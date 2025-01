Rossi y Prat desmienten a Anabel Pantoja y desvelan el motivo real por el que se inició la investigación

El presentador Joaquín Prat y el periodista Antonio Rossi han desmentido la versión que dio Anabel Pantoja en el comunicado urgente que emitió ayer, tras conocerse que ella y su pareja David Rodríguez están siendo investigados como "presuntos responsables de un delito de maltrato infantil" a su hija Alma, de dos meses de vida, según señaló en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias este jueves. Una investigación que se abre después de que el hospital remitiera "un parte de lesiones" al juzgado de guardia el 17 de enero. El informe después "fue ratificado por un peritaje médico forense". Los padres fueron a declarar el lunes 27 de enero, no fueron detenidos ni se interpuso medidas cautelares para ellos.

Antonio Rossi y Joaquín Prat han asegurado de forma tajante que Anabel Pantoja "no ha dicho la verdad" cuando ha explicado que, tras el ingreso de su hija Alma, lo que se está haciendo forma parte de "un protocolo rutinario" y han explicado por qué se ha iniciado realmente la investigación.

La sobrina de Isabel Pantoja señaló, con lágrimas en los ojos, este jueves por la tarde en un vídeo comunicado, que lo que está pasando forma parte de “un protocolo rutinario” y que ellos están colaborando con la justicia en todo “para que esta pesadilla termine”. Anabel explicó: "Después de todo lo que he pasado, estoy aquí justificándome de algo que, evidentemente, no ha sucedido [...] Pero yo no estoy aquí en calidad de nada. Simplemente quiero deciros que hemos vivido una situación muy desagradable que han vivido muchos padres porque a raíz de esta situación nos han llegado millones y millones de casos".

Rossi y Prat desmienten a Anabel Pantoja y explican el motivo real de la investigación

El presentador de 'Vamos a ver', Joaquín Prat, se ha pronunciado hoy tras el comunicado de Anabel Pantoja y las informaciónes de última hora que han salido. "Las explicaciones se las han dado al juez, han prestado declaración y después no se establecen medidas cautelares. Dice Anabel Pantoja en el comunicado que este es 'un protocolo rutinario'. No es verdad. No es un protocolo rutinario. No es un protocolo que se abre cada vez que un niño llega al hospital con lesiones, se abre cuando las lesiones que tiene el menor no casan con la versión que dan los padres de cómo dichas lesiones se han producido".

Después, el periodista Antonio Rossi ha manifestado: "Efectivamente. Y yo quería además hacer hincapié en que cualquier tipo de hecho que llega al juzgado se tipifica, es decir, que al final esto tiene una tipificación dentro del código penal que es maltrato infantil no es una etiqueta que ponemos los periodistas y como bien viene en el titular, se quiere aclarar el origen de las lesiones".

Rossi ha continuado explicando: "La bebé presenta lesiones, lesiones que no concuerdan con el relato de los hechos de los padres y a partir de ahí se realiza un informe del médico que está avalado por un informe forense del Instituto Médico de Canarias. Es decir, hay dos informes médicos, uno del hospital que se remite al juzgado, el juzgado remite al forense, este va al hospital, examina a la criatura, pide toda la documentación, habla con los médicos y realiza su informe pertinente y a partir de ahí, el juzgado decide llamar a los padres e investigar si hay un posible delito de maltrato infantil porque así está tipificado. Ahora habrá que ver si esto corresponde o no a maltrato infantil, pero esta así tipificado y así lo recoge, suene grueso o no, pero es que la bebé presenta lesiones".

Tras ello, el colaborador de 'VAV', Alfonso Egea, ha indicado: "El TSJC dice que todo va en aras de descubrir lo que ocurre en una niña por el bien superior del bebé. Es importante una cosa también. La niña ingresa el día 11 y el parte se acaba firmando el día 17. Se toman toda una semana entera en confeccionar un parte, en llevarlo al juzgado, en que el forense lo ratifique. No es una acción a la ligera, no es un primer diagnóstico de nada más ingresar. Durante toda una semana se llega a la conclusión, de que hay indicio para tratar de averiguar el origen de unas lesiones que presenta un bebé en el hospital".

