Rossi, sobre la hija Anabel Pantoja: "Hay detalles y valores que no corresponden solo con las lesiones que se estudian"

La jueza que lleva el caso de la hija de Anabel Pantoja por el que se ha abierto una investigación a la sobrina de Isabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, como “presuntos responsables de un delito de maltrato infantil” a su hija Alma, de dos meses de vida, según confirmó en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el pasado jueves, continúa recabando todo tipo de datos para esclarecer la causa de las lesiones de la pequeña. De ahí que la juez haya pedido el visionado de las cámaras de seguridad del centro comercial donde estuvieron el día que le dio la crisis a la hija de Anabel Pantoja.

Además, como novedades, también se ha conocido que la juez "ha advertido a los padres que la ausencia injustificada de la niña a las revisiones médicas semanales en el hospital materno infantil de Gran Canaria, así como a la rehabilitación que tiene ordenada, les puede costar una reforma de modificaciones a su prejuicio", según señaló el abogado Jesús Alexis Bethencourt en 'TardeAR' este jueves. Es decir, que Anabel Pantoja y David Rodríguez están obligados por la juez a llevar a su hija a las revisiones médicas porque sino, podría haber consecuencias. Por este motivo, es que este miércoles se pudo ver a Anabel llevar a su hija al hospital, acompañada de su madre y sin que hubiera rastro de su pareja, David Rodríguez, lo que ha incrementado los rumores de crisis en la pareja.

Por su parte, el periodista Antonio Rossi también da dado más detalles de la investigación del caso de la hija de Anabel Pantoja, de la causa de las lesiones de la pequeña Alma y de la estrategia de defensa que va a seguir, David Rodríguez, que es sobre quien se centra la investigación ya que él es el que estaba con la bebé cuando sufre la crisis y después, llama por teléfono a Anabel que estaba en el interior del centro comercial.

Entre las noticias de última hora que se han conocido, está que las lesiones por las que ingresó en el hospital la hija de Anabel Pantoja podrían deberse a que la menor hubiera sufrido "un continuo de crisis que provocan esas mismas lesiones". De cara a la estrategia de defensa en la investigación, de la que ya se ha conocido que los dos van a ir por separado con diferentes abogados penalistas, algo que es habitual; también se ha conocido que Mariló de la Rubia, la que fuera íntima amiga de Isabel Pantoja, que lleva trabajando con David muchos años, es quien va a ayudar a la pareja.

El periodista Antonio Rossi ha dado más detalles de la estrategia de defensa que va a seguir el novio de Anabel Pantoja. "Anabel y David están analizando todas las opciones y recibiendo toda la ayuda del mundo. Entonces, el foco está en conocer concretar y estudiar qué es lo que pasó, las causas de las lesiones. Entonces, Mariló, que tiene a David como alguien de su familia porque él trabaja en ese centro desde hace mucho tiempo y Mariló tiene contactos médicos y además trabaja en un clínica oftalmológica muy importante en Córdoba; le ha puesto a su disposición, para estudiar todas las disciplinas posibles, todo lo que tiene en su mano: forense, neurólogo, oftalmólogo, hematólogo, cardiólogo, neuro oftalmólogo, perito judicial, psiquiatra, psicólogo, rayos y pediatra y ahora con eso, habiendo analizado los informes y conociendo que previamente habían ido a un centro hospitalario, han visto que hay detalles y valores que no corresponden solo con las lesiones que se están estudiando", ha desvelado este viernes en 'Vamos a ver'.

Rossi ha continuado explicando: "Creen y pueden casi asegurar, bueno, están estudiando por estos valores, que no cuadran solo con las lesiones, que las crisis previas al día 9, donde le da otra crisis, son las que producen las lesiones. No es ni la mala praxis, ni el desconocimiento ni la mala manipulación del cuidador, lo que lleva a la niña a acabar ingresada en el centro hospitalario, sino un continuo de crisis que provocan esas mismas lesiones y eso es lo que están intentando asentar. Sobre todo, porque hay determinados tipos de valores previos que indican que no se producen solo con esa lesión".

Tras ello, la presentadora de 'Vamos a ver', Patricia Pardo, ha señalado que Anabel Pantoja y David Rodríguez "están tratando de construir una posible defensa en caso de que sea necesario" y ha recordaro que "la juez está contextualizando cuál es el cuadro médico de la niña total de esa semana".

El colaborador, Rossi, ha manifestado entonces: "Lo que yo no sé es por qué David, me imagino que por los nervios, desconozco la declaración, pero por los detalles que sé, porque ella fue más extensa y si contó y narró delante del juez cómo estaban, me imagino, que al no estar en el momento de la crisis, le preguntarían por el contexto y ella sí narró que habían ido días previos a un centro hospitalario. Yo lo que no sé es por qué él parece ser que no lo narró. A lo mejor porque se centraron solo en el momento de la crisis, lo desconozco".

Tras la información que ha aportado Rossi, la periodista Sandra Aladro ha comentado: "Esa argumentación es opuesta a la del informe forense y a la de los médicos de urgencia, que en el diagnóstico afirman claramente que el origen de las lesiones es...", ha dicho sin que se le escuchara acabar la frase.

Después, Antonio Rossi ha dado más detalles de lo que le pudo pasar a la hija de Anabel Pantoja: "A no ser, como a mí me lo han explicado, pero no podemos entrar en detalles, que eso sea producto de reiteradas crisis que tienen los bebés cuando les sube la fiebre y acaban de una determinada manera, en reiteradas ocasiones, puede ser similar las lesiones, a lo que se están investigando".