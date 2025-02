Río de Janeiro, qué hacer para sacar todo el jugo a la capital del Carnaval

Si hablamos de Carnaval, hay que hablar de Río de Janeiro, el epicentro de una de las festividades más sonadas de Brasil y una de las más grandes del mundo. Y es que, si existe en el mundo un lugar en donde la alegría, la música y el color toman sus calles es, sin lugar a dudas, en la capital carioca. Basta con pasear por el centro de su ciudad, o recorrer algunas de sus icónicas playas para darse cuenta de la importancia que tiene el Carnaval para la gente local (y también para todos los visitantes, brasileños y extranjeros) que se acercan allí para descubrirlo y vivirlo en primera persona. Aquí un recorrido de los puntos indispensables para vivir la “Cidade Maravilhosa” en época de Carnaval.

Visita al Sambódromo

En Río de Janeiro el Carnaval transforma la ciudad. Las calles se llenan de desfiles de espectaculares realizados por las escuelas de samba, coloridos disfraces y un ambiente electrizante. Y también lo hacen en el Sambódromo Marquês de Sapucaí, el escenario principal del carnaval de la ciudad. Este recinto, inaugurado en 1984, fue diseñado por el arquitecto Oscar Niemeyer exclusivamente para los desfiles de las escuelas de samba durante el carnaval. Allí, a ambos lados, se ubican miles de los espectadores que acuden para ver los destiles mientras son evaluados por jueces en categorías como percusión, vestuario, creatividad y armonía.

Carnaval del Río © Unsplash

Feijoada para comer

Uno de los planes gastronómicos que nunca deben faltar en Río de Janeiro, es disfrutar de una buena feijoada; un guiso, hecho a base de frijoles negros y diferentes tipos de carne de cerdo y vacuno, como costillas, chorizo, oreja y tocino, convertido en una de las señas de identidad brasileñas. Por segundo año consecutivo, en época de carnaval se lleva a cabo la Feijoada da Apuração con la que se celebra el anuncio de los resultados de las escuelas de samba.

El evento se llevará a cabo en el Salón Arpoador, del Fairmont Río de Janeiro Copacabana donde se servirá un menú diseñado por el chef ejecutivo Jérôme Dardillac que incluirá feijoada tradicional, una versión vegana y una selección de postres especiales, además de caipirinhas elaboradas por el mixólogo Cassiano Melo. Y, por supuesto, no faltará la música, ambientada por la rueda de samba Grupo Casa de Marimbondo, la batería de Acadêmicos do Grande Rio y un DJ mientras se proyectan los resultados finales en directo desde el sambódromo.

Playa de Copacabana © Fairmont Rio de Janeiro Copacabana

El clásico ‘Baile de Máscaras’

El hotel Fairmont Río de Janeiro Copacabana ha recuperado este 2025 el elegante y tradicional ‘Baile de Máscaras’ de Carnaval bajo el tema "Tropical Garden: Between Flowers and Fantasies, Paradise is Real”. Esta celebración rescata la historia y la elegancia de los eventos del pasado, como explica Netto Moreira, gerente general del Fairmont Rio: "El Baile de Máscaras del Fairmont es mucho más que una festividad de carnaval, es un regreso a nuestras raíces y una invitación a la inclusión y la celebración colectiva. En los años 2000, realizábamos el icónico Bal Masqué, que se convirtió en un referente de glamour y sofisticación en la ciudad con presentaciones que combinaban la historia de los primeros bailes carnavalescos brasileños, popularizados alrededor de 1830. En pleno 2025, traemos de vuelta esta tradición de manera contemporánea, destacando el Carnaval carioca como una experiencia cultural inolvidable”.

Este año, este baile estará inspirado en la exuberancia de la naturaleza tropical y con un homenaje especial a la Amazonía —que será el foco de atención en la COP30 en Belém do Pará—. Con esta temática se busca invitar a los participantes a celebrar la belleza, los colores y los ritmos vibrantes de Brasil en una experiencia sensorial rica y envolvente.