Desvelan el motivo real por el que el rey Carlos III fue hospitalizado: “La cosa es más grave de lo que han contado”

Fue el pasado jueves 27 de marzo cuando el rey Carlos III de Inglaterra fue ingresado de urgencia por los efectos secundarios del tratamiento que recibe contra el cáncer. Una hospitalización tras la que, horas después, el monarca recibía el alta cancelando varios de los compromisos previstos. Un problema de salud que ha hecho que la preocupación por el monarca sea máxima.

Mucho se ha hablado de la salud del rey Carlos III desde que en febrero de 2024 se anunciara su lucha contra el cáncer, una enfermedad que le fue detectada tras someterse a una intervención de próstata en enero, y para la que ha probado varios tratamientos.

Así lo asegura la prensa británica que hace unos meses desveló la intención del rey británico de dejar la quimioterapia para recibir “un tratamiento pionero, altamente especializado y menos invasivo”. Un método sobre el que hace unos días, la experta en realeza Concha Calleja aportaba nuevos datos.

“Es una terapia muy rompedora, no tiene base científica. Se llama Terapia Gerson, tiene que ponerse durante tres semanas cada día un enema de café y después tiene que tomar 13 zumos al día, de zanahoria, de brócoli y de manzana. Es un tratamiento que ya defendió en el año 2004 y que le cuesta 4.900 euros a la semana, y luego 20.000 euros las inyecciones”, señaló la experta en ‘Fiesta’, el mismo programa donde ahora ha desvelado que esta terapia sería la causante del reciento ingreso hospitalario del rey Carlos III.

El Rey dejó su tratamiento de quimioterapia para probar otro menos invasivo y especializado. Foto: Europa Press

El motivo de la hospitalización del rey Carlos III: “Lleva dos semanas sin acudir al hospital para su tratamiento”

“Tras el tratamiento médico programado y en curso para el cáncer, esta mañana, el rey experimentó efectos secundarios temporales que recurrieron un breve periodo de observación en el hospital”. Con estas palabras anunciaba el Palacio de Buckingham el ingreso del rey Carlos III en la London Clinic, donde fue operado hace un año. Centro que horas después abandonaba para completar su recuperación desde casa.

Un breve ingreso con una inesperada explicación por parte del Palacio de Buckingham, que no ha convencido a todos. Entre ellos, la propia Concha Calleja, que hace unas horas reaparecía en el programa de Mediaset para dar nuevos datos sobre este contratiempo de salud.

“Palacio intenta con este comunicado calmar y quitar la gravedad que tiene el asunto. Lo que a mí me han informado es que llevaba ya dos semanas sin acudir al hospital para su tratamiento. Él va en Rolls y siempre hay imágenes, y no hay ninguna imagen porque lleva dos semanas sin acudir a su terapia” ha desvelado la experta en realeza, que ha explicado: “La terapia que él ha escogido le ha sentado mal”.

Pero además, Concha Calleja ha deslizado que las cosas no serían como nos las han contado: “Lo que llega de Palacio es una cosa que está dicha para calmar, para no decir las cosas como son. Si el Rey ingresa y sale ese mismo día, Palacio no te lo dice, y han hecho un comunicado diciendo ‘se ha ingresado al rey por unos efectos secundario’ y automáticamente se le da el alta porque ha estado en observación. Para observación de unas horas se no le ingresa, eso para empezar”.

Y es que, tal y como han apuntado diferentes fuentes en las últimas semanas, el estado de salud del rey Carlos III es más preocupante de lo que se dice oficialmente.

“Os puedo contar que la cosa es más grave de lo que ellos han contado. Las pruebas que le han hecho dicen que el cáncer no ha remitido y él tiene que seguir con su tratamiento de quimioterapia, eso es lo que tiene recomendado por los médicos y todo lo demás que se haga, como sea algo que apoya al tratamiento que le están dando, los médicos y la comunidad científica están en contra de ello” ha explicado Concha Calleja.