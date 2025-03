Un contratiempo de salud de última hora provoca que el rey Juan Carlos I no pueda estar en Sanxenxo este fin de semana

El rey Juan Carlos I no estará este fin de semana en las regatas de Sanxenxo como estaba previsto por un contratiempo de última hora que tiene que ver con su salud, lo que ha causado cierta preocupación. El rey emérito se pierde así una de sus citas preferidas, muy a su pesar, y el poder reunirse con su grupo de amigos entre los que se encuentra Pedro Campos.

La biógrafa del rey Juan Carlos I, Laurence Debray, ya lo adelantó este martes en el evento de Forbes Women,’ las 50 mujeres latinas a seguir en 2025’. Cuando le preguntaron si el padre del rey Felipe VI vendría a España este fin de semana, la escritora francesa y amiga del Emérito, señaló: “El 15 de marzo no creo que venga, vendrá más tarde”, declaró a los medios.

Un contratiempo de salud provoca que Juan Carlos I no pueda estar en Sanxenxo

El rey Juan Carlos I, de 87 años, ha tenido que cancelar su participación en las regatas de Sanxenxo (Pontevedra) por cuestiones de salud. “El Rey emérito se ha visto obligado a quedarse en Ginebra en esta ocasión, donde se está sometiendo a sus revisiones médicas periódicas”, ha publicado el Diario de Pontevedra.

Este jueves 13 de marzo era cuando el padre del rey Felipe VI tendría que haber llegado a la localidad gallega para dedicar todo este fin de semana a las regatas y participar a bordo del Bribón en la Liga Española de 6 metros, pero finalmente no podrá ser así ya que tiene que quedarse en Suiza.

A pesar de que Juan Carlos I reside en Abu Dabi desde agosto de 2020, sus especialistas médicos los tiene en Ginebra, país que visita con asiduidad para hacerse sus revisiones y pruebas médicas, como ya os contamos en Vozpópuli. Por este motivo es que cada vez pasa más tiempo aquí, además de que es una ciudad a la que se siente muy unido, ya que vivió aquí cuando era niño durante su exilio y donde sigue teniendo buenos amigos.

El entorno del Emérito está preocupado por sus problemas de movilidad

Como ya se publicó, Juan Carlos I inició hace un año un tratamiento especial en el Hospital de La Tour, en Ginebra, motivo por el que viajaba con frecuencia al país. Aquí se estaba somentiendo a un tratamiento de medicina regenerativa basado en células madre y plaquetas en sangre con el que consiguió mejorar la movilidad temporalmente. Tras ello, se están estudiando otros tratamientos alternativos.

El pasado mes de febrero, el entorno de Juan Carlos I ya se mostró preocupado por la salud del Emérito y dudaban de que pudiera participar en las regatas por los problemas de movilidad que tiene en su pierna izquierda que son “cada vez más acentuados”. Esto ha provocado una “preocupación sobre su capacidad para manejar la nave en esas circunstancias”, según publicó 'Monarquía Confidencial'.

“El rey Juan Carlos tiene una voluntad inquebrantable, pero las limitaciones físicas son evidentes”, explicó entonces el entorno del padre de las infantas Cristina y Elena, para después señalar que “el Bribón es una embarcación que requiere agilidad y destreza”.

El rey Juan Carlos I puede programar un nuevo viaje a España próximamente

El hecho de que no pueda estar este fin de semana en Sanxenxo por cuestiones médicas, hace que se posponga también el encuentro con parte de su familia ya que es frecuente ver que la infanta Elena viaja a Sanxenxo cuando está su padre para verle y disfrutar de unos días juntos. Una de las últimas veces también pudimos ver que su hermana, la infanta Margarita también viajó a Sanxenxo junto a su marido, su hija, María Zurita, y su nieto, para estar con él.

Aunque Juan Carlos I no pueda estar en las regatas, se celebrarán de igual manera y la embarcación, el Bribón 500, del armador José Cusí, saldrá a navegar este fin de semana. “La prueba deportiva se desarrollará sin él, aunque no se descarta que pueda programar un nuevo viaje a España próximamente”, ha señalado el medio gallego. Es decir, que, una vez que el ex monarca tenga los resultados de las pruebas y hayan sido positivos, el Emérito podría retomar esta visita, no ya para participar en las regatas, sino para visitar a sus amigos y familiares.

La última vez que el rey Juan Carlos I estuvo en la Península Ibérica fue en febrero, cuando acudió al funeral de su íntimo amigo Aga Khan IV, príncipe y el líder de los chiítas ismaelitas, que falleció el pasado 4 de febrero en Lisboa (Portugal), país en el que residía desde hacía años. En el sepelio se pudo ver al abuelo de la princesa Leonor muy afectado por la muerte de su amigo. El Emérito viajó hasta Portugal sin pasar por Madrid.

Otros de los últimos viajes del rey Juan Carlos I se produjo el pasado mes de febrero, cuando mantuvo un encuentro privado con el rey Carlos III de Inglaterra en Londres, como contaron en el programa ‘Fiesta’. El padre de las infantas Cristina y Elena aprovechó la ocasión para reencontrarse con su nieto Juan Urdangarin, que reside en la capital británica.