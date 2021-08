Si eres una apasionada de la moda, entonces ya habrás incorporado el 'cut out' tanto a tu vocabulario como a tu armario. Con este anglicismo nos referimos a aquellas prendas que tienen cortes estratégicos en sus patrones para aportar un toque diferente al diseño. Con este calculado detalle se pueden conseguir alcanzar objetivos como estilizar la figura , derrochar estilo o lograr una imagen mucho más sensual.

Este tipo de diseños comenzaron a verse en las pasarelas internacionales cuando grandes creadores, como McQueen, Gucci o Alexander Wang, arriesgaron abriendo aberturas en lugares poco comunes hasta el momento. Sin embargo, es este verano cuando la tendencia ya se ha implantado en el street style y el cut out se ha bajado de las pasarelas para defenderse en las calles. Las marcas reinas del fast fashion, como Zara o Bershka, se han vencido a esta tendencias así que, reconócelo, es cuestión de días que aborde tu vestidor.

Siendo una de las modas más importantes que verás (y vestirás) este verano, es urgente que te pongas manos a la obra y empieces a conocer más sobre el cut out. En Vozpópuli nos convertimos en tus cómplices y te enseñamos todo lo que debes saber sobre la tendencia. No solo vamos a conocer en qué consiste y como nació sino también las diferentes posibilidades de aberturas que podemos elegir, cómo elegir el sistema que más te favorece o las prendas que se han convertido en un verdadero must de la temporada.

La tendencia 'cut out'

Te hemos repetido hasta la saciedad que este verano la moda ha regresado a los años 90 para inspirarse. En este peculiar viaje han recuperado del pasado prendas como los vaqueros baggy, los estampados multilogo, las prendas oversize y, por supuesto, la fiebre por el cut out. Durante aquella década se decidió que la prenda se fundiera con la piel mostrando una especial predilección por los escotes en la espalda o los hombros descubiertos.

Modelo con mono con aberturas laterales Bershka

Aunque seamos conscientes de que el cut out está de moda, es cierto que es una tendencia a la que nos cuesta sumarnos. Por un lado porque determinadas prendas, con peligrosas aberturas en el abdomen, exigen tener un cuerpo diez. Además, al enfrentarnos a una novedad, muchas veces no sabemos cómo lucirlas o combinarlas con otras prendas. Pero no, no es una moda sólo al alcance de las celebrities. Sabiendo elegir, cualquier mujer puede sucumbir a las aberturas.

Normalmente los cortes se sitúan en la áreas más femeninas del cuerpo como la cintura, las caderas o el escote. Si temes mostrar más piel de la necesaria, existen una serie de trucos que a nivel visual pasarán desapercibidos y que te harán sentir más cómoda. Existen prendas que dejan a la vista la piel pero también otros diseños que cubren las aberturas con materiales en color nude o que lo combinan con elegantes encajes o tejidos de transparencia.

¿Dónde lucir las aberturas?

Hay muchas maneras de vestirse con prendas de estilo cut out porque los cortes y aberturas se muestran de mil formas distintas, desde una manera más sutil hasta las prendas más atrevidas y descaradas.

El sistema más habitual este verano es lucir el cut out en los laterales de la cintura. Podremos tener la opción de elegir entre un corte asimétrico en un único lado o un estilo más paralelo. Debes saber que este tipo de patrones favorece mucho a las mujeres con menor estatura porque este corte horizontal suma centímetros a la vez que favorece las curvas.

PULL & BEAR Vestido blanco de manga corta. CPV // MANGO Vestido amarillo asimétrico. PVP: 49.99€ // ZAITEGUI STUDIO Vestido negro con bordados. PVP: 206.50€ // BERSHKA Vestido blanco de manga larga. PVP: 25.99€

Sin abandonar el nivel de la cintura, también podemos apostar por lucir aberturas en la zona central del abdomen. Aunque creas que es más peligroso que la propuesta anterior, realmente los michelines se hacen más patentes en las zonas laterales. Si escogemos prendas de talle alto, donde estos agujeros estén por encima del estomago, no correremos ningún riesgo.

PULL & BEAR Vestido con estampado de hojas. CPV // ALO NUI Vestido de cuadros anudado. PVP: 195€ // BERSHKA Vestido amarillo. PVP: 25.99€ // BERSHKA Top con abertura triple. CPV

El escote es uno de los protagonistas inmortales de las prendas veraniegas. En esta ocasión se alían con la tendencia cut out a través de dobles aberturas que sientan de maravilla si escogemos un escote halter que es aquel que se ajusta al cuello dejando al descubierto todo el hombro. Atención con los jerseys, porque las prendas de la nueva temporada ya comienzan a aterrizar en las tiendas y todo parece señalar que el cuello vuelto se vuelve compatible con lucir escote.

PINKO Jersey con estampado pata de gallo. PVP: 195€ // LAURA BERNAL Vestido de rayas. PVP: 282.50€ // ORY Bañador negro. PVP: 115.60€

Si no lo has hecho ya, el escote que debes de descubrir es el trasero. Las aberturas en la espalda resultan de lo más femeninas y pueden ser de lo más generosas mostrando muchísima piel. Por suerte, la moda cuenta con mil trucos que ya hacen prescindible por completo el uso del sujetador.

DESIGUAL Vestido estampado de tirantes. PVP: 99.95€ // BA&SH Vestido negro con lunares. PVP: 260€ // ILORA Bañador negro con transparencias. PVP: 108.45€ // NÜMPH Blusa malva. PVP: 49.99€

Otra zona que puede resultar de lo más erótica son los hombros. El cut out en este caso se puede presentan en su zona alta con originales agujeros o ir más allá con diseños asimétricos donde se prescinda por completo de una manga o ésta aparezca a modo de falso guante.

