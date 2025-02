Rossi da detalles de las lesiones de la hija de Anabel Pantoja: "No tiene por qué ser un bebé con golpes o hematomas"

Tras llevar días días recluída en casa, Anabel Pantoja ha salido a la calle y ha hecho declaraciones a los medios tras conocerse que está siendo investigada junto a su pareja, David Rodríguez, como “presuntos responsables de un delito de maltrato infantil” a su hija Alma, de dos meses de vida, según el comunicado que emitió el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el pasado jueves. Anabel ha hablado de cómo está su hija y su relación con David después de que en los últimos días se hable de una posible crisis de pareja.

Este miércoles, Anabel Pantoja fue vista con su hija y su madre en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, donde su hija estuvo ingresada 18 días, y no hubo rastro de su pareja David. La sobrina de Isabel Pantoja llevó a su hija Alma a una revisión médica y también por orden de la jueza que quiere ver “cómo están evolucionando las lesiones de la pequeña y ha pedido ampliar lo que hasta ahora se tenía”, según señaló Marisa Martín-Blázquez en ‘TardeAR’. Además, explicó que la jueza “quiere recopilar todos los datos objetivos de los hechos”. Por este motivo es que también ha solicitado visionar las imágenes de las cámaras de seguridad del centro comercial donde estuvieron Anabel y David con su hija el día que le dio la crisis.

Antonio Rossi explica que "no tiene por qué ser un bebé con lesiones, hematomas..."

Debido a la polémica que ha ocasionado que Anabel Pantoja y David Rodríguez están siendo investigados por presunto maltrato infantil y que la gente no pare de preguntar qué le pasó a la hija de Anabel Pantoja y el motivo de sus lesiones. El periodista Antonio Rossi quiso aclarar: "La investigación es por maltrato infantil pero yo creo que la gente tiene que quitarse de la cabeza la idea de maltrato infantil que mucha gente tiene. Esto es una cosa que puede ser accidental y así lo reconoce el forense, el fiscal y seguramente así quede y son unas lesiones no externas que médicamente corresponde por una mala praxis que se denomina y se investiga dentro de la categoría de maltrato infantil. Pero no es lo que la gente se puede estar suponiendo cuando se habla de maltrato infantil como tal. Eso sé que lo que sabe Isabel Pantoja y el círculo familiar que es una cosa accidental como quien dice, que le puede pasar a cualquiera, eso es lo que ellos transmiten y espera que se resuelvan y que no quede en nada", comentó en 'El programa de Ana Rosa'.

Antonio Rossi, que ya desveló que la hija de Anabel Pantoja ingresó porque tenía lesiones internas, continuó explicando: "No es la idea que la gente tiene del maltrato infantil. Es decir, no tiene por qué ser un bebé que va con lesiones, hematomas, quemaduras, que va con golpes. No tiene por qué ser el caso. Estamos ante unas lesiones que así las tipifica el código penal, que no se producen de una manera sobrevenida por una infección o por algo congénito sino que están producidas y provocadas, entonces se pueden provocar de forma accidental". Después, el periodista volvió a incidir: "La gente se imagina al uso alguien que acude con magulladuras, con trauma, con hematomas y no es el caso".

El colaborador de televisión también comentó que la familia y amigos de Anabel Pantoja no sabía la causa de las lesiones de Alma y, cuando el pasado jueves el TSJC emite el comunicado, "la familia se sorprende de que las lesiones sean provocadas y no sobrevenidas por algo concreto". "El entorno tiene poca información puesto que ellos, además, lo han llevado con total secretismo y la familia se alerta y conoce todo lo que hay a raíz del comunicado del TSJ pero ellos están a la espera de lo que pueda ocurrir", señaló.

Después, Antonio Rossi quiso dejar claro que la familia nunca ha desconfiado de la pareja. "Yo por lo que sé, directamente del entorno de Isabel Pantoja, confían absolutamente en la pareja, dan por hecho que es una cosa accidental que no tiene por qué volver a ocurrir y se les ha explicado la situación cómo está. Tanto se le ha explicado que yo sé que ellos se han hecho con el comunicado del TSJC, han preguntado cosas concretas sobre lo que sabían y ya tienen claro que esto, y creo además es necesario decirlo, el diagnóstico médico efectivamente es el que es".

