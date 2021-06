Paz Padilla es el nuevo objetivo de Risto Mejide. Ambos presentadores coincidieron en Got Talent, donde la cosa no acabó muy bien. De hecho, ella no ha sido renovada para la próxima temporada. Aunque Paz Padilla nunca ha aclarado los motivos de su sorpresivo 'despido' y, obviamente, la productora y la cadena tampoco –de manera oficial–, sí que ha trascendido que los responsables del programa de Telecinco no querían que siguiese porque "generaba mal ambiente en el trabajo".

La presentadora tuvo problemas con todo el equipo en general y con Risto Mejide en particular. El publicista y marido de Laura Escanes no aguantaba el comportamiento que tenía su compañera de jurado detrás de las cámaras, y por ello le habría trasladado a sus jefes su deseo de no seguir trabajando con ella.

En cuanto se publicaron estas informaciones, Paz Padilla comenzó una guerra personal en redes sociales contra los periodistas que las desvelaron, algo extraño, ya que no se suele meter en polémicas de este tipo. Quizá no quería que esto saliera a la luz. Sea como fuere, ahora la posible causa de su despido cobra relevancia tras el ataque público que le ha hecho Risto Mejide en su nuevo programa.

Risto Mejide se la devuelve a Paz Padilla, en público

Risto Mejide estrena, este martes a las 23 horas, nuevo programa en Cuatro, llamado Todo es verdad. En este primer programa, se van a destapar las mentiras de la pseudomedicia y los tratamientos milagro que han engañado a muchas víctimas. Para la promo del programa han utilizado (sorpresa) unas declaraciones de Paz Padilla en las que defiende la pseudomedicina. En concreto, la biodescodificación.

Paz Padilla habló de este tema en Cuarto Milenio a comienzos del mes de junio. La presentadora charló con Iker Jiménez y Carmen Porter acerca del fallecimiento de su marido, Antonio Juan Vidal, que murió a los 53 años a causa del cáncer. Un duro golpe que sacudió la vida de la humorista el 19 de julio de 2020 y del que trata de sobreponerse a día de hoy gracias a la ayuda de varios especialistas, técnicas y terapias de las que habló como la de la biodescodificación, una pseudoterapia alejada de la medicina, que muchos especialistas consideran "peligrosa".

“Mi amiga es biodescodificadora, algo maravillo que aconsejo a todo el mundo. Son personas que estudian las emociones porque la emoción es algo que no sabemos controlar ni entender. Tampoco gestionarla. Entendemos muy bien el odio, la rabia, la envidia, pero las emociones como la tristeza o el amor no”, aseguró.

En Todo es verdad se va a pretender dejar por los suelos a Paz Padilla con imágenes y testimonios grabados en cámara oculta que demostrarían que estas pseudociencias son un timo y peligrosas para personas inestables, pues puede conducirlas a la muerte.

Veremos qué se dice finalmente en el programa de Cuatro y qué piensa Paz Padilla de todo esto, pues no es sólo una traición de Risto Mejide, sino también de Mediaset, pues es la empresa donde trabajan ambos.