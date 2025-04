El motivo de peso por el que Tamara Falcó e Íñigo Onieva dejan el tratamiento para ser padres: "Son incompatibles"

Desde que Tamara Falcó e Íñigo Onieva celebraron su boda el 8 de julio del 2023 uno de los sueños del matrimonio era convertirse en padres, sobre todo, de la hija de Isabel Preysler de profundas creencias religiosas. Sin embargo, este deseo no se ha podido hacer realidad todavía y no lo van a poder cumplir por el tipo de vida que llevan, ya que no han parado de viajar y de trabajar, especialmente el empresario.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva se han visto obligados a abandonar el tratamiento que estaban siguiendo para ser padres, según ha revelado la periodista Leticia Requejo en el programa ‘TardeAR’. “No es que Tamara ya no quiera ser madre, es que directamente, lo que les ha pasado tanto a Íñigo como a Tamara, es que se han visto obligados a posponer este sueño y este deseo”.

El motivo de peso por el que Tamara Falcó e Íñigo Onieva dejan el tratamiento para ser padres

El motivo por el que Tamara e Íñigo han tenido que aplazar este tratamiento se debe al consejo de los médicos. “Ya sabemos que la pareja lleva mirando este tratamiento desde septiembre de 2023 y hace poco, hace unas semanas, los médicos que les están acompañando en todo este tratamiento, les han sugerido que tienen que posponerlo. ¿Por qué? Porque las vidas de Tamara Falcó e Íñigo Onieva ahora mismo son incompatibles para hacer este tratamiento y convertirse en padres”.

Requejo ha comentado que llevan vidas muy ajetreadas e incompatibles. “¿A qué me estoy refiriendo con esto? Íñigo, al final, no ha dejado de salir, sigue saliendo, viaja mucho y no para de hacer deporte, se ha vuelto un poco loco por el deporte. Y al final, Tamara también está trabajando mucho y son horarios incompatibles. Entonces, al final, han considerado que no es el mejor momento porque sus vidas son un tanto distintas”.

Leticia Requejo desvela por qué han abandonado el tratamiento

Esto está haciendo mella en la pareja, ¿crisis en el matrimonio?

La colaboradora de televisión ha apuntado después a que este estilo de vida que están llevando Íñigo y Tamara está haciendo mella en la pareja, lo que podría acabar en una crisis para el matrimonio. “También tengo que decir que estas formas de vida que están llevando, tanto Íñigo como Tamara, desde hace un par de meses, han pasado factura en la pareja porque al final Íñigo pasa mucho tiempo viajando con amigos, saliendo con sus negocios y Tamara, al final también, un poco a lo suyo, con su trabajo y tal. Entonces ha hecho mella en la relación. Ahora mismo es cierto que se han visto obligados a posponer ese deseo máximo y ese proyecto de vida de ser padres”.

El presentador de ‘Tarde AR’, Frank Cuesta, ha señalado entonces: “Para ser padres y que la madre ejerza de madre y el padre, de padre y la criatura se crie mejor, hace falta que ambos progenitores estén pendientes de ese niño o niña que va a nacer y los padres, si no van a estar, complicado”. Requejo ha apostillado: “Y que tengan vidas similares”.

Tras ello, la presentadora Verónica Dulanto ha recordado: “Pero, fíjate, si hay algo que sobre todo Tamara lleva diciendo años, es este deseo de ser madre. Es verdad, que como pareja es raro, ¿no?”.

Entonces, Leticia Requejo ha señalado: “Por eso te estoy diciendo que, a lo mejor precisamente lo que estás diciendo, ha hecho que pase factura en la relación porque al final, ahora mismo, Íñigo Onieva, que por supuesto quiere ser padre, pero está priorizando un estilo de vida que no concuerda con el de Tamara ni con el de la paternidad”.

Para finalizar, Verónica ha comentado: “Digamos entonces, que el peso en este caso recae sobre Íñigo que es el que se ha desmarcado un poco de este asunto”.