sido como madre con su hija Alejandra Rubio. "No se sabe ser madre, se aprende cada día. Cada uno somos muy diferentes. Alejandra y yo somos muy diferentes de carácter pero espero haber sido y seguir siendo una buena madre para ella, es lo único que me importa. Es lo más importante de mi vida, lo más".

En el último peldaño, Terelu Campos habló de su faceta como 'abuela'. "Era algo que no me esperaba tan prontito. Alejandra ha sufrido mucho, mucho, y se le ha hecho mucho daño. Yo he visto cómo se le ha hecho mucho daño por el simple hecho de haberse quedado embarazada pronto. Pero Alejandra tiene una mente muy fuerte y yo espero que le haya transmitido algo de mi fortaleza y estoy encantada de que mi hija me haya dado a ese nieto, al que me com", dijo sobre su nieto Carlo Costanzia Rubio, que nació el 6 de diciembre de 2024.

La madre de Alejandra Rubio continuó hablando de lo feliz que está tras haberse convertido en abuela. "De verdad, es que es muy difícil describir lo que es ser abuela. Cuando uno lo ve, es como dices: ‘no es mío, claro, es de mi hija, pero es parte de mí’, ¿sabes? Vivir el embarazo de Alejandra, tocas su barriguita y notarlo moverse, ver una ecografía... Ha sido una de las cosas más bonitas que me ha regalado la vida y estoy encantada porque mi hija es feliz con su hijo y con Carlo y también tengo que agradecerle mucho a Carlo, de verdad. Es muy cariñoso conmigo, es un padrazo y creo que es una estupenda pareja y espero que le den la oportunidad que se merede, de verdad, se la merece".

Tras finalizar el Puente de las emociones, Laura Madrueño le dio un gran abrazo a Terelu Campos, y con lágrimas en los ojos le dijo: "Gracias por haber estado aquí con nosotros. Ha sido maravilloso contar contigo en este arranque de 'Supervivientes', en esta súper aventura de ver cómo te has superado durante todo este tiempo y como bien dijiste al principio: 'esto no era una competición con los demás, era contigo misma".

Laura continuó diciéndole, visiblemente emocionada: "Has superado tantos retos, te tiraste en helicóptero, te acabas de meter en Cayo Paloma, y por primera vez, has estado con tus compañeros, has dormido en la arena y has estado sin comer durante estas tres semanas de aventura y una de las cosas que también te daba mucho miedo y has conseguido superar, tu miedo al mar. Has superado ese miedo y a mí no hay nada que me haga más ilusión. De parte de todo el equipo de 'Supervivientes', y en especial de mí, nada me puede hacer mas ilusión que regalarte esto porque no solo quiero que bucees aquí, en los cayos, sino que te las lleves a todos los lugares", le dijo mientras le entregaba unas gafas de bucear y un tubo.

Terelu Campos se mostró muy agradecida y cariñosa con Laura. "Qué guapa eres, de verdad. Eres más linda, gracias a vosotros por darme la oportunidad". Por su parte, Sandra Barneda le dijo: "Gracias Terelu, eres toda una superviviente".

Tras despedir a Terelu, Carmen Borrego dio su opinión sobre las confesiones íntimas que su hermana había realizado. "Esta noche hemos visto, que cuando todo el mundo piensa que lo hemos tenido muy fácil y que se nos ha regalado todo, hemos visto a través de mi hermana, que nuestra vida ha sido dura, como la de muchísima gente que ha perdido a un ser querido de esta manera, y el oírla, te hace revivir y darte cuenta, de que aunque lo sabemos, pero a través de mi hermana me he dado cuenta, de que nos hemos quedado solas. Somos las dos que nos hemos apoyados y nos apoyaremos siempre. Que como ha dicho mis padres, los dos, nos enseñaron a ser buenas personas, que lo somos, y desde aquí un beso para los dos, que nos estarán apoyando seguro".

Después, la hija de Terelu Campos, Alejandra Rubio, que también estuvo presente en el plató escuchando el Puente de las emociones de su madre, comentó emocionada. "Me ha hecho llorar y todo. Mira que yo aguanto y aguanto...".