MANGO Camiseta de rayas. PVP 5.99€ // LIO STUDIO Camiseta blanca de cuello vuelto. PVP: 90€ // WEEKDAY Sudadera bicolor con aberturas. PVP: 50€

Terminamos con una propuesta que, si bien es cierto que no se trata de aberturas, el cut out las ha adoptado como un sistema más. Hablamos de las cintas que se entrelazan y anudan alrededor de la silueta. Este verano es uno de los gritos más importantes en moda de baño pero además podrás encontrarlas en otro tipo de prendas como tops o pantalones.

STRADIVARIUS Top negro. PVP: 5.99€ // BERSHKA Pantalón con estampado óptico. PVP: 19.99€ // ILORA Bikini con estampado animal. PVP: 94.90€ // BERSHKA Bra Top marrón. PVP: 15.99€

Las mejores prendas para practicar el 'cut out'

Lo más habitual hasta ahora era encontrarse con estos originales cortes en tops o camisetas con aberturas en el escote o la cadera y reservados, prácticamente en exclusiva, a un público juvenil. Lo mejor de este año es que las marcas y diseñadores han dado un paso más y ahora es posible disfrutarlos en todo tipo de prendas como pantalones o vestidos.

La tendencia ha hecho mella sobre todo en los vestidos convirtiéndose en el mejor lienzo para crear diseños cut out. Suelen estar confeccionados en tejidos ligeros y veraniegos y dejar al descubierto también mucha pierna.

STRADIVARIUS Vestido blanco. PVP: 9.99€ // BA&SH Vestido negro de tirantes. PVP: 150€ // BERSHKA Vestido rosa en tejido lurex. PVP: 29.99€ // BERSHKA Vestido de croché. CPV

Te sorprenderá comprobar los mil tipos de fórmulas que usan los tops para adaptarse a la novedosa tendencia. Este verano te recomendamos ir más allá y empezar a usar sujetadores, bandeaus o las piezas superiores del bikini como una prenda exterior. Lucirán perfectas si las acompañas con americanas o camisas oversize.

CALZEDONIA Top negro cruzado. PVP: 30€ // GUESS Top estampado. PVP: 39.50€ // ZAO SWIM Top fluorescente. PVP: 75€ // PULL & BEAR Top negro con escote halter. CPV

Si hay una prenda estrella esta temporada, son los monos. Más allá del sistema del peto, que podría ser considerado otra forma de cut out, las marcas también arriesgan incorporando aberturas insospechadas en sus monos. Sucumben desde los modelos más sport a los más elegantes y llegando incluso a adoptarlos los que están definidos para hacer deporte.

BERSHKA Mono rosa corto. CPV // BERSHKA Mono vaquero. CPV // LIO STUDIO Mono negro asimétrico. PVP: 171€

¿Recuerdas aquella moda de dejar al descubierto el tanga con pantalones de tiro muy bajo? Sí, eran los años 90 y esa estética se rescata de nuevo aunque, por suerte, con el sistema cut out. Tanto faldas como pantalones se resisten a no sumarse a la tendencia de ofrecer aberturas y, en su caso, las ofrecen en sus zonas superiores dejando al descubierto parte de las caderas.

BERSHKA Pantalón marrón con aberturas en la cadera. PVP: 19.99€ // BERSHKA Minifalda vaquera. CPV // BERSHKA Pantalón animal print. CPV

Para que una tendencia marque realmente la temporada de verano, su presencia debe invadir también los bañadores. El cut out cumple este requisito y, además, lo hace con nota porque se presenta de múltiples fórmulas como vertiginosos escotes, espaldas descubiertas o aberturas laterales.

ALAWA Bañador de lunares. PVP: 150€ // I LOVE BE LOVE Bañador negro asimétrico. PVP: 79€ // ALL SISTERS Bañador blanco con doble abertura. PVP: 73€ // RED POINT Bañador azul con lazos. PVP: 59.43€

Más allá de la playa o las piscinas, el estilo del bañador nos puede seguir acompañando en el día a día si hacemos uso de los bodys. Los podremos encontrar también con grandes aberturas o con un sistema que está súper de moda que son los diseños de tiro muy alto que, al combinarlos con pantalones, dejan un espacio de piel sin cubrir en el outfit logrando el efecto óptico del cut out.

BERSHKA Body con estampado graffiti. PVP: 3.99€ // TAMARA PRESS Body amarillo con mangas negras. PVP: 135€ // DESIGUAL x MARÍA ESCOTÉ Body estampado de tiro alto. PVP: 49.95€

No caigas en el error de pensar que la tendencia solo es válida para momentos sport. Los diseños de fiesta para ocasiones más especiales también pueden hacerse eco del cut out. Las aberturas se acompañan de impresionantes diseños largos que son, sin duda, la opción perfecta para tus bodas de verano.

SARA SANTIAGO Vestido largo morado. PVP: 300€ // ANTIK BATIK Vestido con estampado de flores. PVP: 164€ // RINASCIMIENTO Vestido azul con volantes. PVP: 129€ // CANDELAS Y FELIPA Vestido rojo con lazada. PVP: 700€

Aunque esta originalidad de formas está asociada con las prendas, también podrás encontrar complementos que hagan uso de aberturas para dejar al descubierto parte de tu piel. Hasta el más mínimo detalle puede ayudarte a elegir un outfit que esté completamente a la última.

SAN SARU Body chain de plata. PVP: 37€ // PITILLOS Zapato mostaza. PVP: 70€

¿Te animas a unirte a la última tendencia en moda? ¿Cuál es tu fórmula favorita para hacerlo?