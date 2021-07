Esta temporada hay un color que reina soberanamente sobre las tendencias y ese es el rosa. No hay ninguna duda, las firmas y las pasarelas se han puesto de acuerdo para teñir de este tono toda la moda del verano y eso se nota allá donde mires porque este año toca ver la vida de color de rosa. Ningún otro color ni estampado llega siquiera a hacerle sombra, algo muy extraño en la moda donde siempre solemos encontrar una segunda vía a la que poder recurrir sin alejarnos de las tendencias.

El rosa es un color complicado que levanta por igual odios que pasiones. Es el tono que se identifica eternamente con el universo femenino, una lección que aprendemos prácticamente desde la cuna. Quizás por este motivo, muchas mujeres lo evitan considerándolo demasiado cursi o edulcorado. ¿Eres de las que opinan así? Puedes estar tranquila porque tenemos soluciones para que te enamores del rosa en este preciso verano.

Lo mejor del que el rosa sea tendencia absoluta es que sus redes se extienden por sus diferentes tonalidades. Esta temporada podemos optar des el rosa pálido hasta el fluorescente pasando por el fucsia, el magenta o el coral. Llueve rosas a gusto de todas las mujeres por lo que es imposible que no encuentres el color que más te agrade o te favorezca.

¿Tienes muchas prendas rosas en el armario? Si es que sí, esta temporada estás de enhorabuena. En caso contrario, es urgente a estas alturas de verano poner solución y adaptar tu vestidor al color de moda. No es cuestión de comprar compulsivamente prendas rosas, por eso desde Vozpópuli te hemos preparado el listado de las diez prendas o accesorios de temporada que mejor encajan con nuestro color protagonista. ¡Llegó la Vie en Rose!

1) Vestidos 'slip dress'

El vestido favorito de este verano tiene nombre propio y se llama slip dress. Se trata de un diseño muy fresco, de estilo lencero, que se caracteriza por sus estrechos tirantes spaguetti y por tejidos propios de los camisones. Por su espíritu natural, encaja de maravilla con los tonos más empolvados o nudes. Sin embargo, podrás recurrir a colores más vibrantes, llamativos y eléctricos para presumir de bronceado en las noches veraniegas.

ETAM Vestido lencero con encaje. PVP: 24.99€ // BERSHKA Vestido rosa largo. CPV

Lo mejor de todo es que este año el slip dress ha perdido su carácter festivo y ahora se puede lucir a todas horas del día y acompañado por cualquier tipo de complemento, incluso con sneakers, sombreros de rafia o riñoneras.

2) Camisas 'oversizes'

Una camisa rosa es una de esas prendas comodín que no deberían de faltarte este verano en tu maleta de vacaciones. Este año están de moda aquellas que cuentan con tallajes XXL que resultan perfectas para el verano porque son de lo más versátil. Igual de bien puedes combinarlas con tu traja de baño como vestido playero o emparejarla con un pantalón blanco y conseguir un outfit mucho más formal.

ANTIK BATIK Camisa con cuellos XXL. PVP: 92€ //POLO CLUB Camisa rosa neutra. PVP: 29.99€ // HUNKEMÖLLER Camisa con mangas arremangadas. PVP: 32.99€ // LOLITAS&L Camisa con volante inferior. PVP: 100€

Apuesta no sólo por volúmenes oversize, sino también por modelos extralargos que pueden convertirse en minivestidos camiseros. El rosa le dará ese toque inocente con el que todo está perdonado.

3) 'Crop tops' (muy) cortos

Si las camisas nos podían invitar a lucir pierna, los crop tops nos obligan a mostrar abdomen. Esta temporada se llevan las prendas muy cortas y eso patrón mini no solo se deja ver en los tops y las camisetas, sino que invaden otro tipo de diseños como sudaderas o camisas.

GUESS Top acordonado. PVP: 49.90€ // ALAWA Camiseta corta con lazada. PVP: 140€ // SANDRO Blusa corta plisada. PVP: 124€ // BERSHKA Chaquetilla estampada. CPV

Los crop tops son, sin lugar a dudas, unas de las prendas que van a definir este verano así que deberías de decidirte apostar por ellos. Puedes combinarlos con prendas como camisas o americanas y utilizarlos a modo de sujetadores exteriores.

4) Sudaderas 'sporty'

Los confinamientos han pasado a la historia pero la moda comfy se ha quedado instalada en nuestra vida diaria y la tendencia parece que ha llegado para quedarse. Una de las prendas que salen beneficiadas por este nuevo estatus de las prendas cómodas y deportivas es la sudadera que, por fin, es apta para todo tipo de edades.

GUESS Sudadera larga. PVP: 69.50€ // POLO CLUB Sudadera nude. PVP: 30€ // BA&SH Sudadera bicolor. PVP: 150€ // ELLESE Sudadera con capucha. PVP: 64.40€

Si elegimos un rosa pálido, como los nude o los maquillaje tendremos una sudadera que nos servirá de fondo de armario. Otra opción es reconvertir, al igual que hacíamos con las camisas, las sudaderas en minivestidos de algodón. ¿Te atreves a rematar el look con unos tacones?

5) Faldas XXL

Este verano la moda acepta todo tipo de faldas, desde las más minifalderas hasta las que llegan hasta el suelo pasando por los corte midi y lápiz. ¿Cuáles lucen mejor en el color estrella? Nosotros nos decantamos por las extralargas en tejidos vaporosos y plisados. Combinarán de maravilla con los crop tops.

