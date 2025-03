Esta es la peculiar lista de las canciones preferidas del rey Carlos III de Inglaterra que él ha hecho pública

El rey Carlos III de Inglaterra ha dado a conocer las 17 canciones que forman parte de su vida con motivo de la celebración del día de la Commonwealth, la asociación de 56 países y naciones, la mayoría antiguas colonias del Imperio británico; un día muy señalado en la agenda de la familia real británica. El hecho de que haya dado a conocer su ‘playlist’ es toda una sorpresa, además de causar gran curiosidad conocer qué tipo de música escucha el monarca y cuáles son sus cantantes preferidos.

Esta recopilación musical, que se llama ‘The King’s Music Room’ y se puede escuchar en Apple Music desde el martes 10 de marzo, no solo muestra sus gustos musicales, sino que el monarca, al escucharlas, también ha recordado anécdotas, vivencias personales o viajes. Se convierte así en el primer podcast radiofónico del rey Carlos III, que se grabó en su despacho del palacio de Buckingham en las últimas semanas.

Gracias a la lista de canciones que ha hecho pública, podemos conocer cuáles son los gustos musicales del rey Carlos III. El monarca ha resaltado lo importante que ha sido y es la música para él. “A lo largo de mi vida, la música ha significado mucho para mí. Tiene esa notable capacidad de traer recuerdos felices, consolarnos en momentos de tristeza y de llevarnos a lugares lejanos pero quizás, por encima de todo, puede levantarnos el ánimo hasta tal punto y más aún, cuando nos reúne en una celebración. En otras palabras, nos trae alegría”, ha señalado, para después explicar por qué ha elaborado esta 'playlist'. “Así que esto es lo que particularmente quería compartir con ustedes, canciones que me han traído alegría. Esta me pareció una manera interesante e innovadora de celebrar este año, el día de la Commonwealth. Gracias por escuchar. Les deseo a todos todas las bendiciones posibles”.

En la ‘playlist’ que ha elaborado Carlos III, está en primera posición la canción 'Could you be Love' de Bob Marley. El monarca ha recordado el impacto que sintió la primera vez que vio actuar en Londres a Bob Marley & The Wailers. También ha recordado que el cantante de reggae habría cumplido 80 años este 2025, cuatro más que él.

Carlos III le ha rendido unas emotivas palabras a Bob Marley y ha recordado qué sintió al verle actuar en Londres por primera vez. “Esa energía maravillosa y contagiosa, pero también su honda sinceridad y profunda inquietud por su comunidad. Siempre recuerdo sus palabras: 'La gente tiene una voz interior'. El entregó al mundo una voz que nunca se olvida”, ha destacado el hijo de la reina Isabel II.

Otras de las cantantes que han marcado su vida es la artista jamaicana Millie Small, de quien ha elegido la canción 'My boy Lollipop' y del cantante Arrow, se queda con 'Hot Hot Hot': “Desde luego, hizo muchísimo calor la última vez que visité la isla”, ha recordado el suegro de Kate Middleton y Meghan Markle.

En el listado de canciones de su vida también está 'Crazy in Love' de Beyoncé. De ella ha recordado la actuación que hizo en el año 2003, que cantó en un concierto de gala de la fundación del entonces príncipe de Gales, la Prince Trust. “No pude resistirme incluir su música”, ha indicado el jefe de la Casa Real británica y presidente de la Commonwealth, que también ha destacado la colaboración de la “excepcional intérprete” en proyectos benéficos.

También ha elegido a la cantante australiana Kylie Minogue y su canción 'Locomotion', de la que dice que “es música para bailar”. Un tema que impulsó a la artista al éxito nacional e internacional. Además, ha comentado que la artista es actualmente embajadora de la fundación King's Trust del rey Carlos III. En su lista también ha incluido 'Haven't met you yet', de canadiense Michael Bublé.

En su ‘playlist’ también está el guitarrista de jazz Al Bowlly y su canción ' The very thought of you'. Sobre esta pieza musical ha comentado que le recuerda “a mi querida abuela, porque ella solía tocar mucho este tipo de música”.

También ha incluido la canción 'La vie en rose' de Grace Jones. El rey Carlos III de Inglaterra ha comentado que la reina Camila y él conocen a la cantante “desde hace algún tiempo" y coincidieron con ella hace poco en una recepción en el palacio de St. James. “¿Es posible mejorar una canción tan clásica?”, ha indicado sobre la mencionada canción.

En la lista, también ha incluido la música clásica. 'E te iwi e' interpretada por Dame Kiri Te Kanawa, una de las intérpretes que cantó en la boda del príncipe Carlos y Lady Diana Spencer (Lady Di), el aria 'Let the bright seraphim' perteneciente a Samson de Haendel.

Para finalizar la de las 17 canciones que han marcado su vida, Carlos III ha incluido el tema 'Upside Down', de Diana Ross. El padre del príncipe Guillermo y Harry comenta que es una de sus canciones favoritas y que en su juventud, “era imposible quedarse quieto en el sillón y no bailar cuando alguien ponía el tema”.

La lista de música completa del rey Carlos III

- Bob Marley & The Wailers - Could You Be Loved

- Millie Small - My Boy Lollipop

- Kylie Minogue - The Loco - Motion

- Al Bowlly - the Very Thought of You (with the Ray Noble Orchestra)

- Grace Jones - La Vie En Rose

- RAYE - Love Me Again

- Daddy Lumba - Mpempem Do Me

- Davido - KANTE (feat. Fave)

- Miriam Makeba - The Clicl Song (Qongqothwane)

- Jools Holland, Ruby Turner - My Country Man

- Anoushka Shankar - Indian Summer

- Siti Nurhaliza - Anta Permana

- Dame Kiri Te Kanawa, Carl Doy, New Zealand Symphony Orchestra - E Te Iwi E (Call to the People)

- Michael Bublé - Haven't Met You Yet

- Arrow - Hot Hot Hot

- Beyoncé - Crazy in Love (feat. Jay -Z)

- Diana Ross - Upside Down