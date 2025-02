Sara Carbonero regresa a televisión como reportera de este mítico programa  

Sara Carbonero está atravesando por una etapa llena de felicidad e ilusión en este año 2025. En el terreno personal y amoroso, tras su ruptura con Nacho Taboada, Sara tiene nueva pareja, el empresario José Luis Cabrera, con el que ya fue fotografiada en 2021, año en el que le conoció en Canarias gracias a la amiga de ambos, la presentadora Isabel Jiménez.

En el terreno profesional, la exmujer de Iker Casillas, también estrena un nuevo trabajo, que supondrá el regreso de Sara Carbonero a la televisión después de estar alejada de la pequeña pantalla desde hace diez años. La presentadora abandonó Mediaset y solicitó una excedencia en julio de 2015 para trasladarse a vivir a Oporto con su entonces pareja, Iker Casillas, y su hijo Martín,tras fichar el jugador por el FC Oporto. Un año después nació su segundo hijo, Lucas.

Sara Carbonero regresa a televisión a un programa de Telecinco

Sara Carbonero, de 41 años, ha anunciado que vuelve a televisión y lo hace como reportera invitada del conocido programa ‘Caiga quien caiga’ (CQC) de Telecinco, que ahora presentan Santi Millán, Lorena Castell y Pablo González Batista. La periodista ya dejó caer que le gustaría trabajar en el formato y se mostró muy contenta del regreso de este mítico programa. "Estoy muy contenta, me ha hecho muchísima ilusión. Los mejores deseos y, si os falta una colaboradora, pues oye, yo qué se", manifestó en la alfombra roja de los premios Men's Health Next Generation en una conversación con Luis Fabra. Aunque dejó claro su condición: "Siempre que no tenga que madrugar".

Este domingo 9 de febrero, Sara Carbonero entró por videollamada en ‘CQC’ y anunció su nuevo trabajo en el programa como reportera. "Estoy en una de las ciudades más bonitas del mundo, en Berlín, pasando el fin de semana, pero mañana estoy de vuelta, está todo controlado", dijo. Tras ello, Santi Millán le preguntó: "¿Aceptas unirte al equipo de CQC?". Y Carbonero respondió: "Sí, acepto".

Lorena Castell se alegró de incorporar a una mujer más al programa. "Muy bien, otra chica en el equipo, así me gusta. Es genial que cada vez más mujeres formen parte de este formato, le dará un aire fresco y renovado", manifestó. Por su parte, González Batista señaló: "A mí me caes genial, creo que eres una profesional increíble, seguro que en este programa estarías muy bien".

Tras ello, Santi comentó: "Aún no sabemos dónde te vamos a enviar, no lo sabemos. Si ves algo interesante por allí, aprovecha, pero necesitamos que nos envíes tus medidas para hacerte el traje, y esto es literal". Después, añadió: "Sara, muchísimas gracias, es un placer tenerte como reportera invitada en CQC".

Entonces, Sara Carbonero mostró sus nervios y su predisposición a darlo todo en su nuevo reto en televisión. "Espero estar a la altura. Es un programa que me gusta mucho. Mañana estoy en Madrid dando guerra. Lo que me digáis, haré. El traje, lo antes posible, por favor".

En la mencionada conversación que tuvo con Luis Fabra a finales de enero durante la alfombra roja de los premios Men's Health Next Generation, donde ella se postuló como colaboradora, el reportero le dijo: "No lo digas dos veces. Posible reportera de ‘Caiga quien caiga’, Sara Carbonero".

Tras escuchar la propuesta, Santi Millán se mostró entusiasmado. "Qué buen fichaje sería Sara Carbonero. Me encantaría. Y tranquila, Sara, que aquí no madruga nadie", comentó. Entonces, Lorena Castell dijo: "Un momento, no nos cambiarías por Sara Carbonero" y Millán, bromeó diciendo: "A ver, a ti no".