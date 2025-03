Shakira desvela que aún siente "un dolor profundo" tras su separación con Piqué

La cantante Shakira ha desvelado por primera vez en una entrevista que aún no se ha recuperado de su traumática separación con su expareja, Gerard Piqué, padre de sus dos hijos. Una confesión que ha realizado a un medio de México, donde ha establecido su campamento base durante su gira por Latinoamérica. Después, al artista continuará 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' por Estados Unidos.

Shakira, de 48 años, se ha sincerado como nunca y ha confesado que aún siente “un dolor profundo” tras la ruptura con el exjugador del FC Barcelona. “Yo creo los procesos de sanación tardan muchos años. Una cosa que he aprendido es que uno puede ser feliz incluso con un dolor, un dolor profundo, alguna herida que no sana. No sé, muchas veces, o cuando uno está en la fiesta, que ya te duelen los pies pero sigues bailando. Eso me ha pasado. Yo creo que sí, a veces siento el dolor pero sigo celebrando, sigo bailando, sigo cantando”, ha confesado a la periodista mexicana Danielle Dithurbide en ‘NMás’.

La cantante colombiana se ha abierto en canal y ha hablado de cómo se siente dos años y medio después de su ruptura con Gerard Piqué. “El dolor hay que transformarlo, no hay que hay que sublimar lo hay. Yo creo que es lo que he vivido, de cierta manera, ha sido un proceso alquímico, de toda esa rabia, toda esa frustración, todo el dolor, todo lo que pudiera sentir en algún momento, transformarlo y aprovecharlo en creatividad, en productividad, para poder reconstruirme. Como los visuales del inicio del concierto, que aparece esta mujer en el desierto, que soy yo y bajo ese ese sol cruel en el desierto, sedienta, esta mujer se desarma, como alguna vez me sentí sí, y cómo se vuelve a reconstruir y aparece renovada. De alguna manera el dolor también nos transforma, nos pasa a través de ese fuego sagrado y nos convierte en algo en algo más”.

Shakira desvela que aún siente dolor tras su separación con Piqué

En la entrevista, Shakira ha explicado cómo logró resurgir de las cenizas tras la traumática ruptura con Piqué. “Cada cual busca reconstruirse a su manera, nadie te tiene que decir cómo hacerlo. La mía fue en gran parte escribiendo canciones, con eso me sacaba un gran peso de encima, el escribir para mí es un proceso catártico importante. Dios me ha dado esa posibilidad de expresarme de esa manera y así es como me lamo las heridas, como la loba se lame las heridas, es precisamente escribiendo”.

Cabe recordar las críticas que recibió Shakira tras lanzarle dardos a su ex, Gerard Piqué, a través de las letras de sus canciones donde también habló de Clara Chía, novia del exfutbolista. De ello también ha hablado: “Y eso que hago, algunos lo verán bien, otros lo verán mal pero yo soy responsable de mí misma y de estar bien, de estar bien por mis hijos, para mis hijos, para mi manada”, ha manifestado haciendo alusión a la separación, que la pareja anunció en junio de 2022, tras doce años juntos y dos hijos en común, Milan y Sasha.

También ha señalado que el amor, cariño y apoyo del público también ha sido fundamental para curarse de ese dolor que sintió tras la traumática separación. “Hay que seguir celebrando la vida, celebrando con la gente que uno ama, con aquellos que nos valoran de verdad. El público ha hecho una gran labor en hacerme sentir valorada y en hacerme sentir que vale la pena seguir luchando”.

En la entrevista, Shakira también ha hablado de sus dos hijos: “Cuando estoy con los niños, que es la mayoría del tiempo, pues si tengo un día libre intento sacarlos a pasear, llevarlos a algún museo y además tienen una energía mis hijos... también lo sacan de la madre eso, entre los tres nos entendemos bien porque somos muy energéticos”.

La cantante también ha dado detalles de cómo es su vida y del ritmo frenético que lleva. “Me duermo muy tarde, la verdad, acaba el show y salgo de aquí como a las 2 ó las 3 de la mañana, entre que llego a la casa, al hotel y ya vengo como si me hubieran metido los dedos en el enchufe. Es difícil como bajar un poco la adrenalina, así que me acabo durmiendo muy tarde. Me despierto tarde y de vuelta al día siguiente otra vez. Con varias horas de antelación hago un poco de ejercicio, estiro, me preparo, me maquillo, me peino y otra vez”.

Gerard Piqué habló de su ruptura con Shakira

Hace unos meses, Gerard Piqué habló por primera vez de la ruptura, un tema del que siempre ha evitado pronunciarse. “Yo siempre he estado muy tranquilo. Sé en el mundo en el que vivimos. Sé que a todo el mundo le gusta opinar y tener su punto de vista de las cosas. Los medios de comunicación controláis un mensaje y, en líneas generales, cada uno dice lo que quiere vender”, señaló a la CNN en una charla que se celebró para promocionar sus proyectos profesionales, donde aprovecharon para preguntarle por este tema de su vida personal.

Después, Gerard Piqué,de 38 años, continuó diciendo: “La verdad o lo que pasa o sucede no está contado de la manera que ha sido. Esto yo no lo puedo controlar. Siempre he creído que lo mejor es estar rodeado de los míos, de mi familia, mis amigos, de las personas que de verdad te conocen. Ellos saben cómo eres y lo que haces, y eso me da mucha tranquilidad”.

El exjugador catalán recalcó la buena etapa por la que está atravesando. “Estoy feliz, me lo paso muy bien y me siento un privilegiado. La vida que he tenido, poder jugar en el club de mi vida durante más de 20 años, unos hijos maravillosos, una familia increíble, unos amigos de toda la vida… Y a partir de ahí, crear cosas como la Kings League, veremos qué me depara el futuro y disfrutar de la vida, que al final esto dura dos días y tenemos que disfrutarla”.