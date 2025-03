El rey Juan Carlos, más unido a Marta Gayá que nunca: “Cada vez pasan más tiempo juntos en su casa de Suiza”

Fue a finales de los años 80 cuando el rey Juan Carlos conoció a Marta Gayá, una mallorquina que se convirtió en una de las mujeres más importantes de su vida. Fue durante una fiesta organizada por el príncipe georgiano Zourab Tchkotoua, donde, según aseguran, tuvieron un auténtico flechazo iniciando una discreta relación que a día de hoy sigue dando de qué hablar.

Y es que, muchos se ha dicho sobre las amigas cercanas del rey Juan Carlos. Unas relaciones que poco a poco han ido viendo la luz, aunque ninguna tan especial como Marta Gaya. Una mujer junto a la que fue muy feliz, tal y como revelaron las grabaciones del CNI, y a la que a día de hoy sigue estando muy unido. Tanto que, según señalan, pasa largas temporadas con ella.

“El rey Juan Carlos pasa cada vez más tiempo con Marta Gayá”, asegura Pilar Eyre

Aunque su nombre es muy conocido en nuestro país, Marta Gaya siempre se ha mantenido en un discreto segundo plano, lo que ha hecho que apenas existan fotos recientes de ella. Sin embargo, su nombre sigue acaparando todas las miradas. Miradas como la de la periodista Pilar Eyre, que ha desvelado que el rey Juan Carlos sigue estando muy unido a su amiga.

Pilar Eyre desvela la vida del Emérito en Ginebra con Marta Gayá. Foto: Europa Press

“Juntos en su casa de Ginebra. Así están pasando este invierno Juan Carlos y Marta Gayá, en el elegante apartamento que el rey regaló a su ‘girlfriend’, como él la llama, en el año 2007 en Cologny” señala la experta en Casa Real en su blog semanal de la revista 'Lecturas', donde asegura que la ausencia del Emérito en España el pasado fin de semana estuvo relacionado con Marta Gayá, y no con un problema médico como se dijo: “No ha venido a Sanxenxo estos días como tenía programado, no porque esté de médicos en Suiza, sino porque arrancarse de la amable compañía de Marta cada vez le cuesta más, y ya veremos como estos viajes a España se irán espaciando”.

Tal y como explica Eyre, el rey Juan Carlos tiene como alojamiento fijo en Ginebra el hotel Four Seasons, propiedad del príncipe saudí Alwaleed bin Talal, sin embargo, “es en casa de Marta donde pasa este último periodo de su vida, dulce a pesar de las circunstancias porque cuenta a su lado con la que ha sido su compañera durante cuatro décadas”.

Marta Gaya y el rey Juan Carlos se conocieron a finales de los años 80. Foto: Gtres

Así, muchos años después de conocerse, el rey Juan Carlos sigue eligiendo la compañía de Marta Gayá, a quien nunca ha dejado de ver en todo este tiempo. Un tiempo en el que el Emérito ha tenido otras amistades, como la que mantuvo con Corinna Larsen quien, según Eyre, llegó incluso a amenazar con dejarlo si no cortaba la relación con la mallorquina.

Aun así, el rey Juan Carlos continuó viéndola y protegiéndola: “Hablaban todos los días por teléfono, Marta se movía con escolta y avión privado, navegaba en el barco del Aga Khan, compraron una casa en Gstaad, donde acudían a esquiar, un ático en Fuencarral, en Madrid, donde se veían en invierno y el piso de Mallorca, en el paseo marítimo. Juan Carlos lo ponía todo a nombre de Marta, no le escatimaba en nada, pero a ella le faltaba lo más importante: reconocimiento e hijos, todo eso lo sacrificó por el rey”.

A pesar del paso del tiempo, la relación entre el rey Juan Carlos y Marta Gayá sigue siendo de lo más cercana, incluso más que en épocas anteriores. “Ahora que se han cumplido cuarenta años de relación, quiere terminar sus días con Marta y se ha ocupado de que no le falta de nada cuando él fallezca. Y no se refiere solo al aspecto económico, ya que le ha asegurado el futuro de la misma forma que lo ha hecho con sus hijas. Pero no quiere que la aparten a un lado cuando él ya no esté, ‘amparadla, queredla como me habéis querido a mí, ¡no la dejéis sola!”, cuenta Pilar Eyre.