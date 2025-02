Sandra Barneda se rompe al recordar a su sobrino fallecido: "Es mi persona favorita y que perdí en noviembre"

Con unas semanas de retraso por la tragedia de la DANA, anoche se celebraron en Madrid los GenZ Awards, unos premios que reconocen la labor de los creadores de contenido en las redes sociales, y que estuvieron presentados por Sandra Barneda y Xuso Jones.

Una cita en el madrileño Teatro Príncipe Pío a la que no quisieron faltar rostros conocidos como Laura Escanes, Isabel Jiménez, Rocío Osorno o Violeta Mangriñán, y que estuvo llena de anécdotas y momentos divertidos. Sin embargo, el momento más especial de la noche lo protagonizó la presentadora de ‘La isla de las tentaciones’, quien no dudó en aprovechar la ocasión para rendir un homenaje a una persona clave en su vida, su sobrino, quien falleció hace unos meses.

El emotivo homenaje de Sandra Barneda a su sobrino, que falleció el pasado noviembre

Siempre discreta en cuanto a su vida privada se refiere, Sandra Barneda quiso dedicar la gala de los GenZ Awards a su sobrino, una persona muy especial en su vida. “Ha llegado el momento de que te diga que esta noche para mí es muy especial porque creo mucho en la generación Z, toda la noche he estado pensando en un gen Z que es mi persona favorita y que perdí este noviembre” señaló la presentadora casi al final de la gala.

Sandra Barneda, muy emocionada y apoyada por Xuso Jones, durante los GenZ Awards. Foto: Divinity

“Le encantan estos premios, me hubiera acompañado de estar aquí. Es uno de mis sobrinos, que amaba a todos los creadores de contenido, así que va por ti” explicó Sandra Barneda que recibió el apoyo y el cariño de su compañero, Xuso Jones, y del público, que rompía el silencio con un gran aplauso.

Muy emocionada e intentando contener las lágrimas, Sandra Barneda explicaba que fue su sobrino quien le animó a adentrarse en el mundo de las redes sociales: “Sé que desde donde esté, está ahora aplaudiendo porque fue él quien me animó, me hice TikTok por él, era el que siempre me recomendaba tiktokers, creadores… y me decía que iba bien, vas bien, pero todavía no tienes cogido el lenguaje. Sé que desde arriba está feliz disfrutando de esta noche”.

Además, la presentadora aprovechó para mandar una profunda reflexión: “A veces uno no se da cuenta de la suerte que tenemos de estar aquí, de apostar por la vida”.

Para concluir su mensaje, Sandra Barneda se ha dirigido a todos los creadores de contenido, a quienes ha animado y defendido señalando: “Sois magníficos, de verdad, aunque os critiquen, aunque haya haters, estáis acostumbrados y vosotros sois los que cambiáis el paradigma, sois los que no os conformáis y si os dicen algo es porque a veces cambiar cuesta mucho, pero vosotros vais a cambiar el mundo y lo estáis demostrando ya”.

. @SandraBarneda se acuerda de alguien muy especial en la 2ª edición de los #GenZAwards y le dedica estas bonitas palabras ❤️ pic.twitter.com/GkMUWuAGmN — Gen Z Awards (@GenZAwards) February 3, 2025

Los ganadores de los premios GenZ Awards

Como decíamos, la entrega de los premios GenZ Awards tuvo que retrasarse ya que estaba prevista para el pasado mes de octubre. Sin embargo, la tragedia provocada por la DANA obligó a retrasar la gala. Una velada a la que acudieron numerosos rostros conocidos y en la que se entregaron diferentes premios.

Entre los premiados se encontraron nombres tan populares como Lola Lolita, Roro, Nil Ojeda, Cristinini, Lalachus o el propio Xuso Jones, conductor de la gala, que se llevó el premio del Jurado y otro en la categoría de Podcast.