La desolación de Santiago Cañizares tras romper con su pareja: "No sé qué voy a hacer... no puedo ni salir de casa" 

El ex portero del Real Madrid y Valencia CF, Santiago Cañizares, ha hecho unas confesiones íntimas de su vida, relacionadas con su vida amorosa, que han dejado a todos sorprendidos ya que siempre se ha mantenido en un plano muy discreto en su vida personal. Además, estas confesiones las hizo durante una tertulia deportiva de Radio Marca, donde se hablaba del encuentro de Copa del Rey disputado entre Real Madrid y la Real Sociedad, por lo que han llamado aún más la atención

En uno de los momentos de la conversación, Cañizares desveló lo mal que lo está pasando tras su reciente ruptura con la que fue su pareja durante cuatro años. "He roto mi relación con mi pareja. Estoy pasando por un momento difícil porque las cosas del amor son durísimas", ha señalado el portero que se retiró del fútbol en mayo de 2008. Diez años después, se produjo el mayor revés de su vida, la muerte de su hijo Santi, a los 5 años de edad a causa de un tumor cerebral el 23 de marzo de 2018. Santi era uno de los trillizos, junto a India y Martina, que tuvo con su segunda mujer, Mayte García, cuya separación se produjo en 2021 tras 13 años de matrimonio, donde también tuvieron a su hija mayor, Sofía. Además, Cañizares tiene otros tres hijos, fruto de su primer matrimonio con Marina Conchello.

Santiago Cañizares, desolado tras romper con su pareja

A pesar de haber vivido dos divorcios, con esta última ruptura, Santiago Cañizares, de 55 años, se siente totalmente desolado. Ha perdido seis kilos y lleva tres semanas sin salir de casa. "No sé qué voy a hacer ni en el día de hoy porque esto te deja tocado", ha confesado, para después manifestar: "Ha sido una relación muy intensa. Tengo un círculo social muy reducido y tengo todo el tiempo del mundo. Las cosas de las relaciones son muy duras. Entiendo que haya gente a la que le cueste trabajado superarlas porque a mí me va a costar también".

Santiago Cañizares no dio el nombre ni ningún dato sobre esta última pareja con la que acaba de romper y por la que dejó todo para centrarse solo en ella. "Me he pasado 2 años por todos los campos de Valencia con dos hijos de ella e India que tenían partidos de fútbol, y Martina que juega al baloncesto". Después, ha confesado: "Me ha llegado una etapa en el amor que considero imposible de mejorar y que ha terminado. Mis hijas me han puesto unos mensajes muy bonitos de ánimo. Lucas [que ha seguido sus pasos y es el portero del SC Farense] me llama todos los días. Llevo tres semanas que no puedo ni salir de casa".

Después, continuó dando más detalles sobre su reciente ruptura: "El momento en que una pareja deja de evolucionar es clave. Intentas alargarlo, yo tuve varios abortos de separación y finalmente te das cuenta de que, si no evolucionas en la misma dirección, se genera una distancia muy grande. Cuando te dicen 'ya no te veo igual' te hundes".

Ahora, trata de salir de este complicado momento como puede y confesó estar viendo vídeos para "tratar el tema psicológicamente". "No me gustan los químicos. Soy de agua y tila. Reconozco que estoy muy sensible. Soy consciente de que no hay vuelta atrás".

Este miércoles, Cañizares también compartió un Story en su cuenta de Instagram donde publicó un misterioso mensaje que, tras estas últimas confesiones, ya ha cobrado un mayor significado. "Todo ha cambiado, nada es lo mismo...".