Por último, Antonio Rossi ha querido recordar una información que dio cuando la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez ingresó en la UMI del hospital. "Aquí contamos que la menor no ingresa en el hospital Materno Infantil directamente, viene de un centro hospitalario privado, que es al que acuden los padres primero, que es el que está cercano a su domicilio. Y desde allí, ante la gravedad de los hechos de lo que le estaba ocurriendo a la niña, es cuando deciden trasladarla y derivarla al hospital Materno Infantil y ahí es cuando se encuentran y analizan lo que ocurre".

Anabel Pantoja envía un comunicado urgente

El comunicado de Anabel Pantoja sobre la investigación por presunto maltrato

Anabel Pantoja, de 38 años, emitió un comunicado urgente este jueves después de conocerse que ella y su pareja David Rodríguez están siendo investigados como “presuntos responsables de un delito de maltrato infantil” a su hija Alma, de dos meses de vida. "Me duele tener que hacer este vídeo, que me veáis así", comenzó diciendo Anabel, visiblemente afectada. "Después de todo lo que he pasado, estoy aquí justificándome de algo que, evidentemente, no ha sucedido. Al menos, lo que se está publicando", señaló, muy afectada, con lágrimas en los ojos.

"Quiero empezar con este vídeo diciendo que Alma está en casa con sus padres, sana y feliz", dijo visiblemente emocionada, y aclaró: "Yo no estoy aquí en calidad de nada. Simplemente quiero deciros que hemos vivido una situación muy desagradable que han vivido muchos padres porque a raíz de esta situación nos han llegado millones y millones de casos".

Tras ello, Anabel Pantoja explicó qué ocurrió. "Todo viene porque el 9 de enero Alma sufre un episodio, una crisis puntual, en la cual nosotros reaccionamos como padres y nos vamos directamente al hospital. Sabéis perfectamente lo que hemos pasado estos días. Pero, afortunadamente, sale todo bien y estamos en casa. Hay un protocolo porque el menor tiene muchísima protección, cosa que nos encanta y cosa que apoyamos. Admiramos que exista eso. Los médicos pasan el parte, bueno, debido a que existe esto, lo vamos a pasar porque es un protocolo rutinario de una bebé de 40 días y demás. Se nos comunica y se nos cae el mundo al suelo porque decimos: '¿como puede ser?', '¿qué ha pasado?'. Vamos a dar todo. Colaboramos por supuesto y vamos a contarle al juez qué ha ocurrido para que quede todo claro".

Anabel Pantoja continuó explicando que entonces su pareja y ella fueron a declarar a los juzgados. "Fuimos el lunes. Estuvimos contando nuestra versión, la única verdad, porque con la verdad se va por delante, sin defendernos de nada porque lo único que hemos hecho es amar, cuidar, intentar salvar y proteger todo lo que tenga que ver con Alma".

La sobrina de Isabel Pantoja confesó el dolor que le está causando leer determinados titulares o comentarios pero lo único que está en su cabeza ahora es su hija. "A pesar de hacer las cosas bien, colaborar y hacer todo lo correcto, como cualquier ciudadano, se han filtrado cosas, se han dicho barbaridades, cosa que ahora mismo no me preocupa absolutamente de nada. Me duele en el alma sí porque se me está acusando o se nos está poniendo en el ojo de algo que no he hecho, pero no me preocupa porque sabéis dónde tengo la cabeza, en la salud de Alma y en que esto se resuelva. Eso que está sucediendo ahora fuera, todo, todo, absolutamente, lo pillaré, pero dentro de un tiempo, porque no me voy a quedar quieta", advirtió.

Anabel Pantoja ha continuado explicando cómo se siente ella y su pareja David Rodríguez por todo lo que está pasando. "Espero que entendáis el dolor que estamos pasando porque muchos padres se han puesto en contacto con nosotros para decirnos que han pasado por el mismo bache, por esta misma situación injusta. Entiendo que esto pueda ser bastante complicado de entender, a mí me sigue costando comprenderlo, pero la única comprensión que encuentro es que es mi verdad, y la tranquilidad que tengo es que Alma está en casa con sus padres, sana y feliz. Creo que por muchas historias que se hablen, no hay nada más". Por último, incidió: "Y, por supuesto, estamos deseando seguir colaborando y que toda esta pesadilla termine para estar en casa felices los tres y poder vivir nuestra vida".