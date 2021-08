Tamara Falcó va por libre desde siempre. Prueba de ello es que parece haberse saltado el pacto familiar de no desvelar la fecha exacta del cumpleaños de su hermana mayor, Chábeli Iglesias Preysler, quien, en teoría, cumple los 50 años el próximo 3 de septiembre.

La diseñadora, de 39 años, está en boca de todos por haber felicitado a su hermana en Instagram el pasado domingo, lo que revelaría lo que se lleva años sospechando: que Chábeli no nació cuando sus padres lo dijeron.

Tamara Falcó revela el mayor secreto de su madre, Isabel Preysler

Vayamos por partes. Tamara Falcó felicitó el domingo a su hermana con el siguiente mensaje: "Happy birthday, sis. Te deseo un día lleno de felicidad y ojalá poder celebrarlo todos juntos pronto. Love u". Todo ello con estas dos fotos:

Ahora hay dos posibilidades: que Tamara se haya equivocado con la fecha del cumpleaños de su hermana, algo no propio de ella y que, además, hubiera solventado al momento; o dos, que se confirme lo que la prensa rosa lleva sospechando años, que Chábeli nació un mes antes de la fecha oficial.

La segunda teoría, y por la que nos decantamos, cobra relevancia porque Chábeli no ha dicho nada en sus redes sociales. Si se hubiera equivocado, habría puesto un mensaje cariñoso, ¿no? Tipo: "Gracias, ¡pero te has adelantado un mes!".

Además, ningún miembro de la familia Iglesias ni Preysler se ha manifestado al respecto.

Chábeli con Julio en 1970

¿Isabel Preysler mintió sobre la fecha real del nacimiento de Chábeli?

Como decíamos, la fecha en la que supuestamente nació Chábeli siempre se ha puesto en duda. El mundo rosa lleva años pensando que la primera hija de Isabel Preysler (70) nació antes, y que lo ocultaron para no revelar que ella y Julio Iglesias se habían casado por ello.

La socialité y el cantante, de 77 años, pasaron por el altar el 29 de enero de 1971, y supuestamente Chábeli nació el 3 de septiembre tras siete meses de embarazo. Eso es lo que dijeron. Sin embargo, siempre se ha puesto en duda, ya que Isabel Preysler no posó con su hija tras el parto, como sí hizo con el resto de sus hijos. Además, durante el bautizo de Chábeli, se vio perfectamente que no tenía el cuerpo de una niña sietemesina, y el aspecto de su madre no era de una mujer que acababa de dar a luz.

Una teoría que se refuerza por las propias declaraciones de Isabel Preysler, que reveló que se casó embarazada: "Podría decir que nos casamos porque estábamos enamorados y sería verdad, pero lo cierto es que me quedé embarazada. Entonces parecía una tragedia no pasar por vicaría", relató.

Bautizo de Chabeli

Toda la familia lo habría ocultado por creencias religiosas. Ahora Tamara Falcó parece haber destapado el mayor secreto de su familia. También cabe la posibilidad –aunque remota– de que se haya confundido con la fecha. Veremos si alguien del entorno se pronuncia al respecto.