Rossi da más detalles de la investigación

Antonio Rossi cuenta novedades y detalles de la investigación

Después de que este miércoles, la revista 'Lecturas' publicara que la investigación a Anabel Pantoja y David por presunto maltrato infantil a su hija podría durar seis meses y que se podría llamar a declarar a médicos y testigos, el periodista Antonio Rossi explicó que no tiene por qué ser así. "Es el juez de instrucción el que debe decidir si requiere o no de nuevo la declaración de los médicos puesto que ya declararon y aparece recogido en el informe forense. Si necesita más información que las entrevistas y todos los datos que le dieron al forense, a lo mejor la solicita o no, posiblemente no necesita ni la declaración de nuevo de Anabel y David, si necesita algo lo hará o no. Puede archivarlo mañana o alargar la investigación porque necesite... Sabemos que ha pedido las cámaras y que las cámaras están a disposición para que se recojan pero aún no están en el juzgado", señaló en 'El programa de Ana Rosa'.

Rossi continuó explicando: "Plantear el escenario general está muy bien pero no es el caso concreto de Anabel puesto que se puede archivar y resolver mañana y además, teniendo en cuenta que tanto la fiscalía como el forense indican que puede ser que no exista voluntariedad por parte de la persona, en este caso, sería David, que, cuando estaba con la niña, pues provocó, o es lo que se está investigado, si se generaron las lesiones de la menor. Que pueden pasar mil escenarios pero es la decisión del juez, pero dar por hecho que van a llamar a testigos, dar por hecho que vayan a llamar a los médicos, es irreal".

Después, el periodista indicó: "David declara que cuando la crisis continua, después de intentar solventarla, lo que haces es llamar a la madre. Él es el que advierte a Anabel en ese momento y se supone que le dice: ‘Vente que a la niña le está ocurriendo esto y es cuando se dirigen a la clínica Roca que es el hospital que está cerca de su domicilio".

Rossi continuó dando más detalles de la investigación. "Todo se centra en David, en qué tipo de maniobra se hace para saber si concuerda o no con las lesiones que presenta". Cabe recordar que la investigación se abre después de que el hospital remitiera un parte de lesiones al juzgado de guardia al ver que el relato de los padres no se correspondía con las lesiones que presentaba la bebé.

Entre las últimas novedades tambien se ha conocido es que "Isabel Pantoja es quien ha ofrecido a su equipo legal y han estudiado y tanteado a un despacho penal para tomar acciones. Ya acciones a posteriori, después de lo que se ha dicho", según aseguró el periodista.

Nuevas noticias del caso de la hija de Anabel Pantoja

Los interrogatorios se basan en el principio de la contradicción

Tras ello, el periodista Alfonso Egea comentó: "Entiendo que es complicado para cualquier padre, para estos dos igual que para cualquier otro, pero hay que entender que estos interrogatorios se basan en el principio de la contradicción. Tú estás buscando un dato en el segundo interrogatorio que corrobore lo que te han dicho en el primero".

Egea continuó explicando: "De hecho, hemos mencionado muchas veces que por qué el interrogatorio de Anabel dura el doble que lo que dura un interrogatorio, pues porque hay muchas más cosas que preguntarle: 'cómo estaba la niña en los días y hora previos, cómo y dónde se encuentra cuando se produce la llamada telefónica, ¿hay alguien delante?'. A lo mejor al juez le interesa hablar con esa persona que es testigo de esa interlocución telefónica porque a lo mejor esa conversación ha discurrido de alguna manera. Cuando tú trabajas por el bien superior de un menor, de un bebé tan pequeño, buscas la contradicción en el más mínimo detalle y estamos donde estamos, porque el forense ha dicho yo lo que veo aquí no me casa con lo que usted me ha contado".

Como novedades, también se ha concocido que Anabel Pantoja y David Rodríguez han contratado a dos abogados diferentes, especializados en derecho penal, algo que forma parte de una estrategia procesal, que es habitual en estos casos, cuando hay dos personas involucradas en un mismo delito, además de seguir con el equipo de abogadas que ya tenía y que llevan su defensa, especializadas en derecho civil y, concretamente, en el derecho al honor, intimidad e imagen.

Otra de las novedades que se han conocido es que la investigación del caso de la hija de Anabel Pantoja lo lleva desde ahora en adelante el juzgado de instrucción número 4 de San Bartolomé de Tirajana.