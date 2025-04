Rafa Nadal y Mery Perelló serán padres de su segundo hijo este verano: todos los detalles

Rafa Nadal y Mery Perelló serán padres de su segundo hijo este verano. Todavía no se conoce el sexo del bebé, si el feliz matrimonio tendrá la parejita o será otro niño. El tenista y su mujer ya son padre de un niño, Rafa, que nació el 8 de octubre de 2022.

Mientras la revista ‘Semana’, que es quien ha publicado la noticia de la paternidad aseguraba que Xisca Perelló está de tres meses, la revista ‘¡Hola!’ ha podido confirmar que está de cinco meses, por lo que el segundo hijo de Rafa Nadal, de 38 años, y Mery Perelló, de 36, nacerá este verano salvo imprevistos como ocurrió con su primer hijo. Rafa Jr. nació en la 37 semana de gestación días después de que Mery Perelló fuera ingresada durante varias semanas en una clínica privada de Palma en la recta final de su embarazo por precaución y para evitar complicaciones.

A diferencia de su primer embarazo, este está siendo muy bueno para Mery Perelló y se encuentra muy bien, según han publicado las citadas revistas.

La mujer de Rafa Nadal ya luce una abultada tripita de embarazada que es imposible de disimular, como se puede ver en las imágenes que ha publicado ‘Semana’ en las que se puede ver a Xisca Perelló saliendo a hacer unos recados por su Mallorca natal, donde vive con su marido.

La última vez que vimos públicamente a Mery Perelló fue el pasado 27 de marzo durante los premios de la Fundación Nadal, de la que es directora general. En ese momento, su embarazo pasó totalmente desapercibido ya que ella se decantó por llevar un abrigo ancho y largo encima de una chaqueta holgada que no permitía ver las incipientes curvas de su barriguita. Sin embargo, la revista destaca que la esposa de Nadal se tapó durante todo el acto la zona de la tripa con las solapas que sobresalían de los bolsillos del abrigo, un gesto que ahora cobra su significado.

Este segundo embarazo llega apenas cinco meses después de que disputara en Málaga el último partido de Rafa Nadal como tenista profesional, que fue en la Copa Davis en noviembre de 2024, donde el deportista recibió una gran ovación que emocionó al tenista nacido en Manacor. Desde entonces, no ha vuelto a coger una raqueta. Rafa Nadal necesitaba desconectar y actualmente se encuentra disfrutando de su familia, su mujer y su hijo pequeño, aunque está centrado en su faceta como empresario. Tras retirarse del tenis, Rafa Nadal ha inaugurado varios hoteles de lujo, en Mallorca, en la Costa Brava y en República Dominicana.

El 10 de octubre de 2024, Rafa Nadal anunció su retirada del tenis profesional en un emotivo vídeo de despedida donde dedicó unas bonitas palabras a los suyos: "La familia lo es todo para mí". También quiso agradecer a su esposa el apoyo de todos estos años. "Mi mujer, Mery, llevamos 19 años juntos, gracias por todo lo que has hecho. Creo que has sido mi compañera de viaje perfecta durante todos estos años de carrera. Volver a casa cada día y ver cómo está creciendo mi hijo ha sido una fuerza que realmente me ha mantenido vivo y con la energía necesaria para continuar", manifestó.

l segundo hijo de Rafa Nadal y Mery Perelló nacerá casi seis años después de que el matrimonio se diera el ‘sí, quiero’ el 19 de octubre de 2019. Una boda que se celebró en la lujosa Sa Fortalesa, un castillo del siglo XVII, donde asistieron más de 200 invitados, entre ellos los reyes eméritos, Juan Carlos I y la reina Sofía. Tomeu Català ofició el enlace y la diseñadora Rosa Clará se encargó del vestido de novia.