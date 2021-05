Tamara Falcó sigue en el ojo del huracán tras los continuos rumores de infidelidad por parte de su novio, Íñigo Onieva.

Aunque parecía que ella no le había dado validez a las informaciones, su continua ausencia en su trabajo como colaboradora de El Hormiguero desde que estalló la bomba ha extrañado a muchos. Ella misma ha dicho que confía en su novio y que no cree lo que dicen: que él se había liado con una joven atractiva en una fiesta privada. Entonces, ¿por qué no da la cara? ¿A qué tiene miedo?

La extraña ausencia de Tamara Falcó en su trabajo (tras los rumores de infidelidad)

Tamara Falcó acude a trabajar como colaboradora de El Hormiguero de Pablo Motos una vez por semana, los jueves, en un espacio que comparte con Cristina Pardo, Núria Roca y Juan del Val.

Sin embargo, ya han sido dos semanas consecutivas en las que no ha acudido al programa de Antena 3, justo desde que saltó el escándalo. Esta extraña ausencia, obviamente, ha sido muy comentada, pues quizá se trate de una estrategia para evitar el tema o es posible que Tamara Falcó no se encuentre bien para dar la cara ante media España en horario de máxima audiencia.

Por todo el revuelo montado, Pablo Motos ha tenido que dar explicaciones públicamente y ofrecer al público una versión oficial sobre la ausencia de uno de sus últimos fichajes: "Como alrededor de Tamara Falcó hay una cierta movida del corazón, quiero aclarar que no ha podido venir por sus clases en Le Cordon Bleu... La semana que viene volverá"

"No le pasa nada de nada. Ella está bien, su gente también y nos echa de menos... Hablamos mucho por mensajes y está todo estupendamente bien", dijo el presentador, intentando zanjar los rumores sobre la ausencia de Tamara Falcó en su trabajo.

Pablo Motos

Una supuesta infidelidad muy comentada

Sean o no ciertas las informaciones que apuntan a una posible infidelidad de Íñigo Onieva hacia Tamara Falcó, no tiene que ser plato de buen gusto que todo el mundo te vea como una cornuda. Quizá eso es lo que explica la incomodidad de la socialité ante la prensa.

Lo que se ha contado sobre lo sucedido entre Íñigo Onieva y una mujer se centra en una fiesta privada que tuvo lugar en una exclusiva zona de Madrid. Allí, según se ha contado en el programa, Íñigo Onieva fue visto “pasándoselo muy bien” y dándose largos besos con una chica. Quien vio todo fue Fani Carbajo, quien no dudó en contar todo.

Fani, exconcursante de La isla de las tentaciones, dijo que Íñigo, tras estar un largo rato besándose con la misteriosa mujer, luego intentó tener también algo con ella: “Se me acercó y me agarró por la cintura, pero yo le quité”.

Sea o no esto cierto, lo que es evidente es que Tamara Falcó confía en su novio, pues el 18 de este mes, de hecho, ambos son protagonistas de la revista de cabecera de ella, '¡Hola!', donde aparecen como una pareja perfecta:

Veremos si, como ha avanzado Pablo Motos, Tamara regresa la próxima semana a su trabajo o si le seguirá coincidiendo con sus clases de cocina...