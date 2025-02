El rey Juan Carlos cambia de tratamiento para mejorar su problema de movilidad: "Tiene su pierna prácticamente inmóvil"

Fue hace un año cuando se desveló el motivo por el que el rey Juan Carlos pasaba tanto tiempo en Ginebra, algo que nada tenía que ver con una mudanza a Suiza, como aseguraron algunas fuentes. Tal y como se señaló, el padre del rey Felipe VI había iniciado un tratamiento especial en el Hospital de La Tour para mejorar sus problemas de movilidad. Un asunto que desde hace años preocupa mucho al Emérito, quien intenta mejorar su condición física.

Mucho se ha hablado de las dificultades que el rey Juan Carlos tiene para andar. En los últimos años, los problemas en su pierna izquierda, provocados por varias lesiones por las que tuvo que ser intervenido, han ido en aumento, llegando incluso a entorpecer su vida cotidiana, y obligándole a llevar siempre bastón e incluso silla de ruedas. Algo que el Emérito está dispuesto a solucionar.

“Juan Carlos I viaja a Ginebra con frecuencia para someterse a un tratamiento de medicina regenerativa basado en las células madre y plaquetas en sangre. Con ello, ha conseguido mejorar la movilidad, pero solo temporalmente” señalan desde ‘Monarquía Confidencial’, donde aseguran que el exmonarca ha decidido buscar otras alternativas.

El rey Juan Carlos se ha sometido a un tratamiento especial en un hospital de Ginebra. Foto: Europa Press

El nuevo tratamiento que busca el rey Juan Carlos para mejorar sus problemas de movilidad

Hace cinco años, el rey Juan Carlos decidió instalarse en Emiratos Árabes, desde donde viaje, cada vez más a menudo, a España. En sus visitas, el padre del rey Felipe VI aprovecha para ver a sus amigos y familiares, pero también a su médico, el doctor Eduardo Anitua.

Además de sus revisiones, el rey Juan Carlos busca el mejor de los tratamientos para su problema de movilidad. Y es que, según el citado portal, “tiene su pierna izquierda prácticamente inmóvil, y los médicos ya le han comunicado el peor de sus presagios: que terminará sus días en una silla de ruedas, una imagen que él quiere borrar porque le recuerda lo que ocurrió con su madre”.

Por ello, el Emérito busca alternativas que le ayuden ya que “el tratamiento experimental que recibe en Ginebra ha dejado de ser eficaz”.

Según han señalado fuentes cercanas al rey Juan Carlos, este se encuentra explorando diferentes opciones terapéuticas que le ayuden a aliviar sus problemas de movilidad y a mejorar su calidad de vida: “Existen varias vías, incluidas terapias físicas avanzadas y tratamientos quirúrgicos menos invasivos”.

Tal y como apuntan al citado medio, entre las opciones que estaría valorando el rey Juan Carlos se encuentran la estimulación muscular electrónica y la fisioterapia asistida por robótica, unas técnicas de última generación que buscan mejorar la movilidad sin recurrir a cirugías complicadas. “Se ha pensado en el uso de células madre hasta la terapia génica, pero hay que tener en cuenta su edad” añaden.

A sus 87 años recién cumplidos, el rey Juan Carlos se encuentra bien de salud. Así lo han asegurado diferentes fuentes que insisten en que, a pesar de los achaques propios de la edad y de los mencionados problemas de movilidad, el Emérito está bien, tranquilo y con ganas de seguir disfrutando de la vida. Eso sí, por el momento desde Abu Dabi. Y es que, a pesar de los rumores, el exmonarca no tiene previsto regresar de forma permanente a España, al menos por el momento. “Juan Carlos I no dará un paso sin el beneplácito de don Felipe. El Emérito no quiere perjudicar ni a su hijo ni a su nieta, Leonor de Borbón” señalan desde su entorno a ‘Monarquía Confidencial”.