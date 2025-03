Aluvión de críticas a Santiago Segura por comparar el Orgullo LGTBI+ con los “frikis que se disfrazan” en la Comic-Con

El próximo mes de septiembre, Málaga acogerá la San Diego Comic-Con, una convención que abandona por primera vez Estados Unidos para aterrizar en la capital de la Costa del Sol, que durante unos días se convertirá en el epicentro mundial del entretenimiento y los amantes de los cómics y los superhéroes. Una esperada cita que hace unas horas iniciaba la cuenta atrás con un acto presentado por Santiago Segura, cuya presencia está dando mucho de qué hablar. Eso sí, no por lo esperado. Y es que, a pesar de que todas las miradas estaban puestas en esta presentación, han sido unas desafortunadas palabras del actor y humorista las que han incendiado las redes sociales.

Como decíamos, la Comic-Con abandona Estados Unidos por primera vez en 54 años para instalarse en Málaga. Será entre los días 25 y 28 de septiembre cuando la ciudad andaluza acoja esta reconocida convención, a la que se espera que asistan miles de personas de todo el mundo. Una gran ocasión para la ciudad, tal y como reconoció Santiago Segura en su discurso, que no ha dejado indiferente a nadie.

Críticas a Santiago Segura por comparar el Orgullo LGTB con los “frikis que se disfrazan” en la Comic-Con

Decenas de personas acudieron el pasado lunes 10 de marzo al Hotel Miramar de Málaga para asistir a la presentación de la Comic-Con que se celebrará dentro de unos meses en la ciudad. Rostros como el presidente de la Junta de la Andalucía, Juanma Moreno, o los de invitados del mundo del cine, la televisión y la cultura como Álex de la Iglesia, Natalia Verbeke, Juan Gómez Jurado, o Daniel Sánchez Arévalo.

Santiago Segura y Juanma Moreno, en el acto de presentación de la Comic-Con en Málaga. Foto: Europa Press

Santiago Segura, encargado de presentar el acto, mostró su ilusión por el hecho de que una ciudad española acoja esta gran convención, “una especie de paraíso idílico para frikis, y esto de frikis lo digo con cariño, yo me considero un friki desde muy niño. Es un lugar donde se reúnen los fans del cómic, la fantasía, la fantasía, la ciencia ficción, el manga, el cosplay, el anime, el cine, etcétera”. Sin embargo, su discurso ha sido muy criticado cuando comparó el Orgullo LGTBI+ con los “frikis” que se disfrazan en la Comic-Con.

“Esto nació en 1970 como una reunión de fans enloquecidos de la ciencia ficción y el cómic en un hotel de California. Y lo que empezó con eso, con unos pocos frikis amantes de la historieta, hoy es el epicentro mundial de la cultura pop. Ahí es donde se han anunciado las películas que han cambiado la historia del cine, y donde cada año, cuentos de miles de personas se disfrazan. Un poco como el Orgullo, entonces”, señaló el actor tirando de humor.

Un humor que no ha sentado nada bien en redes sociales, donde en apenas unos minutos, las palabras de Santiago Segura eran de lo más criticadas.

Criticado por sus palabras, Santiago Segura ha respondido en redes sociales. Foto: Europa Press

“Madre mía, estoy escuchando en directo lo de la presentación de la Comic-Con de Málaga. Llevamos 10 minutos y el horro de Santiago Segura acaba de comparar a los cosplayers con la gente que se disfraza el Día del Orgullo. En fin”, escribía un usuario en X, antes Twitter. Un mensaje muy parecido a otros como: “Santiago Segura presentando la Comic-Con de Málaga junto a Juanma Moreno, comparándolo con el día del Orgullo Gay, porque sale gente disfrazada. Repugnante es poco”; “Se ha convertido en un meme de sí mismo” o “Me da vergüenza ajena”.

Santiago Segura responde a las críticas por sus palabras en la presentación de la Comic-Con

Como era de esperar, la respuesta de Santiago Segura no se ha hecho esperar. Así, a través de su perfil en X, ha escrito: “Gente maravillosa, esos ‘frikis’ que acuden disfrazados de sus héroes favoritos a la Comic-Con (entre los que me incluyo) y los que se manifiestan y desfilan disfrazados en el Orgullo, todos viviendo su fantasía en libertad. Y luego está la gente amargada, a la que todo le parece mal, que está preparada para ‘señalar’ y criticar a la mínima y para ver ‘el mal’, y lo incorrecto, donde no lo hay. Me quedo con los primeros”.