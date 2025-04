Sabina, la melliza más discreta de Tita Cervera, enamorada y de lo más cariñosa con su novio por Madrid

Aunque famosas desde su nacimiento, las hijas de Tita Cervera han vivido alejadas del ojo mediático la mayor parte de su vida. Una discreción que abandonaban hace unas semanas cuando, tras cumplir la mayoría de edad, protagonizaban su primera entrevista conjunta en la revista ‘¡Hola!’. Una ocasión para conocer un poco más de cerca a Carmen y Sabina Thyssen, herederas del gran legado de la baronesa, y convertidas en el centro de todas las miradas.

Fue el 6 de julio de 2024 cuando las mellizas de Tita Cervera cumplieron 18 años. Algo que celebraron días antes con una gran fiesta de puesta de largo que su madre organizó en la Costa Brava, donde se encuentra Mas Mañanas, la espectacular propiedad que la baronesa Thyssen tiene en Sant Feliú de Guíxols.

Desde entonces, las hijas de Tita Cervera han ido presentándose al mundo, tanto en la citada entrevista como, en el caso de Carmen, a través de diferentes actos en los que ha reafirmado que será ella quien continúe con el legado de la baronesa. Sin embargo, poco hemos sabido de Sabina, la melliza más discreta, quien ahora acapara la atención tras ser fotografiada con su pareja, un primer amor con el que pasea de lo más cariñosa ajena a todas las miradas.

Sabina Thyssen es la hija más discreta y desconocida de Tita Cervera. Foto: Europa Press

Sabina Thyssen, fotografiada de lo más cariñosa y cómplice por las calles de Madrid

“Mis hijas hablan conmigo de chicos. Procuro que lo hagan porque quiero que me cuenten estas cosas. Cuando yo tenía su edad todo era muy distinto y tenías que pedir permiso para muchas cosas que, a día de hoy, no lo necesitan, pero me alegro de que me escuchen”, aseguró hace unos meses en la revista ‘¡Hola!’ Tita Cervera, quien es de imaginar que esté al tanto de la relación que mantiene Sabina. Una relación que ha descubierto la revista ‘Lecturas’, que publica las primera imágenes de la hija de la baronesa Thyssen junto al que aseguran es su primer amor.

En un amplio reportaje, la revista muestra las fotografías más naturales de Sabina Thyssen, quien disfruta de una jornada de compras por la Milla de Oro de Madrid acompañada por su novio, un misterioso hombre cuya identidad se desconoce por el momento, y con quien se la ve de lo más cómplice.

Agarrados de la mano y regalándose besos y muestras de cariño, Sabina y su acompañante visitaron algunas de las tiendas más exclusivas de la calle Serrano, ajenos a las miradas de los curiosos. Eso sí, no estuvieron solos, según señala el citado medio, la hija de Tita Cervera estuvo en todo momento bajo la atenta mirada de dos escoltas “que no la dejaron ni a sol ni sombra” y junto a los que llegó en coche.

A sus 18 años recién cumplidos, Sabina Thyssen vive uno de sus mejores momentos. Además de mostrarse feliz y relajada junto a su novio, la hija de Tita Cervera estudia Arte y Diseño en Andorra, algo que ella misma confesó en su entrevista con la revista ‘¡Hola!’, donde explicó su sueño de futuro: “La ilustración es algo que me apasiona, especialmente el arte digital y los cómics. Me gustaría explorar ese mundo más a fondo y, tal vez, publica mis propios trabajos algún día”.

Y es que, tal y como confesó la propia baronesa Thyssen, Sabina es su “hija bohemia”. Una personalidad muy diferente a la de su otra hija, Carmen, quien hace unos meses comenzó su formación universitaria con un doble grado de ADE y Relaciones Internacionales. Unos estudios encaminados a suceder a su madre al frente del gran legado familiar, y asumir la gestión de los museos de la baronesa Thyssen en un futuro.