KOKER Falda de tul nude. PVP: 69.99€ // MIRTO Falda larga estampada. PVP: 124.50€

Tenemos que recordar que los noventa están de vuelta y este revival por la última década del siglo XX ha vuelto a poner de actualidad los diseños icónicos que marcaron estos años. Si hablamos de faldas voluminosas y rosas... ¿Por qué no actualizar la famosa falda tutú que Carrie Bradshaw lucía en la cabecera de 'Sexo en Nueva York'?

6) Pantalones 'palazzo' (y cía)

Como ya has podido comprobar, este verano las tendencias apuestan por los maxi-volúmenes en los patrones. Camisas, trajes, faldas... la fiebre por los XXL afecta de lleno a nuestro armario y los pantalones no son una excepción. En este terreno tenemos mucho donde elegir: palazzo, pata de elefante, campanas, balloon... mil y un tipo de cortes entre los que elegir los que mejor beneficien a nuestra silueta.

CHRISTIAN SIMMON Pantalón recto. CPV // RINASCIMIENTO Pantalón corto plisado. PVP: 174€ // SAMSOE SAMSOE Vaquero fucsia. PVP: 129€ // DÁNDARA Pantalón con cintura elástica. CPV

Lo mejor para adaptar este tipo de pantalones al verano y a los tonos rosados es elegir tejidos que sean frescos. Otro truco consiste en decantarnos por diseños de corte pesquero que resultarán de lo más veraniegos y con los que no hará falta que renunciemos a presumir de calzado.

7) Trajes de baño

En el repaso de las prendas de verano que no pueden faltar en el color favorito de la temporada no podíamos saltarnos los bañadores. En este campo debes de tener muy en cuenta tu tipo de piel para saber elegir el tono de rosa que más te favorezca. A una chica pálida, por ejemplo, los fucsias le sentarán de maravilla mientras que las morenas potenciarán su bronceado si lucen bañadores en tonos más nude.

TRIUMPH Bañador con doble tirante. PVP: 79.95€ // BOHODOT Bikini tie dye. PVP: 69€ // HUNKEMÖLLER Bikini con volantes. PVP: 51.99€ // ADELA & VICKY Bañador con ribete naranja. PVP: 89.50€

No sólo podemos elegir diseños en monocolor. Una opción perfecta será elegir modelos que aúnen diferentes tonos de rosa o que utilicen estampados donde este color sea el protagonista. Si esta segunda opción te seduce, los cuadros vichy o el tie dye pueden ser una opción de sobresaliente.

8) Sandalias 'minimal'

No, no podemos olvidarnos de los complementos. Un color no sería un must de la temporada si no tiñese también los accesorios de moda. En cuestión de calzado, el rosa combina de maravilla con las sandalias. Nuestra recomendación son las de tacón de estilo minimal, es decir, con un diseño sencillo y pocas tiras. El fucsia se queda sin competencia en este tipo de modelos que sacaran de ti la Barbie Girl que llevas dentro.

MASCARÓ Sandalia con tiras cruzadas en el empeine. PVP: 269€ // GAUDÍ Sandalia con tira asimétrica. PVP: 135.90€ // ZARA Sandalia baja con doble tira cruzada. PVP: 29.95€ // SAMSOE SAMSOE Sandalia de tacón cuadrado. PVP: 179€

9) Complementos de aire infantil

El rosa es un tono delicado por eso encaja a la perfección con los diseños más femeninos. En cuestión de bolsos tampoco tenemos ninguna duda, hay que elegir un minibolso y, cuanto más mini, mejor. La ola de estos formatos minúsculos llegó a nuestras vidas el verano pasado y siguen estando de plena actualidad. Si aún no te has rendido a ellos, o quieres repetir, el rosa es sin duda la elección perfecta.

JOYS Pendientes mini-aros rosas. PVP: 7.99€ // KURTGEIGER Bolso rosa acolchado. PVP: 215€ // WONDERS Minibolso rosa. PVP: 89€ // JOYS Anillo con cristales. PVP: 4.99€

Otro complemento que también puede ser la clave del éxito son las joyas. Apuesta por diseños repletos de color realizados en plásticos o resinas que te recuerden al joyero que tenías cuando eras pequeña.

10) Gafas de sol

Comenzábamos diciendo que estos meses toca mirar la vida de color de rosa. ¿Qué mejor para hacerlo que a través de unas buenas gafas de sol? Es hora de derrochar originalidad así que la timidez no puede vencerte y debes de apostar por diseños bien llamativos con los que será imposible pasar desapercibida.

COTTET Gafas con monturas cuadradas. PVP: 62.30€ // WOODYS Gafas con cristales al aire. PVP:: 119€ // KARL LAGERFELD Gafas con montura fucsia. PVP: 99€ // FURLA Gafas de estilo ojos de gato en nude. PVP: 209€

El rosa lo podemos incorporar de diferentes formas. Por un lado a través de molduras en este color, una opción estupenda que te aleja de los aburridos formatos habituales. Sin embargo, con el despertar de las tendencias de los años 90, también han resucitado en nuestras vidas los cristales de colores y el rosa, como no, es uno de los que regresan con más fuerza.

Estas prendas y accesorios no son excluyentes entre sí. Este verano será un buen pasatiempo combinar diferentes tonos de rosa dentro de tu outfit. Te aseguramos que es mucho más sencillo de lo que puede parecer. ¿Te atreves?