El rey Felipe VI reaparece con la cara quemada por el sol tras un fin de semana con amigos: “Esto es lo que pasa...”  

El rey Felipe VI ha sorprendido a todos al reaparecer con la cara totalmente quemada por el sol este lunes en un acto, en la inauguración de la quinta edición del foro 'Wake Up Spain'. A sabiendas de que su rostro no iba a pasar inadvertido para el público e iba a dar mucho de qué hablar, el monarca ha comenzado su discurso pidiendo disculpas por su aspecto físico: "Disculpen este aspecto que llevo, esto es lo que ocurre cuando uno no se protege adecuadamente", ha señalado, haciendo alarde de su espontaneidad y naturalidad.

El motivo por el que el Rey ha aparecido con la cara quemada es debido a las horas de sol a las que ha estado expuesto mientras disfrutada de uno de sus deportes favoritos, el esquí.

El rey Felipe reaparece con la cara quemada por el sol

El rey Felipe VI, de 57 años, ha disfrutado de un fin de semana de desconexión, esquiando en el Pirineo aragonés, en la estación de Formigal, con su círculo íntimo de amigos y sin la reina Letizia. Esta es ya es la tercera vez que el hijo del rey Juan Carlos I se va a esquiar en los dos últimos meses sin su mujer.

Debido al buen tiempo que ha hecho este fin de semana, donde por fin hemos podido disfrutar del sol después de tantos días de lluvia, el rey Felipe VI no se echó la protección solar correspondiente y cada cierto tiempo, lo que ha le ha provocado quemaduras en su rostro.

Esta semana, el Rey tiene programados otros tres actos. Mañana martes tiene la agenda despejada, el miércoles 2 de abril, visitará la Universidad Alfonso X el Sabio con motivo de su 30º aniversario, el jueves una visita al Centro de Educación Especial Purísima Concepción de Hermanas Hospitalarias Granada y la entrega del 'Premio Princesa de Girona Escuela del Año 2023' y el viernes, una sesión inaugural del 'Foro parlamentario sobre el futuro del Mediterráneo'.

Por su parte, la reina Letizia, que regresó el pasado jueves de su viaje de cooperación en Cabo Verde, tiene solo un solo acto en su agenda de esta semana. Este martes, día en el que el Rey tiene su agenda sin actos, ella tiene programada una visita al Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC), de la Universidad de Granada, con motivo de la presentación de la Cátedra en Psico-Neuro-Inmunología Clínica.

El próximo viernes 4 de abril, la princesa Leonor hará una segunda parada en Chile, en Valparaíso, donde permanecerá hasta el día 8 de abril, en medio de su formación militar a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano.