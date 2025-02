Rossi desvela que la jueza está esperando esta "prueba importante" para tomar una decisión con Anabel Pantoja y David

Continúa abierta la investigación a Anabel Pantoja y David Rodríguez como presuntos responsables de un delito de maltrato infantil a su hija Alma, de dos meses de vida. La justicia canaria está tratando de esclarecer el origen de las lesiones que presentaba la pequeña cuando ingresó en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, donde permaneció 18 días.

La investigación se está alargando más de lo esperado ya que hay “una prueba importante” y “más exhaustiva”, según ha desvelado el periodista Antonio Rossi, que está esperando la jueza responsable Juzgado de Instrucción número 4 de San Bartolomé de Tirajana para tomar una decisión sobre el futuro de Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez.

Rossi desvela que la jueza está esperando esta “prueba importante”

El presentador de ‘Vamos a ver’, Joaquín Prat comenzó explicando este martes las novedades del caso de la hija de Anabel Pantoja. “Hay un seguimiento que ha ordenado el forense, adscrito al juzgado, y hasta que ese seguimiento médico de la menor no concluya, no se va a avanzar en otras cuestiones y podría ser más largo de lo que les gustaría a Anabel y su pareja”, señaló.

Después, fue el periodista Antonio Rossi quien dio más detalles y explicó por qué se está retrasando la decisión judicial de si se archiva el caso o no. “Esa es la argumentación que el equipo jurídico le ha dado a la pareja, que pensaban que esto se iba a resolver con más celeridad, también ellos pensaban que posiblemente con las pruebas sobre la mesa, no hubiera hecho falta esperar el seguimiento, pero está claro que esto se debe a esas dos pruebas cuando le dan el alta”.

Rossi desveló que hay “una prueba importante” que, cuando le llegue a la jueza, le permitirá saber qué hace con Anabel Pantoja y David Rodríguez. “En el informe de alta se remiten dos pruebas, una que ya se ha hecho que fue el pasado día 5 de febrero que salió en la revista ¡Hola!, que les vimos acudir al hospital, y otra sin cita concreta, en las próximas semanas. Es una prueba importante que no es cuestión de minutos. Es una prueba mucho más exhaustiva que ya tendrán la cita evidentemente porque lo que sí que ponían era el periodo de tiempo concreto en el que se tenía que realizar esa prueba. Y el equipo jurídico supone, porque es lo único que queda, es que esta prueba sea el único eslabón que necestia la jueza para decidir algo”.

El colaborador de ‘Vamos a ver’ continuó explicando: “Sí que es verdad que hay un seguimiento mayor y así también lo informa el hospital, pero es a muchos meses vista. Es decir, que no sería algo primordial para la jueza, estoy hablando de una revisión a lo mejor a los seis o siete meses de haber recibido el alta. Por tanto, no sería la que la jueza estaría esperando”.

Después, Rossi añadió: “La prueba de ahora, es una prueba determinante y creo que por la envergadura, debe ser pues la causa de la espera a tomar una decisión porque si no, no tendría otro sentido”.

El médico forense, José Miguel Gaona, explicó qué es lo que se estaría buscando con esta prueba. “El forense lo que está haciendo es ver si hay consecuencias, si hay algún otro tipo de cuestión que haya que valorar, porque eso va a cambiar o podría cambiar la calificación de los hechos”.

Tras ello, la periodista Sandra Aladro comentó: “En esas recomendaciones que hace el forense al juzgado, que aconseja seguimiento por las lesiones y por seguir trabajando en descartar patologías que provocasen esa crisis que, a priori, los médicos han descartado a cualquier tipo de patología pero quieren seguir avanzando en esa posibilidad”.

Entonces Gaona explicó: “Por razones obvias, es por todos conocido lo delicado que es el sistema nervioso y que pequeñas hematomas, pequeñas traumas, pueden tener consecuencias a medio y largo plazo. Veremos hasta cuándo quieren seguir haciendo pruebas”.

El periodista Alfonso Egea comentó que por este motivo es que la investigación se estaba alargando más tiempo. “Ahora se entiende lo que se comentó de aquel periodo de instrucción mínimo de seis meses que tanto revuelo trajo en su momento, cuando la jueza emitió un auto de instrucción ordinario, general y normal, decretando una instrucción de seis meses mínimo por todo esto que estáis hablando porque hace falta una evolución”.

Rossi desvela que la jueza está esperando una prueba determinante

Las cámaras de seguridad "dan la razón y no aportan"

Además, Egea también dio más detalles y novedades sobre las imágenes de las cámaras de seguridad del centro comercial donde estuvieron Anabel Pantoja y David Rodríguez el día que su hija Alma sufrió una crisis. “Por cierto, si a estas alturas, no ha habido ninguna consecuencia desde que el equipo de Mujer y Menores de la Guardia Civil entregara un informe con las imágenes, no las imágenes, si no ha habido novedad detectable, es que esas imágenes, o dan la razón a lo que cuenta el investigado, o no aportan”.

El periodista Antonio Rossi explicó: “Por lo que yo sé, dan la razón y no aportan. Es decir, sabemos que hay gente que las ha visto. Yo no las he visto, pero hasta donde sé, lo que me ha transmitido gente que lo ha visto, es que se ve lo que ha narrado de forma nítida, sin problema, no se ve lo que ocurre dentro del coche”.

La última polémica en la que se ha visto envuelta Anabel Pantoja

En estos días, Anabel Pantoja se vio envuelta en otra polémica después de publicar en Instagram una foto en la que se veía dos cervezas y un biberón en una terraza y otras imágenes en las que se veía a Anabel y a David viendo un concierto al aire libre que tuvo lugar con motivo de las fiestas del pueblo.

En el programa ‘Vamos a ver’, se mostraron críticos con que Anabel Pantoja hubiera publicado estas imágenes, a pesar de que era un contenido que solía subir antes en las redes sociales. El periodista Antonio Rossi comentó: “No hagas un giro radical [en instagram] sigue con tu línea pero con cuidado en lo que expones, en este caso seguir exponiendo a la menor, como si no hubiera pasado nada cuando estás siendo investigada por un presunto delito de maltrato que es lo que afecta a su trabajo”.

Por su parte, a Sandra Alandro también le pareció poco acertado la publicación de estas fotos. “Cuando estás en un proceso judicial, como es en el que está Anabel inmersa, en el que, ojo, hay un presunto delito de maltrato infantil por medio, yo creo que subir una fotografía con cervezas tampoco es lo más recomendable ante la justicia. No ayuda, no suma, a lo mejor no resta, pero no suma”.

El médico forense, Gaona, comentó al respecto: “La interpretación de cualquier cosa bajo estas circunstancias va a ser significativa. Los seguidores no lo van a interpretar de la misma manera que otrora, antes de este acontecimiento. Ahora el foco y la interpretación va a ser distinta”. Mientras que Joaquín Prat señaló: “Claro porque las circunstancias han cambiado de manera radical”.

Anabel Pantoja está perdiendo contratos como influencer

En estos días, también se ha comentado todo el dinero que está perdiendo Anabel Pantoja al no haber podido retomar su trabajo como influencer por estar siendo investigada por presunto maltrato infantil junto a su pareja. “Le ha valido la pérdida de varios contratos [e ingresos] porque es publicidad negativa. Le ha afectado y ha perdido contratos”, comentaron en el programa de ‘Vamos a ver’.

El periodista Pepe del Real comentó: “Sí es cierto que ahora quería retomar de nuevo su trabajo [como influencer] y lo que se ha encontrado es que algunas marcas, las ofertas que estaban previstas que saliesen, pues se han caído, no salen adelante. Es cierto que prefieren que todo este tema termine, que ojalá se archive y sea así, y Anabel lo puede recuperar”.