El programa 'Viva la vida' lanzó una noticia este sábado que fue toda una sorpresa, Luis Rollán y Sofía Cristo quieren ser padres y tener un hijo juntos.

Al principio, Emma García señaló que tenían una información relacionada con él y la hija de Bárbara Rey. El colaborador de televisión se quedó en shock y tras hacer una llamada, decidió confirmar los planes de paternidad y maternidad que tienen los dos.

"La paternidad siempre ha sido mi asignatura pendiente", comenzó diciendo para explicar después: "Hace dos años me separo y tengo esa espinita clavada con la paternidad. He mirado varias veces el tema de adoptar, de acogida y vientre de alquiler…".

Tras analizar y sopesar diferentes opciones, sus deseos de ser padre se incrementan: "A todo esto nace mi sobrino y sale la pandemia y se intensifica este sentimiento”.

"Nos juntamos dos personas que nos queremos muchos y se crea un proyecto de paternidad y maternidad"

Después explicó cómo surge esta idea de ser padre junto a su íntima amiga Sofía Cristo: "Hablando con Sofía de todo esto, ella me dijo que también le encantaría, nos juntamos dos personas que nos queremos muchos y se crea un proyecto de paternidad y maternidad y es única y exclusivamente eso. Hemos estado en clínicas, tratando el tema, investigando, pero es un proceso lento e interno", indicó.

Luis Rollán mostró su malestar después de que la noticia haya trascendido ya que según contó lo sabían muy pocas personas. "Es una cosa mía y de Sofía, que nos incumbe a los dos. Voy a ser padre soltero pero no se me ocurre mejor madre que ella".

Luis Rollán y Sofía Cristo tienen planes de paternidad Instagram

Luis Rollán: "Sofía Cristo no ha perdido un hijo mío"

También aprovechó para desmentir en el programa un rumor que se estaban comentando, que Sofía hubiera estado embarazada y hubiera perdido el bebé que estaban esperando. "Quiero dejar claro que la información con la que se ha venido jugando de que Sofía Cristo había perdido un hijo mío es totalmente falsa e incierta", señaló.

Sin embargo sí confirmó es que los dos habían estado conociendo las opciones y visitando clínicas en Marbella.

Sofía Cristo, molesta: "Me parece desmesurado de la forma que ha pasado todo o un poco extraño todo"

Antes de que se hiciera pública la noticia, preguntaron a Sofía Cristo por ello pero echó balones fuera. "No tengo nada que contar, Luis es de mis mejores amigos, es como mi hermano, va más allá, es la familia que tú eliges".

Minutos después fue cuando Luis confesó que sí eran ciertos los planes de paternidad y maternidad de los dos amigos. Tras las declaraciones del sevillano, cuando los reporteros volvieron a preguntar a Sofía, no le quedó más remedio que confirmarlo: "Nunca hablo de mi intimidad y de mis cosas privadas. Hay cosas que creo que pertenecen a una parcela más íntima. Que no tengo problemas de hablarlo, pero me parece desmesurado de la forma que ha pasado todo o un poco extraño todo".

Sofía se mostró molesta en el modo en que se había dado a conocer la noticia. "No estoy enfadada con Luis, pero en el momento que yo determine cómo quiero hablar las cosas, hablaré yo las cosas".

Después, trató de restarle importancia y bromeó con su futura maternidad: "Te imaginas una mini Sofi, mi madre estaría encantada igual que con mi sobrina. Pero como no lo sabemos para qué vamos a estar ilusionándonos con cosas que no se sabe".