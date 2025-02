El momento ‘tierra, trágame’ de Susanna Griso cuando le preguntan en directo por su ruptura con Íñigo Afán de Ribera

Este martes hemos conocido la ruptura de Susanna Griso e Íñigo Afán de Ribera. La presentadora de ‘Espejo Público’ se ha visto obligada a hablar del tema en la parte del corazón del programa, 'Más espejo', después de que la revista ‘¡Hola!’ confirmara la noticia tras hablar con su representante.

Susanna Griso, de 55 años, que es una mujer muy discreta y nunca habla de su vida íntima ni de sus parejas, lo ha pasado verdaderamente mal cuando le han preguntado en directo por el fin de su relación con Íñigo Afán de Ribera, un empresario y padre de cinco hijos, dos de un primer matrimonio y tres de otro que terminaron en divorcio. Susanna e Íñigo se conocieron en el año 2022 en Malta, en la fiesta que celebró por su 50 cumpleaños Sandra García-Sanjuan, creadora y presidenta ejecutiva del grupo Starlite.

La presentadora catalana, viendo la que se le venía encima al conocerse la ruptura hoy martes, comenzó diciendo: “Me encantaría que os quedaseis un ratito más porque lo que va a decir Gema López ahora, no me gusta nada”, dijo mientras despedía a los colaboradores con los que coemnta los temas de actualidad.

Susanna Griso se pronuncia tras conocerse la ruptura con Íñigo Afán de Ribera

Tras ello, Gema López puso en el pantallazo de detrás la noticia de la ruptura que se ha conocido hoy. “No le gusta porque ella es discreta, no le gusta hablar de su vida privada pero hace unas horas la revista ‘¡Hola!’ publicaba que Susanna Griso e Íñigo Afán de Ribera rompen tras más de dos años de relación. La separación se produjo hace meses de forma amistosa y los dos seguirán siendo amigos”, leyó la copresentadora de ‘EP’. Después, explicó que al ser esta la noticia y tener a “la protagonista en nuestro plató”, tenía “que ser ella quien afirme o desmienta o quien diga lo que considera oportuno, al ser un tema que le influye a ella directamente. Sé que es incómodo”, manifestó antes de dejarle el turno de palabra a la presentadora.

Entonces, Susanna Griso se pronunció sobre la ruptura con el que ha sido su novio, Íñigo Afán de Ribera, durante casi tres años, y vivió un momento ‘tierra, trágame’ al tener que hablar del tema. “Ay dios mío, de verdad. Qué incómodo es ver mi vida publicada en el BOE del corazón. Qué necesidad tengo de esto”, lamentó. “Alberto [el director] me ha dicho: ‘te preguntamos de arranque o de final’ y he dicho: ‘No me preguntéis porque no me apetece contestar en ningún momento”, dijo riéndose, presa de los nervios.

Tras ello, Susanna Griso habló de la ruptura: “No hay nada que esconder. Es verdad, confirmo la noticia. Nos separamos con una relación buenísima y con el deseo de ser los mejores amigos posibles. Y es verdad que llevamos unos meses separados”.

La presentadora de ‘Espejo Público’ señaló que no acaba de acostumbrarse a ser noticia en el mundo del corazón. “Yo es que nunca pensé que mi noviazgo serían materia de titulares del papel cuché”, dijo riéndose. “De verdad os lo digo, no me acostumbro. Lo llevo fatal”.

Susanna Griso continuó explicando: “Hay una parte que sí, que dices ya lo hago público porque si no es fácil que se especule, pero cuando lo haces público, también... Es que no sabéis lo incómoda que me siento en este momento, no tengo palabras”, dijo ocultándose la cara con las manos. Y prosiguió diciendo: “Pero cuando lo haces público, también tienes mucho más marcaje. Qué te voy a contar Gema que tú no sepas”.

Susanna Griso, presa de los nervios al hablar de la ruptura

Susana Griso asegura que sigue viviendo "un momento muy dulce" a pesar de la ruptura

A continuación, Gema López pregunto a Susanna Griso cómo está ella tras el fin de la relación y la presentadora desveló: “Yo estoy bien la verdad es que sí, sigue siendo un momento muy dulce”.

Tras ello, Miquel Valls comentó que Susanna había mantenido la ruptura en secreto todos estos meses y el equipo se había enterado ese mismo día de la noticia. “Fíjate lo discreta que has sido con todo esto, que llevamos muchas mañanas compartiendo todo y nosotros, los compañeros, nos hemos enterado hoy a la vez que los lectores de esta revista. Nos ha sorprendido mucho porque estamos muchas horas, hablamos de muchas historias, algunas veces podemos intuir si estamos mejor o peor, si hemos dormido mas o menos... ¿no? Pero en tu caso, oye..”.

Susanna Griso confesó: “Yo soy muy discreta para mis cosas. Además, es verdad que la revista ‘¡Hola!’ y ‘Semana’ también llamaron a mi agente y se lo confirmó porque siempre pienso que hay que contar las cosas, lo que no puedes hacer es, dedicándote al medio, dar la callada por respuesta o desmentir algo que es real”.

Gema López preguntó entonces si les podremos ver juntos de nuevo y Griso respondió: “Sin duda, le quiero muchísimo”. Tras ello, la copresentadora señaló que ahora lo siguiente que aparecería publicado es que “Susanna Griso está libre”. “No me quiero imaginar. Los enanitos que van a empezar a salir a partir de ahora y las fotos con cada persona que salgas, especulaciones”. La presentadora comentó al respecto: “Por eso te digo que lo que peor llevo es el marcaje porque no estoy nada acostumbrada. Me gusta hacer mi vida y entrar y salir y que no haya ningún fotógrafo en la puerta”:

López le preguntó: “¿Y después de esto a una le siguen quedando ganas de enamorarse?”. Y Susanna respondió sin dudarlo: “Ay, eso no se pierde nunca. Es que Gema y yo tenemos una conversación larga porque no puede ser”. Tras ello, Gema señaló: “Yo es que soy más discreta todavía que Susanna”.

La colaboradora Lorena Vázquez le preguntó: “Mañana salen las revistas y ¿puede ser que nos sorprenda, por ejemplo, alguna fotografía tuya con otra persona?”. Susanna Griso respondió: “No, qué hábil eres preguntando. ¿Tú no te dedicarás al corazón? Porque lo haces muy bien?”, bromeó.

Lorena señaló entonces: “Pues la verdad es que me tendrías que suspender porque mira que me he sentado contigo cada semana y no tenia ni idea. Mi olfato periodístico debe tener sinusitis”. Tras ello, Alonso Caparrós soltó: “Pero tú has comentado en la reunión que te había llegado que le habían relacionado con alguien? ¿A qué sí?”, dijo.

Después, la presentadora Susanna Griso reconoció que alguien del equipo sí que sabía que ya no estaba con Íñigo y lo había mantenido en secreto. “Pues hay una persona que sí que lo sabía de este equipo, de aquí, directo. Ha guardado el secreto. Es una buena compañera, además de buena profesional porque me preguntó directamente hace varias semanas y se lo dije”. Tras ello, revelaron que quien lo sabía era "Pilar".