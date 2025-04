El rey Juan Carlos demanda a Miguel Ángel Revilla por difamación: le reclama 50.000 euros

El rey Juan Carlos ha emprendido acciones legales contra el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Así lo ha confirmado la abogada Guadalupe Sánchez Baena en representación del Emérito, quien reclama una indemnización al expolítico por vulnerar su derecho al honor.

En un comunicado publicado en las redes sociales, la letrada señala que las acciones judiciales que ha emprendido en nombre del rey Juan Carlos “tienen como objeto una serie de declaraciones realizadas públicamente por D. Miguel Ángel Revilla Roiz ante distintos medios de comunicación, entre los meses de mayo del año 2022 y enero del año 2025 en las que se calumnió gravemente a mi representado y se refirió a él empleando expresiones injuriosa, difamantes y oprobiosas que lesionan su derecho fundamental al honor”.

Según explica la abogada designada por el rey Juan Carlos, antes de la interposición de esta demanda, se ha formulado una solicitud de celebración de acto de conciliación ante los juzgados de primera instancia de Santander, con el intento de poder alcanzar un acuerdo que evite el litigio.

Con esta reclamación "se solicita una reclamación a través de los mismos medios y de manera pública de las expresiones calumniosas e injuriosas lesivas para su honor", pero además, el rey Juan Carlos reclama a Miguel Ángel Revilla "una indemnización por los daños morales causados que asciende a 50.000 euros, que serán donados íntegramente a la confederación oficial de entidades de acción caritativa y social de la Iglesia católica (Cáritas España)".

Poco después de conocerse esta información, fuentes de Casa Real han asegurado que las aciones legales emprendidas por el rey Juan Carlos contra Revilla son "una iniciativa personal suya a través de sus abogados privados", sobre la que Casa Real no ha sido consultada.

El rey emérito reclama 50.000 euros a Miguel Ángel Revilla por vulnerar su derecho al honor. Foto: Europa Press

Las declaraciones de Miguel Ángel Revilla sobre el rey Juan Carlos

Esta demanda contra Miguel Ángel Revilla representa un importante cambio en la estrategia del rey Juan Carlos, quien siempre se ha mantenido al margen de las numerosas críticas que ha recibido. Un paso al frente que se produce tras las declaraciones que el expresidente de Cantabria ha hecho sobre él en los últimos años.

Declaraciones como las que el expolítico hizo en el programa ‘Más Vale Tarde’ de La Sexta el pasado mes de octubre, cuando el rey Juan Carlos estaba en boca de todos por los audios con Bárbara Rey. Fue entonces cuando Revilla se refirió al Emérito asegurando: “Llevo años denunciando a esta persona y me ha costado algún disgusto porque todavía hay gente que esas cosas las ve lógicas. Hay un sector de la población en España que ve esto como lógico y que haría lo mismo si estuvieran en esa situación, no me cabe otra explicación, porque lo de este señor es increíble”.

El pasado mes de enero, Miguel Ángel Revilla también habló de manera muy contundente sobre el rey Juan Carlos en ‘El Hormiguero’, donde apuntó: “El rey emérito cometió un fallo y es que en una de esas entregas que se la hacían de esos señores de la chilaba, le ingresaron 100 millones y le dio 65 a su amiga íntima, la querida o lo que fuese, Corinna. Ahora yo hago una pregunta, tú si tienes 100 millones de euros, y todo lo que tienes son 100 millones de euros, yo creo que por mi generoso que fueses y batirías el record mundial de generosidad, no siendo ni tu esposa ni tus hijos, que le dieras a una amiga íntima 65 millones, la pregunta es ¿es tan generoso o tenemos que pensar que es tanto lo que tiene que igual tiene más de mil, que 65 a fin de cuentas, es un mal día, que ha tenido un mal día? ¿Dónde cometió el error? Cuando le reclamó a la otra señora que se los devolviera y qué dijo la señora ‘santa Rita, Rita, lo que se da no se quita’. ”

Durante su entrevista con Pablo Motos, el expolítico mostró su clara opinión sobre el rey Juan Carlos, unas palabras que ya por entonces dieron mucho de qué hablar: "Yo estoy contra los corruptos, yo no he robado en mi vida, ni en pensamiento, y no soy un defraudador porque pago hasta el último céntimo. Yo quiero que quien me ha representado y me representa de ejemplo pero al máximo nivel incluso más que aquel defraudador de la calle que no tiene una responsabilidad como tenía este señor que en las navidades nos hacía un llamamiento a ser todos iguales y a ser contribuyentes. Por eso estoy contra él, y no contra el hijo. Y que todos esos pelotas que le están aplaudiendo estas llegadas y esas idas llego a pensar que si le defienden es porque harían lo mismo en el caso de estar en la situación de él. Que nos deje vivir en paz y que deje al hijo hacer el papel que está haciendo y no interfiera en su vida".