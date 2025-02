Rossi, sobre la hija de Anabel Pantoja: "Hay lesiones internas muy concretas y no concuerda con el relato de los padres"

Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, continúan acaparando titulares y programas de televisión ya que continúa la investigación que hay abierta como “presuntos responsables de un delito de maltrato infantil” a su hija Alma de dos meses de vida, según informó el TSJC el pasado jueves. El juez ha pedido visionar las cámaras de seguridad del centro comercial donde estuvieron los padres y su hija antes del ingreso en el hospital, unas imágenes que podrían ser claves para saber qué ocurrió realmente.

Con la investigación que se ha abierto, al igual que con el visionado de las cámaras, se busca determinar cómo se produjeron las lesiones de la hija de Anabel Pantoja, que “sufrió un traumatismo craneoencefálico, con una entidad suficiente para provocar su ingreso en el centro hospitalario durante tanto tiempo”, según publicó el periodista Francisco José Fajardo de ‘Canarias 7’, y se produce, después de que “las lesiones de la bebé, no concordasen con el relato de los hechos de los padres”, según explicó el periodista Antonio Rossi.

Anabel Pantoja y David Rodríguez fueron a declarar el lunes 27 de enero, en el que su hija Alma recibió el alta hospitalaria. Este fin de semana salieron a la luz en el programa ‘Fiesta’, las imágenes del momento en el que salen de los juzgados. Los dos salen nerviosos y preocupados. A David se le podía ver mordiéndose las uñas y a ella, hablando por teléfono. Cabe recordar, que no fueron detenidos ni se interpuso medidas cautelares para ellos y su hija Alma se encuentra con sus padres en casa.

Rossi, sobre la hija de Anabel Pantoja: "Hay unas lesiones internas muy concretas"

El periodista Antonio Rossi ha señalado en ‘El programa de Ana Rosa’ y de ‘Vamos a ver’, que “la familia y el entorno, sobre todo de la familia, se ha sorprendido” al saber que se ha abierto una investigación “porque no lo sabían, que las lesiones que presenta la niña no son lesiones que vengan por una patología infecciosa, de una malformación... Que tienen una causa, que es causa efecto y eso también les ha sorprendido. Está investigándose y habrá que, como dijo el TSJ, encontrar el origen de las lesiones”. También ha recalcado que “todo el mundo apoya a Anabel Pantoja, nadie duda de que esos padres quieren a esa bebé, pero todos están sorprendidos”.

Rossi ha continuado dando más detalles de lo que le ha pasado a la hija de Anabel Pantoja: “Hoy la Fiscalía ha dicho lo que ya recogía el informe forense, que no tiene por qué haber responsabilidad legal para los progenitores porque lo que evalúan es solo una cuestión médica: ‘¿Qué ha podido pasar?’. Pero no tiene por qué haber una responsabilidad legal para los progenitores, porque puede ser accidental. Aquí la cuestión, sobre todo, es que la versión que dan los padres en el hospital, no casa con la patología que presenta la niña”.

Rossi ha seguido explicando: “Lo que están investigando es por qué las lesiones, que son muy concretas, en particular, algunas son muy concretas, han ocurrido porque los médicos saben que no se debe a infecciones, no son congénitas o se deba a algo que es sobrevenido de una malformación de la menor. No son producto de una enfermedad que pueda tener la niña. No está muy claro por lo que ha sucedido”.

Rossi: "El relato de Anabel Pantoja y su pareja no concuerda con las lesiones que presenta la niña"

El colaborador ha continuado diciendo: “¿Qué pasa? Que eso no casa con lo que los padres han narrado. Entonces, es por lo que están yendo más allá y han pedido las cámaras, están intentando comprobar si lo que han contado los padres es cierto o no, de ahí la importancia de las cámaras y en esto están. Como bien dice la fiscalía y el informe forense, esto que ha ocurrido no tiene por qué ser hecho con dolo, sino que puede ser involuntario, ha podido ser accidental”.

El periodista ha seguido explicando: “Los médicos han descartado que esa patología se deba a infecciones, sea congénita, o se deba a algo que es sobrevenido por una malformación de la menor y no está muy claro por lo que ha sucedido. Rossi dio más detalles de lo que le ha pasado a la hija de Anabel Pantoja: “Un traumatismo no tiene por qué ser externo, no tiene por qué haber lesiones externas y lo que hay son lesiones internas. Y hay que ver cómo se han producido”.

Después de que la presentadora Patricia Pardo haya recalcado que “el diagnóstico es meramente clínico sin ningún tipo de consideración judicial”, la periodista Sandra Aladro ha comentado: “Hay un dato objetivo que a mí me hace pensar la garantía con la que se está haciendo este proceso, que es también la reflexión que deberían hacer los padres, la niña ingresa el día 11 en el hospital materno infantil y el dia 17 se remite el parte de lesiones al juzgado. Es decir, pasan seis días en los que se hace todo tipo de pruebas, estudios, observación médica... para llegar a las conclusiones a las que llegan, no es que sea un parte que se emite nada más llegar la niña a la UCI. Hay unos estudios y conclusiones médicas por las que se ven que, después de todas esas pruebas, ha sucedido algo que se escapa al relato de los padres, puede ser por desconocimiento de los mismos, no necesariamente es mentir, es desconocimiento o accidental o involuntariedad. Por eso digo que es una garantía para los padres que al final, pueda llegar a la certeza a través de este proceso que le ha sucedido, en qué momento y por qué se ha llegado a la situación médica de esa bebé”.

Patricia Pardo ha recalcado: “A juicio de la fiscalía y de las personas que han visto los hechos, la niña no está en riesgo porque no hay ningún tipo de medida cautelares, no se le ha retirado la tutela, la niña está con sus padres en casa, con lo cual no hay riesgo. Se puede deducir de esto que no hay ningún riesgo, por tanto, se descarta la voluntariedad de las acciones y si hubiera algún juez o fiscal que ve responsabilidad penal en que alguna de las dos partes tiene algún tipo de dolo, voluntariedad o de hacer daño, la niña no estaría en casa, objetivamente esto podríamos descartarlo ya, no ha habido voluntariedad por parte de ninguno de los dos de hacer daño a la niña”.

Por su parte, Alfonso Egea ha señalado: “La fiscalía lo primero que descarta es que haya reiteración delictiva, que nadie se lleve las manos a la cabeza, la menor está a salvo, está bien cuidada, no le va a pasar nada, ese es el criterio de la fiscalía”.